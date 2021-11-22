MacKenzie Scott'ın serveti 8.6 milyar dolar bağışa rağmen erimiyor

Bu yılın Haziran ayına kadar geçen 12 aylık süreçte farklı kurum ve kuruluşlara yaklaşık 8.6 milyar dolar bağışlayan Scott’ın malvarlığı, corona vidüs sürecinde e-ticaretin değer kazanması Amazon’un hisselerinin değerlenmesiyle birlikte bu kadar yüklü bir bağışa rağmen neredeyse hiç azalmadı.



