Maganin ve sanat turu (20 Haziran 2018)
ntv.com.tr
20 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÇAĞATAY ULUSOY İLE DUYGU SARIŞIN TATİLDE
Netflix dizisi The Protector ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, bir dönem ayrılıp iki ay önce barıştığı Ufak Tefek Cinayetler'in Burcu'su Duygu Sarışın ile Marmaris'te tatil yapıyor.
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"TÜRKÇEDEN ZEVK ALMAYA BAŞLADIM"Yeni dizi Kalbimin Sultanı'nda 2. Mahmut'a hayat veren Ali Ersan Duru ile Anna karakterini canlandıran Rus oyuncu Alexandra Nikiforova ntv.com.tr'ye konuştu. Türkçe başlarda bana zor geliyordu diyen Nikiforova, "Mantığını benimseyince çok da zevk almaya başladım" ifadelerini kullandı.
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MEGHAN MARKLE ÜNLÜ FİLMDEKİ KIYAFETİ TAKLİT ETTİ
Dün katıldığı kraliyet etkinliğinde görülen Meghan Markle, stiliyle Audrey Hepburn’e benzetildi ve hakkında “Hollywood müzikallerinden çıkma” yorumu yapıldı.
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ONLAR DA SAVAŞTAN KAÇTIBugün, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü. Dünyaca ünlü pek çok yıldız da yaşadıkları ülkelerdeki zorlu koşullar nedeniyle aileleriyle birlikte başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. İşte Hollywood’daki göçmen yıldızlar ve başarıları tüm dünyaya mal olmuş sinema ve müzik dünyasının göçmen isimleri
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SURVIVOR ÜMİT KARAN TAKIMI YAKAN İSMİ SÖYLEDİ
Survivor 2018 yarışmasına geçtiğimiz günlerde veda eden Ümit Karan, ada günleri hakkında konuştu. Eski milli futbolcu, Hilmi Cem, Nagihan ve Mustafa Kemal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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DÜNYANIN EN İYİ 100 RESTORANI AÇIKLANDI (TÜRKİYE DE LİSTEDE)
Lokanta seçimlerinde referans kabul edilen Restaurant dergisi, dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıkladı. 2016 yılında açılan Şef Massimo Bottura’nın yönetimindeki İtalyan restoranı Osteria Francescana, 2018 yılının en iyi restoranı seçildi. Osteria Francescana, aynı zamandan Avrupa’nın da en iyisi seçildi. Geçen yıl dünyanın en iyi restoranı ödülünü kazanan New York’taki Eleven Madison Park, bu yıl dördüncü sıradan listeye girdi. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı 44’üncü sıradan kendine yer buldu.
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BERKAY'IN AİLE SAADETİÜnlü şarkıcı Berkay eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile birlikte tatil için soluğu Bodrum'da aldı.
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Daha önce makyajsız ve dağınık saçlarıyla bir parkta otururken objektife yansıyan şarkıcı Göksel, internet sitelerinde “Görenler tanıyamadı” başlığıyla çıkan haberlerden sonra arkadaşlarına dert yandığı, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söylediği iddia edilmişti.
Ünlü şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'nda yine makyajsız haliyle objektiflere yansıdı.
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ÖZCAN DENİZ'İN EŞİNDEN BEBEKLİ PAYLAŞIMÖzcan Deniz'in eşi Feyza Deniz, bebekleri Kuzey'in fotoğrafını yayınladı.
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RIHANNA: BUNU ANNEM DE İZLEYECEK, ÖZÜR DİLERİM
Ocean's Eight'te canlandırdığı Nine Ball karakteriyle seyirciyle buluşan Rihanna; film arkadaşlarıyla katıldığı programda, gittiği yerlerden elinde kadehle çıkarken çekilmiş fotoğraflarının üzerine bir de şişe ile fotoğrafı yayınlanınca annesinden özür diledi.
