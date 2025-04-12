Lyrid meteor yağmuru ne zaman 2025? Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?
Lyrid meteor yağmuru, astronomiye ilgi duyanlara görsel şölen yaşatacak. Ortalama saatte 15-20 arası meteor görülebiliyor. Bu sayının arttığı dönemler de bulunuyor. Lyrid meteor yağmurunun kaynağı ise Thatcher kuyruklu yıldızıdır. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman, nasıl izlenir?
Meteor yağmurları yıldızlar olarak adlandırılsa da aslında meteorların atmosfere girerken küçük toz ve kum taneleri haline gelerek gökyüzünde oluşturdukları ışık huzmeleridir. Thatcher kuyruklu yıldızı Güneş'in etrafında dönen en uzun dönemli kuyruklu yıldızlardandır. İşte, Lyrid meteor yağmuru için beklenen tarih...