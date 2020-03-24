Madonna: Corona virüs herkesi eşit hale getirdi

Amerikalı şarkıcı Madonna, corona virüsün herkesi eşit hale getirdiğini iddia etti. Ancak 61 yaşındaki sanatçının sözleri sosyal medyada çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi
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24.03.2020 - 08:15
Corona virüs nedeniyle evlerinde kalan ve çektikleri videolarla hayranlarına seslenmeye devam eden ünlüler arasına Madonna da katıldı. Ancak, banyo yaparken paylaştığı videosunda söylediği sözler nedeniyle Madonna'nın paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı.
Çiçeklerle süslenmiş bir küvette çıplak bir şekilde oturarak corona virüsle ilgili hislerini açıklayan Madonna, salgının dünyadaki insanları eşitlediğini savundu. Madonna, paylaşımında şunları söyledi:
"Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı zamanda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç olan şey, hepimizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey de bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması."
Ancak, Madonna'nın söz konusu iddiaları sosyal medyada çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Ünlü şarkıcının sözlerini olumlu bulanların yanında çok sayıda hayranının da eleştirdiği görüldü.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 370 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini geçerken, 100 binden fazla kişi de iyileşti.
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