Madonna MTV Video Müzik Ödülleri after party'ye duvaklı katıldı

14.09.2021 - 06:59
Önceki gece ABD’de gerçekleştirilen 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde açılışı yaparak geceye damga vuran Madonna, törenden sonraki partide de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
63 yaşındaki ‘pop müziğin kraliçesi’, Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan törenin ardından 1 Oak adlı gece kulübünde düzenlenen partiye katıldı.
Madonna, ödül töreni sahnesi için tercih ettiği mayo kostüm stilini, partide de yineledi. Törende deri mayo giyen şarkıcı, after party’de farklı bir siyah mayo kostüm giyerek, stilini beyaz bir duvakla tamamladı.
İlk kez 1984'te MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılan ve yıllar içinde hafızalara kazınan performanslara imza atan Madonna, önceki gece 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin açılışını yapmak üzere sahneye çıkmış, seyircilere sürpriz yapmıştı. Madonna, sadece 1 dakika süren performansı ve cüretkar kostümüyle gecenin en çok akılda kalan isimlerinden olmuştu.
SOSYAL MEDYADA MADONNA KONUŞULDU
Kısa konuşmasının ardından arkasını dönderek sahneden çıkan Madonna’nın, kalçalarını açıkta bırakan cesur kostümü dikkat çekmiş, Madonna’nın açılış yapması ve cüretkar kostümü sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti.