Madonna konserinde telefonları yasakladı

Konsere gidenlere girişte, telefonlarını içine koyup kiilitleyecekleri özel kılıflar dağıtıldı. Bu da konser seyircilerinin telefonlarını yanlarında taşıyacabilecekleri, ancak kullanamayacakları anlamına geliyor. Seyircilere verilen özel kılıfların manyetik kilidi ancak konser sonunda devre dışı bırakılabildi. Telefonlarını kullanmaya çalışanlar güvenlik görevlileri tarafından dışarı atıldı.