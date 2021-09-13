Madonna'dan 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'ne sürpriz açılış

ntv.com.tr 13.09.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 13:02
‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, MTV Video Müzik Ödülleri’ne geri döndü.
Geçen yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantılı yapılan tören, bu yıl her zamanki gibi enerjik bir kutlama gecesi olarak düzenlendi. Dün gece Brooklyn’deki Barclays Center’da yapılan 2021 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinin açılışını sürpriz bir şekilde Madonna yaptı.
Sahneye paltosu ve şapkasıyla çıkan ve seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla mikrofona uzanan Madonna, paltosunu çıkardığında mayo şeklindeki deri kostümüyle sahnede kaldı.
Konuşmasına “Kalıcı olamayacağımızı söylediler. Ama hala buradayız” diye başlayan 63 yaşındaki popstar, “MTV’nin 40’ıncı yılı kutlu olsun! 2021 MTV Video Müzik Ödülleri’ne hoş geldiniz” dedi.
Kısa konuşmasının ardından arkasını dönderek sahneden çıkan Madonna’nın, kalçalarını açıkta bırakan cesur kostümü dikkat çekti. Madonna’nın açılış yapması ve cüretkar kostümü sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Madonna’nın açılış yapmasının ardından gecenin ilk performansını sergilemek üzere Justin Bieber sahne aldı.
Madonna, ilk kez 194 yılın MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine çıkmış, gelinliği andıran beyaz kıyafetiyle Like a Virgin şarkısını seslendirmişti.
Madonna’nın en çok akılda kalan MTV performansı 2003’tekiydi. Britney Spears ve Christina Aguilera ile sahneye çıkan Madonna, her iki şarkıcıyla da öpüşmesiyle hafızalara kazınmıştı.
‘Popun kraliçesi’ Madonna, 2018’de ‘soul müziğin kraliçesi’ Aretha Franklin’in ölümünden birkaç hafta sonra gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri’nde sanatçıyı anma konuşması yapmıştı.