Maganin ve sanat turu (20 Haziran 2018)

Lokanta seçimlerinde referans kabul edilen Restaurant dergisi, dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıkladı. 2016 yılında açılan Şef Massimo Bottura’nın yönetimindeki İtalyan restoranı Osteria Francescana, 2018 yılının en iyi restoranı seçildi. Osteria Francescana, aynı zamandan Avrupa’nın da en iyisi seçildi. Geçen yıl dünyanın en iyi restoranı ödülünü kazanan New York’taki Eleven Madison Park, bu yıl dördüncü sıradan listeye girdi. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı 44’üncü sıradan kendine yer buldu.

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