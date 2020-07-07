Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı

Corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı. Bostancı'da bulunan lunapark havadan görüntülendi.

DHA 07.07.2020 - 09:18

Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı - 1
Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılmasıyla Türkiye'de kontrollü sosyal hayat başladı.
Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı - 2
Bu kapsamda yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar ve tematik parklar,  İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yeniden hizmet vermeye başladı.
Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı - 3
Lunaparklarda bulunan oyun alanları sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendi.
Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı - 4
İçeride maske takılmasının zorunlu olduğu Bostancı'daki lunapark havadan görüntülendi.
Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı - 5
Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı - 6
Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı - 7
Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı - 8

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