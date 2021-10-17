Madonna'nın kızı Lourdes Leon: Annem tam bir kontrol manyağı

Haberler 17.10.2021 - 13:09
Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, anne-kız ilişkileri hakkında konuştu.
Modellik yapan Leon, liseden mezun olduktan sonra 63 yaşındaki annesinden ekonomik olarak bağımsız olduğunu söyledi.
Interview Magazine adlı dergiye konuşan Leon, “Sanırım annem diğer ünlü çocuklarını görüp ‘Benim çocuklarım böyle olmayacak’ dedi” ifadesini kullandı.
"LİSEDEN SONRA BAĞIMSIZ OLDUM"
“Eğer ebeveynleriniz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa bu, onlara sizin üzerinizde baskı yapma fırsatını veriyor” diyen Leon, “Annem tam bir kontrol manyağı ve hayatım boyunca beni kontrol etti. Liseden mezun olur olmaz ondan tamamen bağımsız olmam gerekiyordu” şeklinde konuştu.
Interview Magazine röportajında annesini övmeyi de ihmal etmeyen Leon, Madonna'nın muhtemelen gördüğü en çalışkan insan olduğunu söyleyerek, "Maalesef bu özelliği miras olarak almadım" dedi.
6 ÇOCUĞU VAR
Madonna’nın kişisel antrenör ve aktör Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen Lourdes Leon, Madonna'nın en büyük çocuğu. Ünlü yıldızın, yönetmen Guy Ritchie ile evliliğinden dünyaya gelen Rocco adında bir oğlu ile evlat edindiği David Banda, Mercy James ile ikizler Estere ve Stelle Ciccone olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.