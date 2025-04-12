Lyrid meteor yağmuru ne zaman 2025? Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Lyrid meteor yağmuru, astronomiye ilgi duyanlara görsel şölen yaşatacak. Ortalama saatte 15-20 arası meteor görülebiliyor. Bu sayının arttığı dönemler de bulunuyor. Lyrid meteor yağmurunun kaynağı ise Thatcher kuyruklu yıldızıdır. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?

Lyrid meteor yağmuru ne zaman 2025? Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? - 1

Meteor yağmurları yıldızlar olarak adlandırılsa da aslında meteorların atmosfere girerken küçük toz ve kum taneleri haline gelerek gökyüzünde oluşturdukları ışık huzmeleridir. Thatcher kuyruklu yıldızı Güneş'in etrafında dönen en uzun dönemli kuyruklu yıldızlardandır. İşte, Lyrid meteor yağmuru için beklenen tarih...

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Lyrid meteor yağmuru ne zaman 2025? Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? - 2

LYRİD (ÇALGI) METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Adını Lyra takımyıldızından alan Lyridler, 14-30 Nisan arasında Kuzey Yarımküre'den görülebilecek. En yoğun olacağı tarih ise 22 Nisan'dır.

En eski meteor yağmuru olarak bilinen Lyrid meteor yağmurunun, tarihi Çin metinlerinde de olduğu öne sürülüyor. Adını aldığı Comet Thatcher  kuyruklu yıldızı ilk olarak 1861 yılında görüldü. Bunun nedeni de Güneş'e en yakın noktada fark edilmiş olmasıydı. Güneş'in etrafında dönmesi yaklaşık 415 yıl sürdüğü söylenen kuyruklu yıldız Thatcher'ın enkazı Lyrid meteor yağmuruna sebep oluyor.

Lyrid meteor yağmuru ne zaman 2025? Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? - 3

Ortalama olarak bir Lyrid meteor yağmuru saatte 15 ila 20 meteor üretir. Bazı dönemlerde ise bu oran saatte 100'e kadar çıkabilir. Bu yoğunlaşma durumuna da 'patlama' denir.

Söz konusu meteor yağmurlarına sebep olan kuyruklu yıldız, amatör astronom Thatcher tarafından keşfedilmiştir.

Lyrid meteor yağmuru ne zaman 2025? Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? - 4

LYRİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Gerçek anlamda meteor yağmuruna sahne olacak Lyridler'in Türkiye'den az ışıklı, şehrin ışıklarından uzak, karanlık yerlerden gözlenmesi bekleniyor. Ayrıca Güney Yarımküre'den meteor yağmuru görülemeyecek.

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