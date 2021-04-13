Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı

ntv.com.tr 13.04.2021 - 11:57
‘Pop müziğin kraliçesi’ olarak anılan Madonna, Los Angeles’ta yeni bir ev satın aldı. Evin önceki sahibi, ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd’di.
62 yaşındaki Amerikalı yıldız Madonna, Hidden Hills bölgesindeki lüks eve 19,3 milyon dolar ödedi.
1100 metrekarelik alana yayılan malikanenin dokuz yatak odası, dokuz büyük banyosu, iki küçük banyosu bulunuyor.
Evin ana binasında yedi yatak odası varken, misafir binasında iki yatak odası mevcut.
Havuzu, spor salonu, gurme mutfağı, sinema salonu, beş araçlık garajı, basketbol sahası ve şarap mahzeni, evin diğer özelliklerinden bazıları.
Madonna’nın yeni evinde yeni komşuları arasında Drake, Dwyane Wade and Gabrielle Union, Lil Wayne, John Stamos, Lori Loughlin ve Kardashian-Jenner ailesinden üyeler bulunuyor.