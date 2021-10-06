Louis Vuitton defilesinde protesto gösterisi

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Louis Vuitton defilesinde iklim değişikliği karşıtı bir protestocu, podyumu karıştırdı.

ntv.com.tr 06.10.2021 - 08:01

Louis Vuitton defilesinde protesto gösterisi - 1

Louis Vuitton’un Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen 2022 İlkbahar defilesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Bir protestocu podyuma çıkarak pankart açtı.

Louis Vuitton defilesinde protesto gösterisi - 2
Louvre Müzesi’nde düzenlenen defilenin sonunda modeller final yürüyüşünü yaparken, bir protestocu, “Aşırı tüketim = Neslin tükenmesi” yazan bir pankartla defilenin akışına müdahale etti.
Louis Vuitton defilesinde protesto gösterisi - 3

Protestocunun, moda endüstrisinin savurgan yan etkilerini vurgulamayı amaçlayan tüketim karşıtı pankartında Les Amis de la Terre, Youth For Climate France ve Extinction Rebellion France olmak üzere ikim değişikliği karşıtı üç Fransız kuruluşun logoları da yer aldı.

Louis Vuitton defilesinde protesto gösterisi - 4

Podyuma çıkışından sonra protestocu, güvenlik görevlileri tarafından tarafından yere yatırılarak podyumdan indirildi.

Louis Vuitton defilesinde protesto gösterisi - 5

Protestocunun defile davetlileri arasında yer alıp almadığı, sıkı güvenlik tedbirlerini nasıl aştığı bilinmiyor.

Louis Vuitton defilesinde protesto gösterisi - 6

CHANEL DEFİLESİNDE DE YAŞANMIŞTI

Bu olay, Paris Moda Haftası’nda yaşanan ilk protesto değildi. Chanel’in 2020 İlkbahar defilesinde Fransız komedyen ve oyuncu Marie Benoliel podyuma çıkıp gösteriye katılmaya çalışmıştı. Onu dirseğinden yakalayan ve sahneden indiren isim ise podyumda yürüyen süper model Gigi Hadid'di.

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