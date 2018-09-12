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Madonna’nın kızı Lourdes New York Moda Haftası’nda podyuma çıktı

ntv.com.tr

Madonna’nın kızı Lourdes Leon, New York Moda Haftası'nde cesur dekolteli kıyafetiyle podyumda yürüdü.

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    Madonna’nın kızı Lourdes Leon, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Gypsy Sport ilkbahar yaz 2019 defilesi için podyuma çıktı.

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    21 yaşındaki Lourdes, göğüslerini deniz kabuğu ve incilerle kapatan, zincir sütyen şeklindeki kıyafeti ve parça parça kesilmiş pantolonuyla dikkat çekti.

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    Lourdes, Stella McCartney gibi ünlü moda markalarına modellik yapmasının ardından moda dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.
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    Moda alanındaki cesaretini Gypsy Sport defilesindeki kıyafetiyle bir kez daha kanıtladı.

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    Madonna’nın üç yıl ilişki yaşadığı ve 1997 yılında ayrıldığı Carlos Leon’dan olan kızı Lourdes, modelliğin yanı sıra Michigan Üniversitesi’nde eğitime devam ediyor.

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    Lourdes’in öne çıktığı Gypsy Sport defilesinde sergilenen diğer kıyafetler de ilginç stilleri ve cesur dekolteleriyle dikkat çekti.

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    İşte Gypsy Sport ilkbahar yaz 2019 defilesinden öne çıkanlar...

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