Madonna, Ciara

ve Coachella'ya Corona virüs engeli

Ünlü yıldız Madonna, Paris'te vereceği konseri Corona virüs önlemleri sebebiyle iptal etti. Grammy ödüllü şarkıcı Ciara da 19 Mart’ta Teksas’ta vereceği konserini ileri bir tarihe aldığını söyledi. Dünyanın en büyük festivallerinden Coachella ise ekim ayına ertelendi.

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10.03.2020 - 09:06

Ünlü şarkıcı Madonna Fransa'da artan Corona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Paris'te gerçekleşecek olan gösterilerini iptal etme kararı aldı.







Reuters'in aktardığı bilgiye göre; Madonna'nın virüs salgını üzerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle salı ve çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki gösterileri iptal ettiği duyuruldu.







19 kişinin virüsten hayatını kaybettiği Fransa'da, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, kapılarını kapatmıştı.







Üçüncü çocuğuna hamile olan Grammy ödüllü şarkıcı Ciara, 19 Mart’ta Teksas’ta vereceği konserini ileri bir tarihe aldığını söyledi.



Ciara, “Gebe bir kadın olarak doktorlarım bana gezilerimi ve büyük gruplarla bir araya gelmemi sınırlandırmamı tavsiye etti. Bu durum bende hayat kırıklığı yarattı” şeklinde konuştu.

Dünyanın dört bir yanından birçok ismi buluşturan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük festivallerinden Coachella da ekim ayına ertelendi.

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