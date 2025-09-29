Love bombing'e uğradığınızı gösteren 6 işaret

LOVE BOMBING'İN 3 AŞAMASI

Cleveland Clinic'te yer alan habere göre, love bombing süreci genellikle üç aşamada ilerliyor:



İdealleştirme: Partneriniz size sürekli sevgi gösterisinde bulunur, sizi “ruh eşi” olarak tanımlar. Her şey fazla iyi ve hızlı gelişiyor gibi hissedebilirsiniz.



Değersizleştirme: Zamanla kontrolcü davranışlar başlar. Arkadaşlarınıza veya ailenize vakit ayırmanızdan rahatsız olabilir, sizi suçlayabilir ya da gaslighting ile manipüle etmeye çalışabilir.



Terk etme: Sınır koymaya çalıştığınızda ya da davranışlarına itiraz ettiğinizde, sorumluluk almaktan kaçınabilir, ilişkiyi aniden sonlandırabilir veya sizi suçlayarak uzaklaşabilir. Bu noktada kendinizi kararsız ya da duygusal olarak yıpranmış bir konumda bulabilirsiniz.