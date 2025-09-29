Love bombing'e uğradığınızı gösteren 6 işaret
Psikologlara göre aşk; zaman, emek ve duygusal yatırım isteyen karmaşık bir süreç. Ancak romantik ilişkilerin başında ortaya çıkan güçlü kimya da, birçok çift tarafından çoğu zaman aşkla karıştırılabiliyor.
LOVE BOMBING NEDİR?
Uzman Psikolog Dr. Alaina Tiani, modern flört dünyasında sıkça duyduğumuz love bombing'i şu sözlerle tanımlıyor:
“Love bombing, bir kişinin sizi etkilemek ve kontrol altına almak amacıyla aşırı ilgi göstermesiyle başlar. İlk etapta kendinizi çok değerli ve özel hissedersiniz. Ancak bu davranışlar, zamanla sizi manipüle etmek ve bağımlı hale getirmek için kullanılır.''