Madonna: Corona virüs herkesi eşit hale getirdi

"Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı zamanda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç olan şey, hepimizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey de bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması."



