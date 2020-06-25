Madonna’dan Donald Trump’a: Nazi ve sosyopat

ntv.com.tr 25.06.2020 - 10:43
Pop müziğin kraliçesi olarak anılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ABD Başanı Donald Trump’ı diline doladı. 61 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Trump’ın corona virüs testleriyle ilgili yaptığı son açıklaması üzerine, sosyal medya hesabından “Nazi” ve “sosyopat” benzetmeleri yaptı.
Trump, uzmanların corona virüs uyarılarına rağmen Oklahoma'da miting düzenlemiş, katılımın az olduğu mitinge Trump'ın corona virüs gafı damgasını vurmuştu.
ABD Başkanı, "Çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız, yetkililere testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim" demiş, Beyaz Saray ise "Başkan şaka yaptı" açıklamasında bulunmuştu.
"POZİTİF VAKALAR TRUMP'IN BAŞA ÇIKABİLECEĞİNDEN FAZLA"
Madonna, Instagram’dan yayımladığı eleştirel mesajında şunları yazdı:
“Şunu netleştireyim. Amerika’da Covid testi yavaşlatıldı, çünkü testi pozitif çıkan insanların sayısı Trump’ın başa çıkabileceğinden fazla. Ve bayrak yakanları bir yıl hapse atmak için bir yasa yapılsın ama siyahları sebepsiz yere vuran ve öldüren polis memurları için hiçbir yasa, reform yapmayalım ya da çözüm getirmeyelim mi? Trump, George Washington kölelere sahip olmasına rağmen George Washington'un imajının kutsallaştırılmasından rahatsız! Beyaz üstünlükçüye karşı uykulu Joe Biden’ı destekleyeceğim. Nazi ya da diğer bir deyişle sosyopat Beyaz Saray’da. Uyanma vakti!”
"HOŞ GELDİN UYKULU JOE"
Trump, 2020 seçimleri için aday adaylığını açıklayan rakibi Joe Biden'a sosyal medya hesabından "Yarışa hoş geldin uykulu Joe. Sadece akıllı ve başarılı (bundan şüpheliyim) bir kampanya yürütmeni umuyorum. Bu kötü olacak. Gerçekten kötü ve hastalıklı fikirleri olan insanlarla uğraşacaksın. Eğer bunu yapabilirsen, seni giriş kapısında göreceğim" demişti.