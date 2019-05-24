Lucescu trafiği kilitledi
Mircea Lucescu Nişantaşı’nda sohbete dalınca trafik kilitlendi
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1İsmi Beşiktaş’la anılan Romen teknik adam Mircea Lucescu, Türkiye’den ayrılamıyor.
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2A Milli Takım’daki görevi sona erdikten sonra ismi Beşiktaş’la anılan Mircea Lucescu, önceki gün eşi Neli Lucescu ile beraber Nişantaşı’ndaydı.
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3Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Bir mücevher mağazasında eşiyle yaklaşık yarım saat kalıp bazı modeller inceleyen 73 yaşındaki teknik adamın keyifli hali dikkat çekti.
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4Lucescu’nun dışarıda mağaza görevlileriyle sohbete dalıp kendisini almaya gelen aracı bekletmesiyle caddede trafik oluştu.
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5Rumen teknik direktör, durumu fark edince hemen otomobiline binerek gözden kayboldu.