Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor
Hollywood’un ünlü isimlerinden Madonna ve Gwyneth Paltrow’nun da uyguladığı makrobiyotik diyetin, kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucu etkileri olabileceği iddia ediliyor. Ancak diyeti uygularken dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar var.
Makrobiyotik diyetin temelinde, vücudu toksinlerden arındırmak amacıyla sade ve sağlıklı gıdalar tüketmek yatıyor.
Diyeti uygulayanlar, genellikle organik meyve-sebzeler, yulaf, kahverengi pirinç ve deniz yosunu gibi besinleri tercih ediyor. Bazı kişiler bu diyeti vegan tarzına yakın şekilde uygularken, bazıları ise zaman zaman organik et ya da balık tüketiyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın ise fındık, brokoli, kara lahana, balkabağı, havuç, turp ve baklagillerle beslendiği biliniyor.