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Lucescu trafiği kilitledi

Mircea Lucescu Nişantaşı’nda sohbete dalınca trafik kilitlendi

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    İsmi Beşiktaş’la anılan Romen teknik adam Mircea Lucescu, Türkiye’den ayrılamıyor.

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    A Milli Takım’daki görevi sona erdikten sonra ismi Beşiktaş’la anılan Mircea Lucescu, önceki gün eşi Neli Lucescu ile beraber Nişantaşı’ndaydı.

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    Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Bir mücevher mağazasında eşiyle yaklaşık yarım saat kalıp bazı modeller inceleyen 73 yaşındaki teknik adamın keyifli hali dikkat çekti.

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    Lucescu’nun dışarıda mağaza görevlileriyle sohbete dalıp kendisini almaya gelen aracı bekletmesiyle caddede trafik oluştu.

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    Rumen teknik direktör, durumu fark edince hemen otomobiline binerek gözden kayboldu.
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