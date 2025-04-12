Lyrid meteor yağmuru ne zaman 2025? Lyrid (çalgı) meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

LYRİD (ÇALGI) METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Adını Lyra takımyıldızından alan Lyridler, 14-30 Nisan arasında Kuzey Yarımküre'den görülebilecek. En yoğun olacağı tarih ise 22 Nisan'dır.



En eski meteor yağmuru olarak bilinen Lyrid meteor yağmurunun, tarihi Çin metinlerinde de olduğu öne sürülüyor. Adını aldığı Comet Thatcher kuyruklu yıldızı ilk olarak 1861 yılında görüldü. Bunun nedeni de Güneş'e en yakın noktada fark edilmiş olmasıydı. Güneş'in etrafında dönmesi yaklaşık 415 yıl sürdüğü söylenen kuyruklu yıldız Thatcher'ın enkazı Lyrid meteor yağmuruna sebep oluyor.