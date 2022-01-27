Madonna, Britney Spears ile turneye çıkmak istedi: Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz

Madonna, Britney Spears'la turneye çıkmayı arzuladığını söyledi. Pop yıldızı ayrıca, Spears'la 2003 MTV Video Müzik Ödülleri sahnesindeki ünlü öpüşmelerini tekrarlamak istediğini açıkladı.

Haberler 27.01.2022 - 16:17

Madonna, Britney Spears ile turneye çıkmak istedi: Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz - 1

Madonna, Britney Spears'la turneye çıkmayı arzuladığını söyledi. Pop yıldızı ayrıca, Spears'la ünlü öpüşmelerini tekrarlamak istediğini açıkladı.

63 yaşındaki Madonna, iki gün önce Instagram'da açtığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladı.

Madonna, Britney Spears ile turneye çıkmak istedi: Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz - 2

Independent'in haberine göre, ünlü sanatçı, bir daha dünya turu yapıp yapmayacağına dair gelen soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabii ki evet. Bunu yapmak zorundayım. Stadyum bebeğim. Peki buna ne dersin? Ben ve Britney?"

Madonna, Britney Spears ile turneye çıkmak istedi: Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz - 3

Spears'ın böyle bir organizasyonla ilgilenip ilgilenmeyeceğini bilmediğini söyleyen Madonna, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu gerçekten harika olurdu. Öpücüğü canlandırabilirdik."

Madonna ve Spears, 2003 MTV Video Müzik Ödülleri'nde öpüşmüştü.

Madonna, Britney Spears ile turneye çıkmak istedi: Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz - 4

Ünlü şarkıcı bir süredir babasının vasilik yetkisi yüzünden davalarla uğraşıyordu. Kasımda görülen davayla Spears, vasilik düzenlemesinden kurtulmuştu.

Madonna, Britney Spears ile turneye çıkmak istedi: Ünlü öpücüğü tekrarlayabiliriz - 5

Madonna da bu süreçte Spears'a desteğini sunmuştu. Yıldız isim, Instagram'da Temmuz 2021'de yaptığı paylaşımda "Bu kadına hayatını geri verin. Bu bir insan hakları ihlalidir" demişti.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER