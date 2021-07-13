Madonna'dan Britney Spears'a destek: Bu kadına hayatını geri verin!

ntv.com.tr 13.07.2021 - 08:59
"BU KADINA HAYATINI GERİ VERİN!"
Madonna, babasına karşı vasiliğin son bulması talebiyle dava açan Britney Spears’a destek verdi.
Geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında, “Britney Spears” yazan tişörtüyle verdiği pozu paylaşan ‘popun kraliçesi’, hayatını ve parasını kontrol ettiği için 13 yıllık vasiliğin sona ermesi amacıyla babası Jamie Spears’a açtığı davada hüsrana uğrayan Britney Spears’a arka çıkarak, “Bu kadına hayatını geri verin!” dedi.
"BRITNEY, SENİ HAPİSTEN ÇIKARMAYA GELİYORUZ"
Madonna, Instagram hikayesinde, “Kölelik çok önce kaldırıldı. Yüzyıllardır kadınlara bunu yapan açgözlü ataerkilliğe ölüm. Bu bir insan hakları ihlalidir! Britney seni hapisten çıkarmaya geliyoruz” diye konuştu.
BU İŞBİRLİĞİ UNUTULMADI
Madonna ve 2003 yılında Me Against The Music adlı şarkıda işbirliği yapmıştı. Aynı yıl, ikili, hafızalara kazınan MTV Müzik Ödülleri’ndeki Like A Virgin performansını birlikte sahnelemişti. İkiliye sahnede Christina Aguilera da eşlik etmiş ve sahnedeki öpüşme anı tarihe geçmişti.
Madonna, müzik alanında işbirliği yaptığı Spears’ı özel hayatındaki sıkıntılı süreçte de yalnız bırakmadı.
Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada konuşan Spears, moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istemişti.
39 yaşındaki şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.
Bu kapsamda babası Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu. Şarkıcı, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı.
"BABAM BEBEK SAHİBİ OLMAMA İZİN VERMİYOR"
"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" şeklinde konuşmuştu.
"MUTLU DEĞİLİM"
"Babam, kendi kızına yüzde 100 zarar vermek için sahip olduğu kontrolü sevdi. Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Bu bir yalandı" diyen şarkıcı, "Bunu yeterince söylersem, inkar ettiğim için mutlu olabilirim diye düşündüm. Şoktaydım. Travma geçirdim. Ama şimdi ben size doğruyu söylüyorum: Mutlu değilim" ifadesini kullanmıştı.
"HAYATIMI GERİ İSTİYORUM"
Spears, mahkemede ayrıca şunları söylemişti:
"Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum."
HAYRANLARINDAN DESTEK
Bu durumun şarkıcının ruh sağlığını daha kötü hale getirdiğini ve zor durumda olduğunu belirten şarkıcının hayranları "Free Britney" kampanyası başlatmış ve Spears'ın kendi hayatını kontrol edebilmesini talep etmişti.
MAHKEMEDEN RET
Ancak Spears, 'kölelikten kurtulma savaşı' dediği davada hüsrana uğradı. Temmuz ayı başında, mahkeme yargıcı, şarkıcının vasiliğin kaldırılması yönündeki talebini reddetti. Karara göre Britney Spears, babasının korumasında kalmaya devam edecek.