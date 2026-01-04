Maddi kaygı çıraksız bıraktı. Bir meslek daha yok oluyor
04.01.2026 15:47
İHA
Sakarya'da 20 yıldır ayakkabı ustalığı yapan Kamuran Yıldız, mesleğe olan ihtiyacın ve ilginin yavaş yavaş azaldığını belirtti.
Yaklaşık 35 yıldır aynı dükkanda hizmet veren ayakkabı ustası Kamuran Yıldız, 20 yıldır ustalık yaptığını belirterek, mesleğe merakla başladığını, yıllardır hevesle yaptığını ancak artık insanların eski model ayakkabıları tercih etmemesi ve gençlerin artık zanaat öğrenme amaçlı değil maaş odaklı işler aramaları neticesinde mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti.
"ESKİSİ KADAR İLGİ GÖSTERİLMİYOR"
Yıldız, seri üretimin yaygınlaşmasıyla ve gençler arasında spor ayakkabı kullanımının artmasının ardından ayakkabı ustalığına rağbetin azaldığını belirtti. Eskisi kadar ilgi gösterilmediğini çünkü devrin daha çok spora döndüğü için kundura gibi eski ayakkabıların çok tamire gelmediğini dile getirdi.
"ZANAAT ÖĞRENME YERİNİ ÜCRET KAYGISINA BIRAKTI"
Mesleğe başladığı yıllarda çırakların zanaat öğrenme derdinde olduğunu ancak günümüzdeki gençlerin ise maaşı daha ön planda tuttuğunu vurgulayan Yıldız, "Eskiden insan bir yere girdiği zaman ilk önce 'nasıl yetişebilirim' düşüncesine giriyordu, maaşa bakmıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi ne kadar maaş verecek, kaç para verecek, kaç saat çalışacak ona bakıyor" diye konuştu.
"BU ZANAAT BİR GÜN BİTECEK ÇÜNKÜ MERAK YOK"
Çırak bulamadığını belirten Yıldız, gençlerin maaşa şartlara bağlı olarak bir mesleğe meraklı olduklarını işin püf noktasını, inceliklerini öğrenme merakının olmadığını dile getirdi. İlgisizliğin bu mesleğin sonunu getireceğini düşünüyor.