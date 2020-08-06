Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020)

06.08.2020 - 17:16
Survivor yarışmacılarının eski halleri sosyal medyanın gündeminde
Geniş bir seyirci kitlesi tarafından takip edilen Survivor 2020 yarışmasında 5,5 aylık uzun maratonun şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. 14 Temmuz'daki finalin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen Survivor yarışmacıları, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Hayranları, yarışmacıların eski hallerini gündeme taşıdı.
Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı
Prenses Diana’nın Prens Charles ile düğününde minik nedimesi olarak yer alan Clemmie Hambro’nun, cezaevindeyken intihar ettiği söylenen pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in küçük kızları istismar ettiği öne sürülen özel adasına götürüldüğü ortaya çıktı. Özel jete adaya giden Hambro, “Çok genç, saf ve kaçabilecek kadar şanslıydım” ifadesini kullandı.
Gerçek gibi görünen sulu boya resimler
Brezilyalı sanatçı Marcos Beccari, fotoğraftan ayırt edilemeyen gerçekçi sulu boya resimleriyle dikkat çekiyor. Sao Paulo’da doğan, hem felsefe hem de grafik tasarım eğitimi alan 33 yaşındaki Beccari, sosyal medya hesabında yayınladığı denizde kadınlar temalı resimlerine binlerce beğeni alıyor. İşte Beccari'nin, her biri birer tatil fotoğrafı gibi görünen gerçekçi resimleri...
Yönetmen Lilly Wachowski, The Matrix filminin trans hikayesi olduğunu açıkladı
The Matrix serisinin yönetmenleri Wachowski Kardeşler’den Lilly Wachowski, filmin bir trans hikayesi olarak tasarlandığını açıkladı.
Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı
Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteriyle hafızalara kazınan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Eski F1 pilotu Eddie Irvine: Jeffrey Epstein'ın partilerinde Bill Clinton'ı gördüm
ABD eski başkanı Bill Clinton, cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkilerini reddetse de, onu yalanlayan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Eski F1 pilotu Eddie Irvine; Clinton'ı, Epstein'ın partilerinde gördüğünü söyledi.
Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde
Tatil esnasında geçen hafta sürpriz bir nikahla evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, Çeşme'de plajda görüntülendi. Yeni evli çifte Öykü Karayel-Can Bonomo çifti ile Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz de katıldı.
Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında
Ünlü oyuncu Johnny Depp'in bir zamanlarda kameralardan gizlediği oğlu Jack, artık 18 yaşında. Depp'in, Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen Jack, model kız arkadaşıyla görüntülendi.
Mulan'ın vizyon tarihi için yeni karar: Eylülde yayınlanacak
Pandemi döneminde sinemaların açılması ve normale dönmesi için beklenen iki büyük filmden biri olan Mulan için yeni bir karar alındı. Disney, vizyon tarihi defalarca ertelenen filmin eylül ayında Disney Plus'ta kiralama yöntemiyle gösterileceğini duyurdu.
Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Amerikalı model eşi Hailey Baldwin Bieber, birlikte vaftiz oldu. Bieber, eşiyle el ele tutuşup evliliklerini kutsadıkları o anlarda çekilen fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaştı.
Beyoğlu Sineması yarın özel bir seçkiyle yeniden açılıyor
Beyoğlu Sineması, corona virüs salgını nedeniyle zorunlu olarak kapattığı perdesini aylar sonra yarın özel bir seçkiyle açıyor. Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan "Şehre Dönüş" adlı özel seçkide dokuz film yer alıyor.
Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri
Corona virüs salgınında karantina günlerini evde geçiren bir çift, zamanlarını daha eğlenceli şekilde değerlendirmek için meşhur film ve dizilerin akıllarda en çok yer edinen sahnelerini ev imkanlarıyla taklit etti. Örümcek Adam’la başladıkları ikonik sahneleri canlandırma çalışmasında Titanic’ten Jaws’a, Yüzüklerin Efendisi’nden The Shining’e pek çok yapımın eğlenceli taklitlerini ortaya çıkardı.
Gezen Sinema Tırı yola çıkıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesi ‘ücretsiz’ olarak sinemayla buluşturmayı hedefleyen 'Gezen Sinema Tırı' yeniden yola çıkıyor. Gezici sinema gösterimi 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana'da başlıyor.
1980'lerin popüler dizisi Who's the Boss (Patron Kim) ekrana dönüyor
80'li yılların fenomen dizisi Who's the Boss (Patron Kim), devam bölümleriyle yeniden ekrana dönecek.
Büyük şairlerin hayatları film oluyor
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamında Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Nesimi, Fuzuli, Süleyman Çelebi, Yusuf Has Hacip ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatları sinemaya taşınıyor.
Captain Marvel 2'nin yönetmeni belli oldu
Captain Marvel 2'nin yönetmeni belli olduMarvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresindeki en önemli filmlerden biri olan Captain Marvel 2'den ilk detaylar belli oldu. Brie Larson'ın başrolünde olduğu filmin yönetmen koltuğunda Nia DaCosta oturacak.
Gaziantep pekmezini tescilledi
Gastronomi kenti Gaziantep’in geleneksel lezzetleri arasında yer alan ‘Antep Pekmezi’ coğrafi işaretle tescillendi. Antep dökülgen üzümünden yapılan ve özellikle kış aylarında tüketilen ‘Antep Pekmezi’, sağlık kaynağı olarak bilinmekte.
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Sıkı Dostlar ve Sopranos’un senaristlerinden yeni mafya dizisi
The Sopranos’un senaristlerinden Terence Winter ve kült mafya filmi Sıkı Dostlar’ın (Goodfellas) senaristi Nicholas Pileggi, yeni bir mafya dizisi için işbirliği yapıyor.
Unutulmayan yapımların senaristi: Umur Bugay
Senarist, yazar, yönetmen ve dramaturg Umur Bugay, vefatının birinci yılında anılıyor.