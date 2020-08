BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu)

Her Salı izleyiciyle buluşacak Star’ın yeni dizisi Menajerimi Ara'nın ilk bölüm konusu ve fotoğrafları yayınlandı. İşte her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı yeni diziden ayrıntılar...Devlet Tiyatroları, corona virüs önlemleri ile sezona hazırladıDevlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverleri 1 Eylül Salı gününden itibaren ağırlamaya başlayacaklarını belirterek, "Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız" dedi.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/devlet-tiyatrolari-corona-virus-onlemleri-ile-sezona-hazirladi,Apkvk4z6T0uZwYhA124fmAAyşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdarKendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu paylaştı. Tatari, fotoğrafına "Elimi karnına koyanda bebek kıpır kıpır kıpırdar" notunu düştü.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/bebek,1LsexxjcFkmUAKgH8UHKSQVan'daki kazılarda kolunda ejder başlı iki bilezik olan çocuk iskeleti bulunduVan'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde, üç yıl önce kazı ve onarım çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bi̇n 750 yıllık nekropolde, Urartularda aristokratlarının gömüldüğü değerlendirilen alanda bulunan çocuk iskeletinin pazu kısmında ejder başlı iki bilezik ile boyun kısmında takılar bulundu.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/vandaki-kazilarda-kolunda-ejder-basli-iki-bilezik-olan-cocuk-iskeleti-bulundu,ORRvwA9_oUm4Em3lfnMXug26. Saraybosna Film Festivali'nin kazananları açıklandıDünya genelinde etkili olan corona virüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazanan yapımları açıklandı.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/sanat/26-saraybosna-film-festivalinin-kazananlari-aciklandi,7nlUOF0-5UKYhEmq0M0ucwJohn Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem olduABD’de kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, müşterilere gülümsemesini göstermek ve işitme engelli kişilerle iletişim kurmak için özel maske kullanmaya başladı. Hollywood yıldızı John Krasinski, Knowles’ın sosyal medya hesabındaki maskeli fotoğrafı takipçileriyle paylaşınca olanlar oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan Aslı Mühürhancı Knowles, çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/kasiyer,MlcpVxnrfUGWsZlSuyrQCgÇin: Wuhan'daki havuz partisi corona virüs salgınına karşı stratejik zaferdirÇin yönetimi, corona virüsün çıkış noktası olan Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarının hiçe sayıldığı havuz partisine sahip çıktHABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/cin,L5bngMw5bk6IhPAfaxuq0wAydın'da 1600 yıllık sur duvarı bulunduAydın'da inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 6,5 metre uzunluğunda 1,20 metre genişliğinde ve 2,20 santim yüksekliğinde sur duvarı bulundu.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/turkiye/aydinda-1600-yillik-sur-duvari-bulundu,dwz5pTTo90OiiVYcXM8S5wKenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştuİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki HaHABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/kenan-dogulu-harbiye-acikhavada-muzikseverlerle-bulustu,3-0qupF2YUSUseFBYZfD7wSefirin Kızı 2. yeni sezon fragmanıBaşrollerini Engin Akyürek (Sancar Efe) ve Neslihan Atagül Doğulu’nun (Nare) paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/video/yasam/sefirin-kizi-2-yeni-sezon-fragmani,W2pQHzCky0KP6mBLo7T6LwRobert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri)Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson; daha sonra başka projelerde yer alsada, eski rol arkadaşı Kristen Stewart'ın gölgesinde kaldı. Birçok filmde oynamasına rağmen gündeme gelemeyen 34 yaşındaki oyuncu bugünlerde ise manşetlerden düşmüyor. Christopher Nolan imzalı Tenet'in başrolünde yer alan Pattinson, aynı zamanda The Batman filmi için de önümüzdeki ay çekimlere başlıyor. Kariyerinde muhteşem bir geri dönüşe imza atan Robert Pattinson Tenet ile 16 Ağustos'ta, Batman ile ise 21 Ekim 2021'de seyirci karşısında olacak. İşte sinema ve eğlence dünyasının zirvesindeki Pattinson'ın başarısının arkasındaki filmler...HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/robert-pattinsonin-donusu-robert-pattinson-filmleri,12eX0YIpqkW9bW4WPhLqawZlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi?İtalyan basını İsveçli golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in evli olmasına rağmen ünlü spiker Diletta Leotta ile aşk yaşadığını manşetine taşıdı.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/zlatan,KWEOZHhdqUGVr7dRKw0EXgMenajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş: Dizi sektördeki insanların da duyguları olduğunu anlatıyorAvlu'da canlandırdığı Alp ile kariyerinde zirve yapar Deniz Can Aktaş, bir başka Star TV dizisi Menajerimi Ara ile ekranlara dönüyor. 25 Ağustos’ta Star TV’de izleyicilerle buluşacak dizide Barış'ı canlandıracak genç oyuncu karakteri ve Menajerimi Ara hakkında merak edilenleri anlattı.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/deniz-can-aktas-yanitladi,rZhzTq4ImkiAZNP2f5RttwMarvel filmlerinin yeni takvimi açıklandıCorona virüs salgını filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni normal ile bazı yapımlar seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Marvel, 2023’e kadar izlenebilecek 13 filmin yeni tarihlerini açıkladı.HABER DETAY-TIKLA OKUhttps://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/marvel-filmlerinin-yeni-takvimi-aciklandi,EeLoHBFgy0GsqqFt6CgtYA