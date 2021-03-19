Maddox babası Brad Pitt'in soyadını istemiyor

19.03.2021 - 12:05 | Son Güncelleme : 19.03.2021 - 12:13
BOŞANSALAR DA VELAYET GERİLİMİ SÜRÜYOR
Brad Pitt ile Angelina Jolie, uzun bir ilişkinin ardından 2014 yılında evlendiler, fakat iki yıl sonra boşanma kararı verdiler. 2019'da resmi olarak boşansalar da altı çocuklarının velayeti nedeniyle yaşadıkları gerilim sürüyor. Çiftin, üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Maddox 19 yaşında. Diğer çocukları Pax 17, Zahara 16, Shiloh 15, ikizleri Knox ve Vivienne ise 12 yaşında.