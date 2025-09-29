Love bombing'e uğradığınızı gösteren 6 işaret

Psikologlara göre aşk; zaman, emek ve duygusal yatırım isteyen karmaşık bir süreç. Ancak romantik ilişkilerin başında ortaya çıkan güçlü kimya da, birçok çift tarafından çoğu zaman aşkla karıştırılabiliyor.

LOVE BOMBING NEDİR?

Uzman Psikolog Dr. Alaina Tiani, modern flört dünyasında sıkça duyduğumuz love bombing'i şu sözlerle tanımlıyor:

“Love bombing, bir kişinin sizi etkilemek ve kontrol altına almak amacıyla aşırı ilgi göstermesiyle başlar. İlk etapta kendinizi çok değerli ve özel hissedersiniz. Ancak bu davranışlar, zamanla sizi manipüle etmek ve bağımlı hale getirmek için kullanılır.''


Love bombing genellikle şu davranışlarla kendini gösterir:

  • Aşırı iltifat ve abartılı sevgi gösterileri
  • Gereksiz, istenmeyen hediyeler
  • İlişkinin çok erken safhalarında gelecek planları
  • Sürekli mesaj atma, kontrol etme çabası
  • Hızlı bir şekilde ilişkiyi resmileştirme isteği
  • İçsel olarak huzursuzluk, kafa karışıklığı, dengesizlik hissi

Bu davranışlar bilinçli olarak ya da farkında olmadan sergilenebilir. Genellikle güvensizlik, terk edilme korkusu, geçmiş travmalar veya narsistik kişilik bozukluğu gibi psikolojik durumlarla ilişkilidir.

LOVE BOMBING'İN 3 AŞAMASI

Cleveland Clinic'te yer alan habere göre, love bombing süreci genellikle üç aşamada ilerliyor:

İdealleştirme: Partneriniz size sürekli sevgi gösterisinde bulunur, sizi “ruh eşi” olarak tanımlar. Her şey fazla iyi ve hızlı gelişiyor gibi hissedebilirsiniz.

Değersizleştirme: Zamanla kontrolcü davranışlar başlar. Arkadaşlarınıza veya ailenize vakit ayırmanızdan rahatsız olabilir, sizi suçlayabilir ya da gaslighting ile manipüle etmeye çalışabilir.

Terk etme: Sınır koymaya çalıştığınızda ya da davranışlarına itiraz ettiğinizde, sorumluluk almaktan kaçınabilir, ilişkiyi aniden sonlandırabilir veya sizi suçlayarak uzaklaşabilir. Bu noktada kendinizi kararsız ya da duygusal olarak yıpranmış bir konumda bulabilirsiniz.

AŞK MI, MANİPÜLASYON MU?

Gerçek sevgiyle love bombing arasındaki çizgi zaman zaman belirsiz olabilir. Dr. Tiani, bu farkı anlamanın en önemli yolunun, sınırlarınıza verilen tepkileri incelemek olduğunu söylüyor:

“Eğer rahatsızlık duyduğunuzu söylediğinizde partneriniz bunu dikkate alıyor ve davranışlarını buna göre değiştiriyorsa, bu sağlıklı bir ilişkidir. Ancak sınırlarınıza saygı gösterilmiyorsa, bu ciddi bir tehlike işaretidir.”

Uzman isim, yakın çevrenizden ve kendi iç sesinizden gelen uyarılara da kulak vermeniz gerektiğini vurguluyor.

Peki bu tür bir ilişkiden sonra toparlanmak mümkün mü? Dr. Tiani, bu sürecin zaman aldığını ancak destekle aşılabileceğini belirtiyor.

Love bombing sonrası yaşanabilecek depresyon, kaygı, öfke, yas gibi duyguların sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi için bir terapistten yardım almak da faydalı olabilir.

