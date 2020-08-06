Magazin ve sanat turu (6 Ağustos 2020)

Prens William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüşen; giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ve takip edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton, kişiye özel kolyesiyle gündemde. Katıldığı son etkinlikte çocukları George, Charlotte ve Louis'in isimlerinin baş harfleri bulunan kolye tercih eden Düşes genelde ucuz takılar tercih ediyor. Üstelik bu tercih sadece Middleton'a değil, eltisi Meghan Markle ve ailenin tüm diğer kadınları için geçerli.