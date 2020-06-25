Madonna’dan Donald Trump’a: Nazi ve sosyopat

"POZİTİF VAKALAR TRUMP'IN BAŞA ÇIKABİLECEĞİNDEN FAZLA"

Madonna, Instagram’dan yayımladığı eleştirel mesajında şunları yazdı:

“Şunu netleştireyim. Amerika’da Covid testi yavaşlatıldı, çünkü testi pozitif çıkan insanların sayısı Trump’ın başa çıkabileceğinden fazla. Ve bayrak yakanları bir yıl hapse atmak için bir yasa yapılsın ama siyahları sebepsiz yere vuran ve öldüren polis memurları için hiçbir yasa, reform yapmayalım ya da çözüm getirmeyelim mi? Trump, George Washington kölelere sahip olmasına rağmen George Washington'un imajının kutsallaştırılmasından rahatsız! Beyaz üstünlükçüye karşı uykulu Joe Biden’ı destekleyeceğim. Nazi ya da diğer bir deyişle sosyopat Beyaz Saray’da. Uyanma vakti!”