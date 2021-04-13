Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı

Madonna, Kanadalı şarkıcı The Weeknd'den 19,3 milyon dolara lüks bir malikane satın aldı. Dokuz yatak odası, havuzu, basketbol sahası bulunan evde yok yok. İşte Madonna'nın yeni evinden fotoğraflar...

ntv.com.tr 13.04.2021 - 11:57

Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 1

‘Pop müziğin kraliçesi’ olarak anılan Madonna, Los Angeles’ta yeni bir ev satın aldı. Evin önceki sahibi, ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd’di.

Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 2

62 yaşındaki Amerikalı yıldız Madonna, Hidden Hills bölgesindeki lüks eve 19,3 milyon dolar ödedi.

Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 3

1100 metrekarelik alana yayılan malikanenin dokuz yatak odası, dokuz büyük banyosu, iki küçük banyosu bulunuyor.

Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 4

Evin ana binasında yedi yatak odası varken, misafir binasında iki yatak odası mevcut.  

Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 5

Havuzu, spor salonu, gurme mutfağı, sinema salonu, beş araçlık garajı, basketbol sahası ve şarap mahzeni, evin diğer özelliklerinden bazıları.

Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 6

Madonna’nın yeni evinde yeni komşuları arasında Drake, Dwyane Wade and Gabrielle Union, Lil Wayne, John Stamos, Lori Loughlin ve Kardashian-Jenner ailesinden üyeler bulunuyor.

Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 7
İşte Madonna'nın yeni evinin içinden fotoğraflar...
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 8
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 9
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 10
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 11
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 12
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 13
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 14
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 15
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 16
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 17
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 18
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 19
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 20
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 21
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 22
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 23
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 24
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 25
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 26
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 27
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 28
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 29
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 30
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 31
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 32
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 33
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 34
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 35
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 36
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 37
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 38
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 39
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 40
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 41
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 42
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 43
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 44
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 45
Madonna, The Weeknd'in evini 19,3 milyon dolara satın aldı - 46

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