Madonna’nın kızı Lourdes New York Moda Haftası’nda podyuma çıktı
ntv.com.tr
Madonna’nın kızı Lourdes Leon, New York Moda Haftası'nde cesur dekolteli kıyafetiyle podyumda yürüdü.
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Madonna’nın kızı Lourdes Leon, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Gypsy Sport ilkbahar yaz 2019 defilesi için podyuma çıktı.
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21 yaşındaki Lourdes, göğüslerini deniz kabuğu ve incilerle kapatan, zincir sütyen şeklindeki kıyafeti ve parça parça kesilmiş pantolonuyla dikkat çekti.
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3Lourdes, Stella McCartney gibi ünlü moda markalarına modellik yapmasının ardından moda dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.
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Moda alanındaki cesaretini Gypsy Sport defilesindeki kıyafetiyle bir kez daha kanıtladı.
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Madonna’nın üç yıl ilişki yaşadığı ve 1997 yılında ayrıldığı Carlos Leon’dan olan kızı Lourdes, modelliğin yanı sıra Michigan Üniversitesi’nde eğitime devam ediyor.
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Lourdes’in öne çıktığı Gypsy Sport defilesinde sergilenen diğer kıyafetler de ilginç stilleri ve cesur dekolteleriyle dikkat çekti.
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İşte Gypsy Sport ilkbahar yaz 2019 defilesinden öne çıkanlar...
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