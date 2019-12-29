Madonna yeni erkek arkadaşıyla seyahatte

‘Pop müziğin kraliçesi’ olarak anılan Madonna, yeni erkek arkadaşı Ahlamalik Williams ile İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda görüntülendi.
61 yaşındaki Amerikalı yıldız ile 25 yaşındaki sevgilisi ve aynı zamanda dançısı, New York’tan Londra’ya seyahat etti.
Madonna, ağrıları nedeniyle iptal ettiği Miami konseri sonrası ilk kez görüntü vermiş oldu. Basın mensuplarının nasıl olduğu sorusu üzerine Madonna, eliyle iyi olduğuna işaret etti.
Madonna’ya büyük kızı Lourdes Leon ile David Banda ve ikiz kızları Esther ve Stella da katıldı.
Lourdes kameralara yüzünü göstermemek için özel çaba harcadı.