Madrid'de binlerce kişi Noel Baba kostümüyle koştu

Katılımcılardan Fernando, "Salgının en yoğun dönemindeyiz. Ailecek koşuya katılıyoruz ama hepimiz PCR testimizi olup geldik. Hem eğlence hem de dayanışma için güzel bir gün oldu" derken, Miguel de "Çok çok iyi bir vakit geçirdik. Herkes birbirine saygılı. Gelecek yıl herkesi bekliyoruz" dedi.