Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet (Magazin ve sanat turu: 18 Ağustos 2020)

18.08.2020 - 14:50
Hollywood'da evsiz sayısı artıyor (Amerikan rüyasının sonu)
Hollywood'da corona virüsün de etkisiyle evsiz sayısı 66 bine çıktı, suç oranı arttı. Ünlü isimler tek tek eğlence sektörünün merkezini terk etmeye başladı.
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Ben Affleck'in 48. yaş kutlaması
Oyuncu, yönetmen ve Oscar ödüllü senarist Bean Affleck, 48. doğum gününü sevgilisi Ana De Armas'ın aldığı motosikletle kutladı.
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Menajerimi Ara'nın usta ismi Ayşenil Şamlıoğlu: Menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı
Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’nın başrolünde yer alan Ayşenil Şamlıoğlu, karakteri ve dizi hakkında merak edilenler anlattı. Şamlıoğlu dizi canlandıracağı Peride karakteri hakkında, Dizinin orijinalini izlediğimde karakteri zaten çok sevip içimden “Oynasam ne güzel olur,” demiştim. Gerçekten keyifle bakıyorum Peride’ye. Peride ajansın en deneyimli menajeri. Çalışan diğer herkese sakin ve çok güçlü yaklaşıyor, destek oluyor. Üstelik bunu kimsenin gözüne sokmadan yapıyor. Kendi hayat tecrübelerini ustalıkla kullanan bir kadın" diye konuştu. Usta oyuncu menajerlik için ise 'Şimdi daha net görüyorum ki menajerlik aslında büyük bir iktidar savaşı" dedi.
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Ralph Fiennes, corona virüs konulu tiyatro oyununda başrolde
Harry Potter filmlerinin Lord Voldemort’u Ralph Fiennes, corona virüs konulu tiyatro oyunu Beat The Devil ile sahnelere dönüyor.
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Sertab Erener: 5 santim daha uzun olabilirdim (Ünlü isimlerin boyları)
Şarkıcı Sertab Erener'in "Hayatınızda tek bir şeyi değiştirmek isteseydiniz bu ne olurdu?" sorusuna "Belki 5 santim dana uzun olabilirdim" diye cevap vermesi ünlülerin boylarını gündeme getirdi. Peki ünlü çiftler ya da ekranların sevilen yüzleri kısa mı yoksa uzun mu? İşte ünlü isimlerin boyları...
Yeni tiyatro sezonuna erken merhaba
Corona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sezon perdelerini erken kapatmak zorunda kalan Devlet Tiyatroları, 1 Eylül Salı gününden itibaren tedbirler kapsamında sanatseverleri salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor. 2020-2021 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden bugün satışa sunuldu.
Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile görüntülendi
Ünlü model Kendall Jenner, adının aşk dedikodularına karıştığı basketbolcu Devin Booker ile Malibu'da görüntülendi. Jenner, patlayan flaşlar sonrasında yüzünü gizlemeye çalıştı.
Miley Cyrus'ın hayatına hızla devam etmesi Liam Hemsworth'ün kalbini kırdı
Miley Cyrus'ın boşanmayı ölüme benzeterek yas tuttuğunu söylemesinin ardından, bir açıklama da Liam Hemsworth cephesinden geldi. Eski eşinin ayrılığın ardından hayatına hızla devam etmesinin Avustralyalı aktörü, hüsrana uğrattığı ortaya çıktı.
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Tarihteki 'ilk imzayı' içeren 5 bin yıllık tablet 175 bin sterline satıldı
Irak’ın Uruk antik kenti sahasında ortaya çıkarılan ve yazıyı icat eden Sümerlilere ait 5 bin yıllık kil tablet İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede 175 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 700 bin Türk Lirası) satıldı. Tarihteki ilk imzayı içeren tabletin sol üst köşesinde 'KU' ve 'SIM' olarak tercüme edilen semboller bulunuyor. Bununla birlikte uzmanlar, tablette Mezopotamya’daki bira üretimine ilişkin sürecin anlatıldığını açıkladı.
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Altın Portakal film gösterimleri açık havada
Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan ve bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Altın Portakal Film Festivali, 3-10 Ekim tarihlerinde yapılacak. Festival Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, filmlerin açık havada gösterime sunulacağını duyurdu. Boyacıoğlu, “Hem açık hava sinemalarını kullanarak, hem de internet olanaklarından yararlanarak, farklı bir festival gerçekleştireceğiz" dedi.
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Korku filmlerine ilham veren Annabelle müzeden kaçtı mı?
Korku filmlerine ilham veren ve büyülü olduğuna inanılan Annabelle'ın müzeden kaçtığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın damadı Tony Spera duruma açıklık getirdi.
Salvator Mundi müzikal oluyor
ABD’nin New York kentindeki Christie’s Müzayede Evi’nde 450 milyon dolara alıcı bularak bir açık artırmada satılan en pahalı tablo olan Salvator Mundi'ni hikayesi müzikal oluyor.
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Falcao, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi
Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi
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Ünlü isimlerin parfümleri ve yakınlarının onları anlatmak için kullandıkları kokular
Ünlülerin koku tercihleri ve kendi kokuları, en merak edilen konulardan biri, peki hangi ünlü nasıl kokuyor? İşte yakınlarının ünlü isimleri anlatmak için kullandıkları kokular ve onların kullandıkları parfümler...
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Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek
Kayseri'deki 183 yıllık Yanartaş Rum Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Tarihi kilisenin mülkiyetini alan Melikgazi Belediyesi'nce turizme kazandırılması için restore edilmesi kararı alındı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kilise maalesef birçok ilde olduğu gibi define avcılarının ilgi odağı olmuş ve kilisenin ortasını kazmışlar. Tarihi kiliseyi temizleyerek restore edeceğiz" dedi.
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Mavzer, Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı
Yönetmen ve senarist Fatih Özcan’ın ilk uzun metraj filmi Mavzer'in dünya prömiyeri, bu yıl yeni tip corona virüs ( önlemleri kapsamında online ortama taşınan 26. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) yapıldı.
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Ana tanrıca Kibele’nin bulunduğu Kurul’da kazılar başlıyor
Karadeniz Bölgesi’nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul Kalesi’nde kazılar yeniden başlıyor.
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