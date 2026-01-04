Maddi kaygı çıraksız bıraktı. Bir meslek daha yok oluyor

Mesleğe başladığı yıllarda çırakların zanaat öğrenme derdinde olduğunu ancak günümüzdeki gençlerin ise maaşı daha ön planda tuttuğunu vurgulayan Yıldız, "Eskiden insan bir yere girdiği zaman ilk önce 'nasıl yetişebilirim' düşüncesine giriyordu, maaşa bakmıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi ne kadar maaş verecek, kaç para verecek, kaç saat çalışacak ona bakıyor" diye konuştu.