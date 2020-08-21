BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu)

21 Ağustos 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

21.08.2020 - 17:18

BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 1

BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS , 2020’nin merakla beklenen şarkılarından biri olan Dynamite (Dinamit) isimli single’larını duyurarak YouTube’da açılış rekoru kırdı.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 2
John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu

ABD’de kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, müşterilere gülümsemesini göstermek ve işitme engelli kişilerle iletişim kurmak için özel maske kullanmaya başladı. Hollywood yıldızı John Krasinski, Knowles’ın sosyal medya hesabındaki maskeli fotoğrafı takipçileriyle paylaşınca olanlar oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan Aslı Mühürhancı Knowles, çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.


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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 3

Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş: dizi sektördeki insanların da duyguları olduğunu anlatıyor


Avlu'da canlandırdığı Alp ile kariyerinde zirve yapar Deniz Can Aktaş, bir başka Star TV dizisi Menajerimi Ara ile ekranlara dönüyor. 25 Ağustos’ta Star TV’de izleyicilerle buluşacak dizide Barış'ı canlandıracak genç oyuncu karakteri ve Menajerimi Ara hakkında merak edilenleri anlattı.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 4

Amber Heard, Kapadokya'da

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen yıldız oyuncu Amber Heard, Bodrum ve İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti. Kapadokya'da çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Heard, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini dile getirdi.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 5

Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi?


İtalyan basını İsveçli golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in evli olmasına rağmen ünlü spiker Diletta Leotta ile aşk yaşadığını manşetine taşıdı.


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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 6

Çin: Wuhan'daki havuz partisi corona virüs salgınına karşı stratejik zaferdir

Çin yönetimi, corona virüsün çıkış noktası olan Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarının hiçe sayıldığı havuz partisine sahip çıktı. 


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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 7

Sefirin Kızı 2. yeni sezon fragmanı

Başrollerini Engin Akyürek (Sancar Efe) ve Neslihan Atagül Doğulu’nun (Nare) paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 8
Britney Spears'ın babasına açtığı dava reddedildi

12 yıldır kişisel yaşamı, kariyeri ve mal varlığının büyük bir kısmı üzerinde kontrol sahibi olan babasının yegane vasi rolünü sonlandırmak için mahkemeye başvuran Britney Spears'ın talebi reddedildi.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 9

Van'daki kazılarda kolunda ejder başlı iki bilezik olan çocuk iskeleti bulundu


Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde, üç yıl önce kazı ve onarım çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bi̇n 750 yıllık nekropolde, Urartularda aristokratlarının gömüldüğü değerlendirilen alanda bulunan çocuk iskeletinin pazu kısmında ejder başlı iki bilezik ile boyun kısmında takılar bulundu.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 10
Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri)

Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson; daha sonra başka projelerde yer alsada, eski rol arkadaşı Kristen Stewart'ın gölgesinde kaldı. Birçok filmde oynamasına rağmen gündeme gelemeyen 34 yaşındaki oyuncu bugünlerde ise manşetlerden düşmüyor. Christopher Nolan imzalı Tenet'in başrolünde yer alan Pattinson, aynı zamanda The Batman filmi için de önümüzdeki ay çekimlere başlıyor. Kariyerinde muhteşem bir geri dönüşe imza atan Robert Pattinson Tenet ile 16 Ağustos'ta, Batman ile ise 21 Ekim 2021'de seyirci karşısında olacak. İşte sinema ve eğlence dünyasının zirvesindeki Pattinson'ın başarısının arkasındaki filmler...

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 11
Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar

Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu paylaştı. Tatari, fotoğrafına "Elimi karnına koyanda bebek kıpır kıpır kıpırdar" notunu düştü.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 12
Devlet Tiyatroları, corona virüs önlemleri ile sezona hazırladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverleri 1 Eylül Salı gününden itibaren ağırlamaya başlayacaklarını belirterek, "Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız" dedi.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 13

Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Ha


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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 14
Menajerimi Ara birinci bölüm fotoğrafları ve konusu (25 Ağustos Salı Star’da)

Her Salı izleyiciyle buluşacak Star’ın yeni dizisi Menajerimi Ara'nın ilk bölüm konusu ve fotoğrafları yayınlandı. İşte her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek olan; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı yeni diziden ayrıntılar...


