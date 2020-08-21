BTS'den yeni rekor: Yarım saatte 12 milyon (20 Ağustos 2020 Magazin ve sanat turu)

21.08.2020 - 17:18
BTS yeni şarkısı Dynamite'la rekor kırdı: Yarım saatte 12 milyon izlenme
Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS , 2020’nin merakla beklenen şarkılarından biri olan Dynamite (Dinamit) isimli single’larını duyurarak YouTube’da açılış rekoru kırdı.
Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş: dizi sektördeki insanların da duyguları olduğunu anlatıyor
Avlu'da canlandırdığı Alp ile kariyerinde zirve yapar Deniz Can Aktaş, bir başka Star TV dizisi Menajerimi Ara ile ekranlara dönüyor. 25 Ağustos’ta Star TV’de izleyicilerle buluşacak dizide Barış'ı canlandıracak genç oyuncu karakteri ve Menajerimi Ara hakkında merak edilenleri anlattı.
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Amber Heard, Kapadokya'da
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen yıldız oyuncu Amber Heard, Bodrum ve İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti. Kapadokya'da çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Heard, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini dile getirdi.
Zlatan Ibrahimovic ile Diletta Leotta birlikte mi?
İtalyan basını İsveçli golcü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in evli olmasına rağmen ünlü spiker Diletta Leotta ile aşk yaşadığını manşetine taşıdı.
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Çin: Wuhan'daki havuz partisi corona virüs salgınına karşı stratejik zaferdir
Çin yönetimi, corona virüsün çıkış noktası olan Wuhan kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarının hiçe sayıldığı havuz partisine sahip çıktı.
Sefirin Kızı 2. yeni sezon fragmanı
Başrollerini Engin Akyürek (Sancar Efe) ve Neslihan Atagül Doğulu’nun (Nare) paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı.
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Van'daki kazılarda kolunda ejder başlı iki bilezik olan çocuk iskeleti bulundu
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde, üç yıl önce kazı ve onarım çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bi̇n 750 yıllık nekropolde, Urartularda aristokratlarının gömüldüğü değerlendirilen alanda bulunan çocuk iskeletinin pazu kısmında ejder başlı iki bilezik ile boyun kısmında takılar bulundu.
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Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Ha
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Oyuncu Selen Seyven, Baran Yıldırım ile evlendi
Son olarak Avlu dizisinde seyirci karşısına çıkan Selen Seyven sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Marvel filmlerinin yeni takvimi açıklandı
Corona virüs salgını filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenmesine neden olsa da yeni normal ile bazı yapımlar seyirciyle buluşmak için gün saymaya başladı. Marvel, 2023’e kadar izlenebilecek 13 filmin yeni tarihlerini açıkladı.
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Justin Bieber’ın paylaştığı fotoğraftaki Selena Gomez detayı
Justin Bieber’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki Selena Gomez detayı hayranların gözünden kaçmadı. Bieber’ın söz konusu fotoğrafı kasten paylaşıp paylaşmadığını tartışılıyor.
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Aydın'da 1600 yıllık sur duvarı bulundu
Aydın'da inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 6,5 metre uzunluğunda 1,20 metre genişliğinde ve 2,20 santim yüksekliğinde sur duvarı bulundu.
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26. Saraybosna Film Festivali'nin kazananları açıklandı
Dünya genelinde etkili olan corona virüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) kazanan yapımları açıklandı.
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Hatay'daki kazıda çıkarılan 3 bin 500 yıllık iskelet, tarihe ışık tutuyor
Aççana Höyük/Antik Alalah Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında 8 yıl önce bulunan 3 bin 500 yıllık iskeletin, Orta Asya kökenli bir kadına ait olduğu tespit edild
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