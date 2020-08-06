Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020)

6 Ağustos 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

06.08.2020 - 17:16

Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 1

Survivor yarışmacılarının eski halleri sosyal medyanın gündeminde

Geniş bir seyirci kitlesi tarafından takip edilen Survivor 2020 yarışmasında 5,5 aylık uzun maratonun şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. 14 Temmuz'daki finalin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen Survivor yarışmacıları, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Hayranları, yarışmacıların eski hallerini gündeme taşıdı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 2
Ebru Şallı isyan etti: Nedir bu düşmanlık?

Ebru Şallı isyan etti: Nedir bu düşmanlık?
Geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalanan 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden ve zor günler geçiren Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara adeta ateş püskürdü. Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 3

Prenses Diana’nın minik nedimesinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in istismar adasına götürüldüğü ortaya çıktı

Prenses Diana’nın Prens Charles ile düğününde minik nedimesi olarak yer alan Clemmie Hambro’nun, cezaevindeyken intihar ettiği söylenen pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in küçük kızları istismar ettiği öne sürülen özel adasına götürüldüğü ortaya çıktı. Özel jete adaya giden Hambro, “Çok genç, saf ve kaçabilecek kadar şanslıydım” ifadesini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 4
Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk savcılıkta ifade verdi

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 5

Gerçek gibi görünen sulu boya resimler

Brezilyalı sanatçı Marcos Beccari, fotoğraftan ayırt edilemeyen gerçekçi sulu boya resimleriyle dikkat çekiyor. Sao Paulo’da doğan, hem felsefe hem de grafik tasarım eğitimi alan 33 yaşındaki Beccari, sosyal medya hesabında yayınladığı denizde kadınlar temalı resimlerine binlerce beğeni alıyor. İşte Beccari'nin, her biri birer tatil fotoğrafı gibi görünen gerçekçi resimleri...

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 6
Jason Momoa'dan Lisa Bonet'e paha biçilemez sürpriz (Eski otomobili baştan yarattı)

Game Of Thrones dizisindeki Khal Drago karakteri ile tanınan, Aquaman filmiyle kariyerinde zirve yapan Jason Momoa'nın sert duruşunun ardından neşeli ve romantik bir kişilik yattıyor. Hollywood yıldızı, 8 yaşındayken aşık olup yıllar sonra tanıştığı ve evlendiği Lisa Bonet’e sürpriz yaptı. 41 yaşındaki oyuncu eşinin sadece 3 tane üretilen ilk otomobilini baştan yarattı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 7

Yönetmen Lilly Wachowski, The Matrix filminin trans hikayesi olduğunu açıkladı

The Matrix serisinin yönetmenleri Wachowski Kardeşler’den Lilly Wachowski, filmin bir trans hikayesi olarak tasarlandığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 8

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı

Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteriyle hafızalara kazınan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 9
Düşes kişiye özel kolyesiyle gündemde (Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?)

Prens William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüşen; giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ve takip edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton, kişiye özel kolyesiyle gündemde. Katıldığı son etkinlikte çocukları George, Charlotte ve Louis'in isimlerinin baş harfleri bulunan kolye tercih eden Düşes genelde ucuz takılar tercih ediyor. Üstelik bu tercih sadece Middleton'a değil, eltisi Meghan Markle ve ailenin tüm diğer kadınları için geçerli.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 10

Eski F1 pilotu Eddie Irvine: Jeffrey Epstein'ın partilerinde Bill Clinton'ı gördüm

ABD eski başkanı Bill Clinton, cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişteki ilişkilerini reddetse de, onu yalanlayan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Eski F1 pilotu Eddie Irvine; Clinton'ı, Epstein'ın partilerinde gördüğünü söyledi.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 11

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde

Tatil esnasında geçen hafta sürpriz bir nikahla evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, Çeşme'de plajda görüntülendi. Yeni evli çifte Öykü Karayel-Can Bonomo çifti ile Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz de katıldı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 12
Çağatay Ulusoy'un yeni filmi Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı

5 yıl önce Delibal filminde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, uzun bir aradan sonra beyazperdede boy gösterecek. Mücadele Çıkmazı isimli filmin çekimlerine başlandı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 13
Cameron Diaz: Mesleğimin peşinden gittim

Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cameron Diaz, diğer ünlü isimlerin aksine neden kendi markısını çıkarmadığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 14

Johnny Depp'in oğlu Jack artık 18 yaşında


Ünlü oyuncu Johnny Depp'in bir zamanlarda kameralardan gizlediği oğlu Jack, artık 18 yaşında. Depp'in, Vanessa Paradis ile birlikteliğinden dünyaya gelen Jack, model kız arkadaşıyla görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 15

Mulan'ın vizyon tarihi için yeni karar: Eylülde yayınlanacak

Pandemi döneminde sinemaların açılması ve normale dönmesi için beklenen iki büyük filmden biri olan Mulan için yeni bir karar alındı. Disney, vizyon tarihi defalarca ertelenen filmin eylül ayında Disney Plus'ta kiralama yöntemiyle gösterileceğini duyurdu.


