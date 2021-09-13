Madonna'dan 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'ne sürpriz açılış

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri’ne geri döndü.

Geçen yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantılı yapılan tören, bu yıl her zamanki gibi enerjik bir kutlama gecesi olarak düzenlendi. Dün gece Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan 2021 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin açılışını sürpriz bir şekilde Madonna yaptı.