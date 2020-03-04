Lukas Podolski oklava ile yufka açtı

Bir süre Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Antalyaspor 'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, kısa sürede kırmızı beyazlı taraftarların sevgilisi oldu.

Bu sezon ocak ayı transfer döneminde Antalyaspor kadrosuna dahil edilen Podolski, maçlarda ortaya koyduğu performansın yanında saha dışındaki sempatik hareketleriyle de ilgi odağı haline geldi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de eşlik ettiği 34 yaşındaki yıldız, yer sofrasına oturup, oklavayla gözleme hamuru açtı.

Podolski hamur açarken kendisini görüntüleyen Öztürk'e, "Başkan afiyet olsun" diye seslendi. Başkan Ali Şafak Öztürk cep telefonuyla bu anları kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı.