Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020)

18 Ağustos 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

18.08.2020 - 14:50

Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 1
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet

Macaristan asıllı Amerikalı ünlü şarkıcı Halsey yaptırdığı DNA testi sonrası, yüzde 11 Türk çıkması üzerine sosyal medya hesabından baklava yapmayı ve Türkçe öğrendiğini söyledi. Gaziantepli baklava ustaları ise genç şarkıcıyı baklava öğrenmek için Gaziantep'e davet ederek baklava yapımı için tüyolar verdi.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 2

Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu)

Hollywood'da corona virüsün de etkisiyle evsiz sayısı 66 bine çıktı, suç oranı arttı. Ünlü isimler tek tek eğlence sektörünün merkezini terk etmeye başladı.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 3

Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması


Oyuncu, yönetmen ve Oscar ödüllü senarist Bean Affleck, 48. doğum gününü sevgilisi Ana De Armas'ın aldığı motosikletle kutladı.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 4

Menajerimi Ara'nın usta ismi Ayşenil Şamlıoğlu: Menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı

Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’nın başrolünde yer alan Ayşenil Şamlıoğlu, karakteri ve dizi hakkında merak edilenler anlattı. Şamlıoğlu dizi canlandıracağı Peride karakteri hakkında, Dizinin orijinalini izlediğimde karakteri zaten çok sevip içimden “Oynasam ne güzel olur,” demiştim. Gerçekten keyifle bakıyorum Peride’ye. Peride ajansın en deneyimli menajeri. Çalışan diğer herkese sakin ve çok güçlü yaklaşıyor, destek oluyor. Üstelik bunu kimsenin gözüne sokmadan yapıyor. Kendi hayat tecrübelerini ustalıkla kullanan bir kadın" diye konuştu. Usta oyuncu menajerlik için ise 'Şimdi daha net görüyorum ki menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı" dedi.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 5

Ralph Fiennes, corona virüs konulu tiyatro oyununda başrolde

Harry Potter filmlerinin Lord Voldemort’u Ralph Fiennes, corona virüs konulu tiyatro oyunu Beat The Devil ile sahnelere dönüyor.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 6

Sertab Erener: 5 santim daha uzun olabilirdim (Ünlü isimlerin boyları)


Şarkıcı Sertab Erener'in "Hayatınızda tek bir şeyi değiştirmek isteseydiniz bu ne olurdu?" sorusuna "Belki 5 santim dana uzun olabilirdim" diye cevap vermesi ünlülerin boylarını gündeme getirdi. Peki ünlü çiftler ya da ekranların sevilen yüzleri kısa mı yoksa uzun mu? İşte ünlü isimlerin boyları...


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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 7

Yeni tiyatro sezonuna erken merhaba

Corona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sezon perdelerini erken kapatmak zorunda kalan Devlet Tiyatroları, 1 Eylül Salı gününden itibaren tedbirler kapsamında sanatseverleri salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor. 2020-2021 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden bugün satışa sunuldu.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 8
Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı

Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Özgürlüğü Bulmak kitabının yazarı Omid Scobie, Prens William’ın kardeşi Harry ile iki ay boyunca konuşmadığını iddia etti.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 9

Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile görüntülendi

Ünlü model Kendall Jenner, adının aşk dedikodularına karıştığı basketbolcu Devin Booker ile Malibu'da görüntülendi. Jenner, patlayan flaşlar sonrasında yüzünü gizlemeye çalıştı.


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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 10

Miley Cyrus'ın hayatına hızla devam etmesi Liam Hemsworth'ün kalbini kırdı


Miley Cyrus'ın boşanmayı ölüme benzeterek yas tuttuğunu söylemesinin ardından, bir açıklama da Liam Hemsworth cephesinden geldi. Eski eşinin ayrılığın ardından hayatına hızla devam etmesinin Avustralyalı aktörü, hüsrana uğrattığı ortaya çıktı.


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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 11
Alexis Ren çiçeğiyle gezdi

Bir dönem Justin Bieber ile aşk yaşayan ABD'li manken ve sosyal medya fenomeni Alexis Ren, önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Bir botanik mağazasından çiçek alan güzel, gün boyu onlarları elinden düşürmedi.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 12

Tarihteki 'ilk imzayı' içeren 5 bin yıllık tablet 175 bin sterline satıldı

Irak’ın Uruk antik kenti sahasında ortaya çıkarılan ve yazıyı icat eden Sümerlilere ait 5 bin yıllık kil tablet İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede 175 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 700 bin Türk Lirası) satıldı. Tarihteki ilk imzayı içeren tabletin sol üst köşesinde 'KU' ve 'SIM' olarak tercüme edilen semboller bulunuyor. Bununla birlikte uzmanlar, tablette Mezopotamya’daki bira üretimine ilişkin sürecin anlatıldığını açıkladı.


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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 13

Altın Portakal film gösterimleri açık havada

Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan ve bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Altın Portakal Film Festivali, 3-10 Ekim tarihlerinde yapılacak. Festival Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, filmlerin açık havada gösterime sunulacağını duyurdu. Boyacıoğlu, “Hem açık hava sinemalarını kullanarak, hem de internet olanaklarından yararlanarak, farklı bir festival gerçekleştireceğiz" dedi.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 14

Korku filmlerine ilham veren Annabelle müzeden kaçtı mı?

Korku filmlerine ilham veren ve büyülü olduğuna inanılan Annabelle'ın müzeden kaçtığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın damadı Tony Spera duruma açıklık getirdi.


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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 15

Salvator Mundi müzikal oluyor


ABD’nin New York kentindeki Christie’s Müzayede Evi’nde 450 milyon dolara alıcı bularak bir açık artırmada satılan en pahalı tablo olan Salvator Mundi'ni hikayesi müzikal oluyor.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 16

Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 17

Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular


Ünlülerin koku tercihleri ve kendi kokuları, en merak edilen konulardan biri, peki hangi ünlü nasıl kokuyor? İşte yakınlarının ünlü isimleri anlatmak için kullandıkları kokular ve onların kullandıkları parfümler...

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 18

Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek

Kayseri'deki 183 yıllık Yanartaş Rum Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Tarihi kilisenin mülkiyetini alan Melikgazi Belediyesi'nce turizme kazandırılması için restore edilmesi kararı alındı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kilise maalesef birçok ilde olduğu gibi define avcılarının ilgi odağı olmuş ve kilisenin ortasını kazmışlar. Tarihi kiliseyi temizleyerek restore edeceğiz" dedi.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 19

Mavzer, Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı


Yönetmen ve senarist Fatih Özcan’ın ilk uzun metraj filmi Mavzer'in dünya prömiyeri, bu yıl yeni tip corona virüs ( önlemleri kapsamında online ortama taşınan 26. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) yapıldı.

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Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020) - 20

Ana tanrıca Kibele’nin bulunduğu Kurul’da kazılar başlıyor


Karadeniz Bölgesi’nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul Kalesi’nde kazılar yeniden başlıyor.

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