Louis Vuitton defilesinde protesto gösterisi

ntv.com.tr 06.10.2021 - 08:01
Louis Vuitton’un Paris moda Haftası kapsamında düzenlenen 2022 İlkbahar defilesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Bir protestocu podyuma çıkarak pankart açtı.
Protestocunun, moda endüstrisinin savurgan yan etkilerini vurgulamayı amaçlayan tüketim karşıtı pankartında Les Amis de la Terre, Youth For Climate France ve Extinction Rebellion France olmak üzere ikim değişikliği karşıtı üç Fransız kuruluşun logoları da yer aldı.
Podyuma çıkışından sonra protestocu, güvenlik görevlileri tarafından tarafından yere yatırılarak podyumdan indirildi.
Protestocunun defile davetlileri arasında yer alıp almadığı, sıkı güvenlik tedbirlerini nasıl aştığı bilinmiyor.
CHANEL DEFİLESİNDE DE YAŞANMIŞTI
Bu olay, Paris Moda Haftası’nda yaşanan ilk protesto değildi. Chanel’in 2020 İlkbahar defilesinde Fransız komedyen ve oyuncu Marie Benoliel podyuma çıkıp gösteriye katılmaya çalışmıştı. Onu dirseğinden yakalayan ve sahneden indiren isim ise podyumda yürüyen süper model Gigi Hadid'di.