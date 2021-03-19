Maddox babası Brad Pitt'in soyadını istemiyor

Angelina Jolie'nin "Brad Pitt bana ilişkimiz süresince şiddet uyguladı. Çocuklarım da yasal olarak buna tanıklık etmeye hazır" çıkışından sonra bir başka haber de çiftin en büyük çocuğu Maddox cephesinden geldi. Çiftin evlat edindiği çocuklarından Maddox, babasının soyadını istemiyor.

Abone ol Paylaş









19.03.2021 - 12:05

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma davasının başlarındayken, çiftin en büyük oğlu Maddox, babası Brad Pitt'in kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürmüş ve aktörün soruşturma geçirmesine neden olmuştu. Brad Pitt, oruşturma sonucunda suçlu bulunmazken, bu kez Maddox'un yasal soyadını değiştirmek istediği iddia edildi. ile'in boşanma davasının başlarındayken, çiftin en büyük oğlu, babası Brad Pitt'in kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürmüş ve aktörün soruşturma geçirmesine neden olmuştu. Brad Pitt, oruşturma sonucunda suçlu bulunmazken, bu kez Maddox'un yasal soyadını değiştirmek istediği iddia edildi.

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin altı çocuğu "Jolie-Pitt" soyadını taşıyor. Fakat iddialara göre 19 yaşındaki Maddox, Pitt'in soyadını yasal olarak kimlik bilgilerinden çıkarttırmak ve bunun yerine Jolie soyadını kullanmak istiyor. Amerikan basınında yer alan iddialara göre, çiftin evlatlık çocuklarından Maddox'un bu talebini Angelina Jolie desteklemiyor ve Pitt soyadının kalmasını istiyor.

US Weekly'ye konuşan kaynaklara göre, Maddox, halihazırda, belgelerde Pitt soyadını kullanmıyor. Bu durumun resmiyet kazanmasını ve Pitt soyadının yasal olarak kimliğinden çıkarılmasını istiyor.

Basına sızan bilgilere göre Maddox, daha önce de "18 yaşını geçmiş bir yetişkin olarak" ifade verdi ve 57 yaşındaki Brad Pitt hakkında hiç de hoş olmayan iddialarda bulundu. Üniversite eğitimi için Güney Kore'ye giden ancak pandemi yüzünden annesinin ve kardeşlerinin yanına dönen Maddox'un, mahkeme heyetine verdiği ifade hakkında US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Maddox, boşanma ve velayet davası kapsamında ifade verdi. Ancak orada söyledikleri, Pitt açısından gurur duyulacak şeyler değil" diye konuştu.

Maddox daha önce, çiftin boşanma sürecinin başlangıcında Pitt'in alkol etkisi altındayken kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Bu iddialar üzerine Pitt, hem FBI hem de Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturulmuştu. Bu süreçte terapi de alan Pitt, soruşturmadan aklandı. Bu iddialar yüzünden çocuklarıyla görüşmesine de izin verilmeyen Pitt, aklandıktan sonra tekrar çocuklarıyla görüşmeye başladı.

BOŞANSALAR DA VELAYET GERİLİMİ SÜRÜYOR Brad Pitt ile Angelina Jolie, uzun bir ilişkinin ardından 2014 yılında evlendiler, fakat iki yıl sonra boşanma kararı verdiler. 2019'da resmi olarak boşansalar da altı çocuklarının velayeti nedeniyle yaşadıkları gerilim sürüyor. Çiftin, üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Maddox 19 yaşında. Diğer çocukları Pax 17, Zahara 16, Shiloh 15, ikizleri Knox ve Vivienne ise 12 yaşında.