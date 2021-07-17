Machine Gun Kelly: Megan Fox ile sevgili olmadan önce odamda posteri vardı

Yıldız şarkıcı Machine Gun Kelly ergenlik döneminde odasına şu sıralar sevgili olduğu Megan Fox'un posterini astığını açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Kelly sınıf arkadaşlarının bir gün onunla evleneceğine söylediğini de akardı.