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Devlet Tiyatroları, corona virüs önlemleri ile sezona hazırladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverleri 1 Eylül Salı gününden itibaren ağırlamaya başlayacaklarını belirterek, "Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız" dedi.


HABER DETAY-TIKLA OKU
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/devlet-tiyatrolari-corona-virus-onlemleri-ile-sezona-hazirladi,Apkvk4z6T0uZwYhA124fmA






Ayşecan Tatari: Bebek, kıpır kıpır kıpırdar

Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu paylaştı. Tatari, fotoğrafına "Elimi karnına koyanda bebek kıpır kıpır kıpırdar" notunu düştü.


HABER DETAY-TIKLA OKU
https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/bebek,1LsexxjcFkmUAKgH8UHKSQ


Van'daki kazılarda kolunda ejder başlı iki bilezik olan çocuk iskeleti bulundu
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde, üç yıl önce kazı ve onarım çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bi̇n 750 yıllık nekropolde, Urartularda aristokratlarının gömüldüğü değerlendirilen alanda bulunan çocuk iskeletinin pazu kısmında ejder başlı iki bilezik ile boyun kısmında takılar bulundu.


HABER DETAY-TIKLA OKU
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/vandaki-kazilarda-kolunda-ejder-basli-iki-bilezik-olan-cocuk-iskeleti-bulundu,ORRvwA9_oUm4Em3lfnMXug



26. Saraybosna Film Festivali'nin kazananları açıklandı
Dünya genelinde etkili olan corona virüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazanan yapımları açıklandı.


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https://www.ntv.com.tr/sanat/26-saraybosna-film-festivalinin-kazananlari-aciklandi,7nlUOF0-5UKYhEmq0M0ucw








John Krasinski paylaştı ABD’de Türk kasiyerin duyarlılığı gündem oldu

ABD’de kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, müşterilere gülümsemesini göstermek ve işitme engelli kişilerle iletişim kurmak için özel maske kullanmaya başladı. Hollywood yıldızı John Krasinski, Knowles’ın sosyal medya hesabındaki maskeli fotoğrafı takipçileriyle paylaşınca olanlar oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan Aslı Mühürhancı Knowles, çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.


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https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/kasiyer,MlcpVxnrfUGWsZlSuyrQCg




Çin: Wuhan'daki havuz partisi corona virüs salgınına karşı stratejik zaferdir
Çin yönetimi, corona virüsün çıkış noktası olan Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarının hiçe sayıldığı havuz partisine sahip çıkt


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https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/cin,L5bngMw5bk6IhPAfaxuq0w



Aydın'da 1600 yıllık sur duvarı bulundu

Aydın'da inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 6,5 metre uzunluğunda 1,20 metre genişliğinde ve 2,20 santim yüksekliğinde sur duvarı bulundu.


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https://www.ntv.com.tr/turkiye/aydinda-1600-yillik-sur-duvari-bulundu,dwz5pTTo90OiiVYcXM8S5w







Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Ha


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https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/kenan-dogulu-harbiye-acikhavada-muzikseverlerle-bulustu,3-0qupF2YUSUseFBYZfD7w


Sefirin Kızı 2. yeni sezon fragmanı
Başrollerini Engin Akyürek (Sancar Efe) ve Neslihan Atagül Doğulu’nun (Nare) paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı.


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https://www.ntv.com.tr/video/yasam/sefirin-kizi-2-yeni-sezon-fragmani,W2pQHzCky0KP6mBLo7T6Lw




Robert Pattinson'ın dönüşü (Robert Pattinson filmleri)

Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson; daha sonra başka projelerde yer alsada, eski rol arkadaşı Kristen Stewart'ın gölgesinde kaldı. Birçok filmde oynamasına rağmen gündeme gelemeyen 34 yaşındaki oyuncu bugünlerde ise manşetlerden düşmüyor. Christopher Nolan imzalı Tenet'in başrolünde yer alan Pattinson, aynı zamanda The Batman filmi için de önümüzdeki ay çekimlere başlıyor. Kariyerinde muhteşem bir geri dönüşe imza atan Robert Pattinson Tenet ile 16 Ağustos'ta, Batman ile ise 21 Ekim 2021'de seyirci karşısında olacak. İşte sinema ve eğlence dünyasının zirvesindeki Pattinson'ın başarısının arkasındaki filmler...


