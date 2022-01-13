Machine Gun Kelly'den Megan Fox'a evlenme teklifi

Haberler 13.01.2022 - 13:53
Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan Megan Fox ve Machine Gun Kelly, nişanlandı.
İlk evliliğini Brian Austin Green ile yapan üç çocuk annesi 35 yaşındaki Fox, Machine Gun Kelly'nin, önünde diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiği o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fox, bu teklifi birlikte gittikleri Porto Riko'da aldı.
'ONUNLA EVLENMEMİ İSTEDİ'
Fox mesajına "2020 yılının Temmuz ayında bir banyan ağacının altında oturduk ve büyülü bir şeyler diledik" diyerek başladı. 35 yaşındaki oyuncu "Bu kadar kısa zamanda birlikte yaşayacağımız acıların farkında değildik. İlişkinin bizden talep edeceği fedakarlıklardan haberimiz yoktu. Ama aşktan sarhoş olmuştuk. Her nasılsa bir buçuk yıl cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi" dedi.
'ONA EVET DEDİM'
Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin teklifini kabul ettiğini de şu satırlarla duyurdu takipçilerine: "Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve bunu izleyecek her yaşamda olduğu gibi ona "evet" dedim."
BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR
Videoda bir binanın bahçeye açılan merdivenleri önünde görünüyor Megan Fox ile Machine Gun Kelly. Gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly, elinde bir yüzük kutusu tutarak Fox'un önünde diz çöküyor
Bir an sonra Fox da onun karşısına diz çöküyor. Sevgilisinin evlilik teklifiyle sevinçten ne yapacağını şaşıran Fox bu teklifi kabul ediyor.
Sonra da çift, bu mutlu anı kutlamak için birbirlerini öpücüklere boğuyor...