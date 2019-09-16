Madonna'nın siyah-beyaz 18 yaş fotoğrafları
Madonna, henüz 'popun kraliçesi' olmadan önce, 18 yaşındayken çekilen fotoğrafları yayınlandı. Şimdi 61 yaşında olan Madonna'yı, bale yaptığı yıllarda çekilen siyah-beyaz fotoğraflardan tanımak oldukça zor.
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‘Pop müziğin kraliçesi’ kalabıyla anılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın 18 yaşındayken çekilen siyah-beyaz fotoğrafları yayınlandı.
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Fotoğraflar, 3 Mayıs 1977’de, ABD’nin Michigan eyaletindeki Ann Arbor şehrinde bulunan Yaratıcı Sanatlar Enstitüsü’nde fotoğrafçı Cecil I. Taylor’ın objektifinden çıkma.
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Madonna, modern dans alanında kariyer yapmak üzere 1978 yılında New York'a taşındı. Bu fotoğraflar, henüz taşınmadan, bale eğitimi aldığı ve tabii ünlü olmadan önce çekildi.
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Breakfast Club ve Emmy gibi müzik gruplarında davulcu, gitarist ve vokalist olarak görev aldıktan sonra Sire Records ile 1982'de anlaşma imzalayarak 1983'te kendi adını verdiği çıkış albümünü yayımlayan Madonna’nın bu albümünü, aralarında dünya çapında ticari başarı kazanan Like A Virgin (1984), True Blue (1986) ve Like A Prayer (1989) albümleri ve Grammy Ödülü kazanan Ray of Light (1998) ve Confessions on a Dance Floor (2005) dahil olmak üzere bir dizi albüm takip etti.
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Madonna'nın popülaritesi, rol aldığı Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992), and Evita (1996) gibi filmlerle birlikte daha da genişledi.
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Dünya genelinde 300 milyondan fazla kayıt satan ve Guinness Dünya Rekorları tarafından tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı ilan edilen Madonna, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından 64.5 milyon kayıtlı albüm satışı ile ABD'de ikinci en çok satış yapan kadın sanatçı olarak listelendi.
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Sanatçı, Billboard tarafından tüm zamanların en çok turne hasılatını yapan solo sanatçısı ilan edildi ve 1990'dan bu yana turne konserlerinden 1,31 milyar dolar elde ettiği açıklandı.
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8İşte bugün 61 yaşında olan Madonna'nın yıllar önceki hali...
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