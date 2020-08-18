Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020)

Menajerimi Ara'nın usta ismi Ayşenil Şamlıoğlu: Menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı



Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’nın başrolünde yer alan Ayşenil Şamlıoğlu, karakteri ve dizi hakkında merak edilenler anlattı. Şamlıoğlu dizi canlandıracağı Peride karakteri hakkında, Dizinin orijinalini izlediğimde karakteri zaten çok sevip içimden “Oynasam ne güzel olur,” demiştim. Gerçekten keyifle bakıyorum Peride’ye. Peride ajansın en deneyimli menajeri. Çalışan diğer herkese sakin ve çok güçlü yaklaşıyor, destek oluyor. Üstelik bunu kimsenin gözüne sokmadan yapıyor. Kendi hayat tecrübelerini ustalıkla kullanan bir kadın" diye konuştu. Usta oyuncu menajerlik için ise 'Şimdi daha net görüyorum ki menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı" dedi.



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