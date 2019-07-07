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MacKenzie Tuttle ile Jeff Bezos'un boşanma süreci tamamlandı

Dünyanın en zengini olarak gösterelin Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Tuttle boşanma sürecini tamamladı. Ayrılık sonrası alacağı servet tazminat ile gündemde olan MacKenzie 8 milyar dolarlık (215 milyar TL) bir ücretin resmen sahibi oldu.

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    Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos (55) ve MacKenzie Tuttle (49), önceki gün 38 milyar dolarlık (215 milyar TL) mali anlaşmayla boşanma sürecini noktaladı.


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    Rekor boşanma kararının ardından MacKenzie Tuttle, daha önce açıklandığı gibi Amazon’un yüzde 4’lük hissesinin sahibi oldu.


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    Böylece MacKenzie Tuttle, L’Oreal’in varisi Françoise Bettencourt-Meyers ve ABD’li süpermarket devi Walmart’ın kurucusu Sam Walton’un kızı Alice Walton’un ardından dünyanın en zengin kadınları arasında 3. sıraya yerleşti.


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    Jeff Bezos ise yaklaşık 150 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengin insanı olma ünvanını taşıyor.
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