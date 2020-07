Lütfiye ile Fadıl çocuklarına isim bulmaya çalışır (Bir Demet Tiyatro)

Orta sınıf Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen olaylar, seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören ve yedi yıl boyunca ekranlarda kalan proje, yeniden ilgi odağı haline gelecek. Her biri birbirinden komik hikayelerinin anlatıldığı Bir Demet Tiyatro, hem nostalji yaşatacak hem de kahkaha fırtınası estirecek.



NOSTALJİ DOLU BÖLÜMLER!

Bir demet Tiyatro’nun, Cumartesi ve Pazar günü yayınlanacak olan bölümleri herkesi ekran başına kilitleyecek.



Mahalle yılbaşı hazırlığındadır. Mükremin Çıtır hindi arayışına girer. Züleyha’nın yılbaşı planları beklediği gibi gitmez. Züleyha, Mükremin ve Eyvah Necdet tartışmasının arasında kalır. Tirbüşon’un yeni bir aşk macerası… Lütfiye ile Fadıl çocuklarına isim bulmaya çalışır. Burhan Bey Mükremin’i başka birisi ile evlendirmeye karar verir. Asuman’ın tepkisi ailede merak uyandırır.



Mükremin at yarışında altılıyı tutturur! Mükremin Tirbüşon’u odun deposuna götürür ve Feriştah ile tanıştırır. Fadıl Fıdıllıoğlu’nun ismi bir skandala karışır. Eyvah Necdet Züleyha’ya bir doğum günü sürprizi yapar. Mücver abla Lütfiye’yi yeni sevgilisi ile tanıştırmaya götürür. Mükremin annesinin yemeklerini beğenmeyince evde kıyamet kopar.



USTA OYUNCU KADROSU

“Bir Demet Tiyatro”, Mükremin Abi (Yılmaz Erdoğan), Lütfiye Çıtır (Demet Akbağ) ve bugün hayatta olan, olmayan her biri mesleğinin üstadı oyuncu kadrosu ile yeniden gönüllerde taht kuracak. Kadroda; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ozan Uygun, Engin Günaydın, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Şebnem Dönmez, Özge Özberk, Ata Demirer ve Pelin Körmükçü gibi usta isimler bulunuyor.

“Bir Demet Tiyatro”, her Cumartesi ve Pazar Star TV’de!