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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 16

Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin Bieber birlikte vaftiz oldu

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Amerikalı model eşi Hailey Baldwin Bieber, birlikte vaftiz oldu. Bieber, eşiyle el ele tutuşup evliliklerini kutsadıkları o anlarda çekilen fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 17

Beyoğlu Sineması yarın özel bir seçkiyle yeniden açılıyor

Beyoğlu Sineması, corona virüs salgını nedeniyle zorunlu olarak kapattığı perdesini aylar sonra yarın özel bir seçkiyle açıyor. Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan "Şehre Dönüş" adlı özel seçkide dokuz film yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 18

Eğlenceli çiftten ünlü filmlerin ikonik sahneleri

Corona virüs salgınında karantina günlerini evde geçiren bir çift, zamanlarını daha eğlenceli şekilde değerlendirmek için meşhur film ve dizilerin akıllarda en çok yer edinen sahnelerini ev imkanlarıyla taklit etti. Örümcek Adam’la başladıkları ikonik sahneleri canlandırma çalışmasında Titanic’ten Jaws’a, Yüzüklerin Efendisi’nden The Shining’e pek çok yapımın eğlenceli taklitlerini ortaya çıkardı.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 19

Gezen Sinema Tırı yola çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesi ‘ücretsiz’ olarak sinemayla buluşturmayı hedefleyen 'Gezen Sinema Tırı' yeniden yola çıkıyor. Gezici sinema gösterimi 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana'da başlıyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 20

1980'lerin popüler dizisi Who's the Boss (Patron Kim) ekrana dönüyor

80'li yılların fenomen dizisi Who's the Boss (Patron Kim), devam bölümleriyle yeniden ekrana dönecek.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 21

Büyük şairlerin hayatları film oluyor

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamında Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Nesimi, Fuzuli, Süleyman Çelebi, Yusuf Has Hacip ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatları sinemaya taşınıyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 22

Captain Marvel 2'nin yönetmeni belli oldu

Captain Marvel 2'nin yönetmeni belli olduMarvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresindeki en önemli filmlerden biri olan Captain Marvel 2'den ilk detaylar belli oldu. Brie Larson'ın başrolünde olduğu filmin yönetmen koltuğunda Nia DaCosta oturacak.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 23
Saraybosna Film Festivali corona virüs nedeniyle online düzenlenecek

Bosna Hersek'te son günlerde artan yeni tip corona virüs vakaları nedeniyle 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) online olarak yapılacağı bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 24
En iyi animeler (IMDb Puan sırasına göre)

Japonları kendilerine has çizimlerinden oluşturulan anime dizi ve filmler, çocukları etkilediği kadar yetişkin bireyleride kendine hayran bırakıyor. Her yaşa hitap eden yapımlar yapan Japonlar, bu dizi ve filmlerde oldukça iyi gelir elde ediyor. Tüm dünyada izlenen en iyi anime yapımları IMDb puan sırasına göre sizler için derledik.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 25

Gaziantep pekmezini tescilledi


Gastronomi kenti Gaziantep’in geleneksel lezzetleri arasında yer alan ‘Antep Pekmezi’ coğrafi işaretle tescillendi. Antep dökülgen üzümünden yapılan ve özellikle kış aylarında tüketilen ‘Antep Pekmezi’, sağlık kaynağı olarak bilinmekte.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 26

Sıkı Dostlar ve Sopranos’un senaristlerinden yeni mafya dizisi

The Sopranos’un senaristlerinden Terence Winter ve kült mafya filmi Sıkı Dostlar’ın (Goodfellas) senaristi Nicholas Pileggi, yeni bir mafya dizisi için işbirliği yapıyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020) - 27

Unutulmayan yapımların senaristi: Umur Bugay

Senarist, yazar, yönetmen ve dramaturg Umur Bugay, vefatının birinci yılında anılıyor.

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