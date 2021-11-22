MacKenzie Scott'ın serveti 8.6 milyar dolar bağışa rağmen erimiyor

Dünyanın en zengin 21'inci insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Scott hayır işlerine ağırlık vermeye devam ediyor. Ancak 12 ayda 8.6 milyar dolar bağış yapan Scott'ın serveti Amazon hisselerinin değer kazanması nedeniyle hiç erimiyor

Haberler 22.11.2021 - 09:06

MacKenzie Scott'ın serveti 8.6 milyar dolar bağışa rağmen erimiyor - 1

2019 yılında Jeff Bezos’tan boşanma kararı alan MacKenzie Scott, boşanma sürecinde Amazon’un yüzde 4 hissesinin sahibi olurken yaklaşık 60 milyar dolarlık bir malvarlığı elde etti.

MacKenzie Scott'ın serveti 8.6 milyar dolar bağışa rağmen erimiyor - 2


Forbes dergisi tarafından hazırlanan listelere göre dünyanın en zengin 21’inci insanı olarak kayıtlara geçen Scott, elde ettiği parasını tamamen tükenene kadar yardım işlerine harcayacağının sözünü vermişti.

MacKenzie Scott'ın serveti 8.6 milyar dolar bağışa rağmen erimiyor - 3

Bu yılın Haziran ayına kadar geçen 12 aylık süreçte farklı kurum ve kuruluşlara yaklaşık 8.6 milyar dolar bağışlayan Scott’ın malvarlığı, corona vidüs sürecinde e-ticaretin değer kazanması Amazon’un hisselerinin değerlenmesiyle birlikte bu kadar yüklü bir bağışa rağmen neredeyse hiç azalmadı.

MacKenzie Scott'ın serveti 8.6 milyar dolar bağışa rağmen erimiyor - 4

51 yaşındaki Scott’ın parayı nasıl bir başvuru sürecinde dağıttığı henüz bilinmezken Alaska Native Heritage Centre isimli yerlileri koruma ve destek vakfına ve Triangle Project isimli Cape Town merkezli LGBT gruplarını destekleyen bir derneğe paraların verildiği ve Cal Poly Üniversitesi’ne de para yardımı yapıldığı kaydedildi.

MacKenzie Scott'ın serveti 8.6 milyar dolar bağışa rağmen erimiyor - 5

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