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https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/robert-pattinsonin-donusu-robert-pattinson-filmleri,12eX0YIpqkW9bW4WPhLqaw





Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi?
İtalyan basını İsveçli golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in evli olmasına rağmen ünlü spiker Diletta Leotta ile aşk yaşadığını manşetine taşıdı.


HABER DETAY-TIKLA OKU
https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/zlatan,KWEOZHhdqUGVr7dRKw0EXg


Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş: Dizi sektördeki insanların da duyguları olduğunu anlatıyor
Avlu'da canlandırdığı Alp ile kariyerinde zirve yapar Deniz Can Aktaş, bir başka Star TV dizisi Menajerimi Ara ile ekranlara dönüyor. 25 Ağustos’ta Star TV’de izleyicilerle buluşacak dizide Barış'ı canlandıracak genç oyuncu karakteri ve Menajerimi Ara hakkında merak edilenleri anlattı.


HABER DETAY-TIKLA OKU
https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/deniz-can-aktas-yanitladi,rZhzTq4ImkiAZNP2f5Rttw



Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı
Corona virüs salgını filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni normal ile bazı yapımlar seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Marvel, 2023’e kadar izlenebilecek 13 filmin yeni tarihlerini açıkladı.

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https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/marvel-filmlerinin-yeni-takvimi-aciklandi,EeLoHBFgy0GsqqFt6CgtYA
BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 15

Oyuncu Selen Seyven, Baran Yıldırım ile evlendi

Son olarak Avlu dizisinde seyirci karşısına çıkan Selen Seyven sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 16

Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı


Corona virüs salgını filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni normal ile bazı yapımlar seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Marvel, 2023’e kadar izlenebilecek 13 filmin yeni tarihlerini açıkladı.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 17

Justin Bieber’ın paylaştığı fotoğraftaki Selena Gomez detayı


Justin Bieber’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki Selena Gomez detayı hayranların gözünden kaçmadı. Bieber’ın söz konusu fotoğrafı kasten paylaşıp paylaşmadığını tartışılıyor.

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 18
Türkiye'deki halk kütüphanesi sayısı bin 182 oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2019 yılında çocuk kütüphaneleri dâhil toplam halk kütüphanesi sayısı bin 182, kitap sayısı ise 20 milyon 742 bin 540 olarak açıklandı.


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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 19

Aydın'da 1600 yıllık sur duvarı bulundu

Aydın'da inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 6,5 metre uzunluğunda 1,20 metre genişliğinde ve 2,20 santim yüksekliğinde sur duvarı bulundu.


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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 20

26. Saraybosna Film Festivali'nin kazananları açıklandı

Dünya genelinde etkili olan corona virüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazanan yapımları açıklandı.


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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 21

Hatay'daki kazıda çıkarılan 3 bin 500 yıllık iskelet, tarihe ışık tutuyor


Aççana Höyük/Antik Alalah Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında 8 yıl önce bulunan 3 bin 500 yıllık iskeletin, Orta Asya kökenli bir kadına ait olduğu tespit edild

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BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu) - 22
456 yıllık Mağlova Kemeri atıl durumda

456 yıl önce İstanbul'un su problemini çözmek amacıyla Mimar Sinan'ın inşaa ettiği Tarihi Mağlova Kemeri define avcılarının ve bilinçsiz gezginlerin saldırısı altında. Yıllar önce restore edilen kemerin duvarlarına tornavida ile isim yazan bile var. NTV ekibi Uzman Arkeolog Celal Kolay ile konuştu. İşte ayrıntılar... (Haber: Emre Timur Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)

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