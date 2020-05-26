Louvre Müzesi’ne sanal ortamda 10 milyonu aşkın ziyaret
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ni sanal ortamda ziyaret edenlerin sayısı 71 günde 10 milyonu aştı.
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26.05.2020 - 09:59
Fransa’nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ni, sanal ortamda ziyaret edenlerin sayısı, 71 günde 10,5 milyona ulaştı.
Covid-19 salgını yüzünden kapanan Louvre Müzesi’ni, 12 Mart-22 Mayıs tarihleri arasında sanal ortamda ziyaret edenlerin önemli bir kısmını ABD vatandaşları oluşturuyor.
Amerikalıların ardından müzeyi sanal ortamda en çok ziyaret edenler sıralamasında Çinliler ikinci sırada yer alıyor. Bu tarihlerde müzeyi sanal ortamda gezenlerin yüzde 16’sını ise Fransızlar oluşturuyor.
Louvre Müzesini, geçen yıl aynı tarihte 14,1 milyon turist canlı olarak ziyaret etme imkanına sahip olmuştu.
Müzenin resmi sitesindeki hesabına üye olanların sayısı 9 milyona ulaşırken, instagram hesabına abone olanların sayısı ise 4 milyonu geçti.
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