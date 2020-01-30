Madonna konserinde telefonları yasakladı

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etmesiyle gündeme gelen Madonna, bu defa telefonsuz konseriyle adından söz ettirdi.
61 yaşındaki ‘popun kraliçesi’, Madame X adlı dünya turnesi kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’daki Palladium’da verdiği konser serisinde, seyircilerin akıllı telefon kullanmasını yasakladı.
Konsere gidenlere girişte, telefonlarını içine koyup kiilitleyecekleri özel kılıflar dağıtıldı. Bu da konser seyircilerinin telefonlarını yanlarında taşıyacabilecekleri, ancak kullanamayacakları anlamına geliyor. Seyircilere verilen özel kılıfların manyetik kilidi ancak konser sonunda devre dışı bırakılabildi. Telefonlarını kullanmaya çalışanlar güvenlik görevlileri tarafından dışarı atıldı.
Madonna’nın, biletler için çoğu 500 sterlin ve daha fazla para harcayan hayranları, dün akşamki telefon yasağından rahatsızlık duymadı. Pek çok seyirci, Madonna’nın telefonsuz konser kararını destekledi.
Sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı konserde 20 santimden büyük çantalar, basın fotoğrafçılarına ait de olsalar, yasaklandı.
Madonna, her bir konserinde bir polaroid fotoğrafını çekerek seyirciler arasında açık artırma yaparak bir kişiye bu fotoğrafı veriyor. Fotoğrafın gelirini, Doğu Afrika ülkesi Malavi’nin yararına çalışan Raising Malawi adındaki vakfa aktarıyor.
Madonna, telefon yasağını turnesine New York’ta başladığı eylül ayından bu yana uyguluyor. Benzer telefon yasaklama yöntemini daha önce Alicia Keys ve Guns N' Roses uygulamıştı.
Madonna, dünya turnesi kapsamında Londra’daki Palladium’da toplam 15 konser vermeyi planladı. İlkini pazartesi günü gerçekleştirmesi planlanan ünlü şarkıcı, rahatsızlığı nedeniyle konserini iptal etmiş, seyircilerinden özür dilemişti. İlk konser, ancak dün gerçekleştirilebildi. Madonna aynı yerde 13 konser daha verecek.
Londra konseri için biletler 500 sterline satıldı. Ancak biletler internet kara borsasında 700 sterline kadar çıktı.
Madame X turnesi kapsamında Boston’daki 3 konserini iptal eden Madonna, Portekiz’in başkenti Lizbon'daki konserinde sahneye çıkmasına sadece 45 dakika kala iptal duyurusu yapmıştı. Ünlü şarkıcı, hiçbir iptalde sağlık sorununu açıklamamış, ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini dile getirmişti.