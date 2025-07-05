Madonna diyeti tartışma yarattı: Kanser düşmanı olduğu iddia ediliyor

Diyetin ilk versiyonlarında yalnızca tam tahıllar ve su tüketimi öneriliyordu, bu da ciddi yetersiz beslenmelere ve bazı vakalarda ölüme yol açmıştı.

Eğer sağlığınızı iyileştirmek amacıyla beslenmenizde köklü bir değişiklik yapmak istiyorsanız, mutlaka öncesinde bir doktora ya da beslenme uzmanına danışın.