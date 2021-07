Madonna'dan Britney Spears'a destek: Bu kadına hayatını geri verin!

BU İŞBİRLİĞİ UNUTULMADI

Madonna ve 2003 yılında Me Against The Music adlı şarkıda işbirliği yapmıştı. Aynı yıl, ikili, hafızalara kazınan MTV Müzik Ödülleri’ndeki Like A Virgin performansını birlikte sahnelemişti. İkiliye sahnede Christina Aguilera da eşlik etmiş ve sahnedeki öpüşme anı tarihe geçmişti.

Madonna, müzik alanında işbirliği yaptığı Spears’ı özel hayatındaki sıkıntılı süreçte de yalnız bırakmadı.