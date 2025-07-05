Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor

Hollywood’un ünlü isimlerinden Madonna ve Gwyneth Paltrow’nun da uyguladığı makrobiyotik diyetin, kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucu etkileri olabileceği iddia ediliyor. Ancak diyeti uygularken dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar var.

Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor - 1

Makrobiyotik diyetin temelinde, vücudu toksinlerden arındırmak amacıyla sade ve sağlıklı gıdalar tüketmek yatıyor.

Diyeti uygulayanlar, genellikle organik meyve-sebzeler, yulaf, kahverengi pirinç ve deniz yosunu gibi besinleri tercih ediyor. Bazı kişiler bu diyeti vegan tarzına yakın şekilde uygularken, bazıları ise zaman zaman organik et ya da balık tüketiyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın ise fındık, brokoli, kara lahana, balkabağı, havuç, turp ve baklagillerle beslendiği biliniyor.

YAŞAM HABERLERİ

Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor - 2

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow da geçmişte bu diyeti uygulayan ünlü isimler arasında yer alıyordu.

Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor - 3

Diyetin yaratıcısı George Ohsawa, makrobiyotik beslenmenin kanser ve diğer ciddi hastalıkları önleyebileceğini savunuyor. Ancak Cancer Research UK, bu diyetin kansere karşı koruyucu ya da tedavi edici olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Yine de bu durum, makrobiyotik diyetin olası sağlık faydalarını tamamen geçersiz kılmıyor.


Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor - 4

Araştırmalara göre, bu diyeti uzun süre uygulayan kişiler, genellikle daha düşük vücut yağına ve kolesterol seviyesine sahip. Bu da kalp hastalıkları, meme kanseri ve yüksek yağ içeren diyetlerle ilişkilendirilen diğer bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor.

Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor - 5

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Uzmanlar, makrobiyotik diyetin bazı olumsuz yan etkileri olabileceğinin de altını çiziyor. En büyük tehlikelerden biri, süt ürünleri ve hayvansal gıdaların eksikliği nedeniyle oluşabilecek yetersiz beslenme riski. Bu durum; protein, kalsiyum, demir, vitamin ve yeterli kalori alımını zorlaştırabiliyor. Kişi uzun vadede istemsiz kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor - 6

Diyetin ilk versiyonlarında yalnızca tam tahıllar ve su tüketimi öneriliyordu, bu da ciddi yetersiz beslenmelere ve bazı vakalarda ölüme yol açmıştı. 

Eğer sağlığınızı iyileştirmek amacıyla beslenmenizde köklü bir değişiklik yapmak istiyorsanız, mutlaka öncesinde bir doktora ya da beslenme uzmanına danışın.

DAHA FAZLA GÖSTER