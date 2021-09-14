Madonna MTV Video Müzik Ödülleri after party'ye duvaklı katıldı

İlk kez 1984'te MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılan ve yıllar içinde hafızalara kazınan performanslara imza atan Madonna, önceki gece 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin açılışını yapmak üzere sahneye çıkmış, seyircilere sürpriz yapmıştı. Madonna, sadece 1 dakika süren performansı ve cüretkar kostümüyle gecenin en çok akılda kalan isimlerinden olmuştu.

MADONNA'DAN 1 DAKİKALIK DEV ŞOV (TIKLA İZLE)