Madonna'nın kızı Lourdes Leon: Annem tam bir kontrol manyağı

Madonna’nın en büyük çocuğu Lourdes Leon, anne-kız ilişkileri hakkında konuşurken, annesinin tam bir kontrol manyağı olduğunu belirterek, annesinden ekonomik açıdan bağımsız olduğunu anlattı.

Haberler 17.10.2021 - 13:09

Madonna'nın kızı Lourdes Leon: Annem tam bir kontrol manyağı - 1

Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, anne-kız ilişkileri hakkında konuştu.

Modellik yapan Leon, liseden mezun olduktan sonra 63 yaşındaki annesinden ekonomik olarak bağımsız olduğunu söyledi.

Interview Magazine adlı dergiye konuşan Leon, “Sanırım annem diğer ünlü çocuklarını görüp ‘Benim çocuklarım böyle olmayacak’ dedi” ifadesini kullandı.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon: Annem tam bir kontrol manyağı - 2

"LİSEDEN SONRA BAĞIMSIZ OLDUM"

“Eğer ebeveynleriniz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa bu, onlara sizin üzerinizde baskı yapma fırsatını veriyor” diyen Leon, “Annem tam bir kontrol manyağı ve hayatım boyunca beni kontrol etti. Liseden mezun olur olmaz ondan tamamen bağımsız olmam gerekiyordu” şeklinde konuştu.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon: Annem tam bir kontrol manyağı - 3
Bu yılın başında Vogue dergisine konuşan Leon, üniversite parasını kendisinin ödediğini ve Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzakta, Brooklyn yakınındaki Bushwick bölgesinde yaşadığını anlatmıştı.
Madonna'nın kızı Lourdes Leon: Annem tam bir kontrol manyağı - 4

Interview Magazine röportajında annesini övmeyi de ihmal etmeyen Leon, Madonna'nın muhtemelen gördüğü en çalışkan insan olduğunu söyleyerek, "Maalesef bu özelliği miras olarak almadım" dedi.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon: Annem tam bir kontrol manyağı - 5

6 ÇOCUĞU VAR

Madonna’nın kişisel antrenör ve aktör Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen Lourdes Leon, Madonna'nın en büyük çocuğu. Ünlü yıldızın, yönetmen Guy Ritchie ile evliliğinden dünyaya gelen Rocco adında bir oğlu ile evlat edindiği David Banda, Mercy James ile ikizler Estere ve Stelle Ciccone olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.

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