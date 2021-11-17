Madagaskar ordusu oteli bastı: Eski Fenerbahçeli Samatta da rehineler arasında

Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Otelde rehin alınanlar arasında Eski Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta da var.

Haberler 17.11.2021 - 09:34

Madagaskar ordusu oteli bastı: Eski Fenerbahçeli Samatta da rehineler arasında - 1

Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi.


Madagaskar ordusu oteli bastı: Eski Fenerbahçeli Samatta da rehineler arasında - 2

Madagaskar orudusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda corona virüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Virüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.


Madagaskar ordusu oteli bastı: Eski Fenerbahçeli Samatta da rehineler arasında - 3

Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini aktardı.


Madagaskar ordusu oteli bastı: Eski Fenerbahçeli Samatta da rehineler arasında - 4

Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi.


Madagaskar ordusu oteli bastı: Eski Fenerbahçeli Samatta da rehineler arasında - 5

28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce corona virüs testine girmesi gerekiyor.

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