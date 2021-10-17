Madonna'nın kızı Lourdes Leon: Annem tam bir kontrol manyağı

6 ÇOCUĞU VAR

Madonna’nın kişisel antrenör ve aktör Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen Lourdes Leon, Madonna'nın en büyük çocuğu. Ünlü yıldızın, yönetmen Guy Ritchie ile evliliğinden dünyaya gelen Rocco adında bir oğlu ile evlat edindiği David Banda, Mercy James ile ikizler Estere ve Stelle Ciccone olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.