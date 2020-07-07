Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye'de kontrollü sosyal hayat başladı.

Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeniden hizmet vermeye başladı.