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KEVIN COSTNER'IN İLK DİZİSİ
Usta aktör Kevin Costner, ABD’de bugün yayınlanmaya başlayacak Yellowstone adlı diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu, Oscar'lı oyuncunun ilk TV dizisi. Montanalı çiftçi aile Duttonların hikayesini ele alan dizide Kevin Costner, Amerika’nın en büyük arazilerinden birinin sahibi olan John Dutton karakterini canlandırıyor. İşte, dönemin Amerika’sında yaşanan güç savaşlarını anlatan dizi öncesi Kevin Costner’ın geçmişten bugüne rol aldığı filmler...
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PADİŞAHLAR NASIL FOTOĞRAF ÇEKTİRİRDİ?
Osmanlı Devleti’nde sarayın 23 yıl fotoğrafçılığını yapmış olan Febus Efendi’nin röportajını gün yüzüne çıkartan Ümit Yüksel, Osmanlı devletinin son padişahları olan Sultan İkinci Abdülhamit Han, Sultan Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin Han’ın fotoğraf çektirirken gösterdikleri hassasiyetin detaylarını İnsan ve Hayat Dergisi’nde anlattı. Yüksel “Fotoğraf Osmanlı mülküne ilk defa 1842 yılında geldi. 1855 yılında Kırım Savaşı'nda çekilen fotoğrafla tanıştı. Meşrutiyetten önce İstanbul’da 5 fotoğrafçı varken bu sayı Osmanlı’nın sonlarına doğru 80’e çıktı. Padişahlar ise fotoğraf çektirirken tertip, düzen, ciddiyet ve hassasiyete oldukça özen gösterirmiş” dedi.
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MICHAEL JACKSON'IN HAYATI MÜZİKAL OLUYOR
'Popun kralı' Michael Jackson’ın hayatı, 2020 yılında Broadway’de müzikal olarak sahnelenecek.
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MERYEM UZERLİ METRODAGösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı Ebru Yaşar metroya bindi. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları
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51. YAŞINA ÖZEL 51 FOTOĞRAFLA NICOLE KIDMAN
Oscar Ödüllü oyuncu Nicole Kidman bugün 51. yaşını kutluyor. İşte hem Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan 20 Haziran 1967 doğumlu Kidman'ın 51 yaşına özel 51 film fotoğrafı...
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AFRA SARAÇOĞLU'NUN YENİ PROJESİ BELLİ OLDUFazilet Hanım ve Kızları ile yıldızı parlayan genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi belli oldu. Şu sıralar Eray Altay ile yaşadığı aşkla gündemde olan Saraçoğlu yeni sezonda Aşk Bu Mu? filminde rol alacak.
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EN İYİ POLİTİK FİLMLER
Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için politik filmler iyi bir tercih olabilir. İşte IMDb'nin verilerine göre tüm zamanların en iyi politik filmleri...
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İLK KEZ EL ELEBir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir ilk kez el ele görüntülendi.
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MULTİ-MİLYONER ŞARKICI UCUZ TİŞÖRT ALIŞVERİŞİNDE
Serveti 102 milyon sterlin (ortalam 630 milyon TL) değerinde olan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ucuz kıyafet alışverişinde görüntülendi.
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ABBA'DAN 35 YIL SONRA İLK STÜDYO FOTOĞRAFI
35 yıllık bir aranın ardından yeniden bir araya gelen efsanevi İsveçli pop müzik grubu ABBA'nın ilk stüdyo fotoğrafları yayınlandı.
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EZHEL'DEN KONSER İPTALİUyuşturucuyu özendirmek suçundan tutuklu yargılanan ve dün görülen duruşmada beraat eden ünlü rapçi Ezhel, Samsun Gençlik Festivali konserini iptal etti.
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İNTERNETİN YENİ FENOMENİ
Japon köpek kuaförü Yoriko Hamachiyo, Sesame(Susam) isimli teacup poddle cinsi köpeğin tüylerini keserek, minik hayvana küre görünümü verdi. Sosyal medyada “pofuduk köpek” olarak ün kazanan kazanan Sesame, sürekli gülen yüzü ile internet kullanıcıların sevgisini kazandı.
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İLK FRAGMAN VE AFİŞYönetmenliğini Dean DeBlois'in üstlendiği Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin dublajlı ilk fragmanı ile afişi yayınlandı.
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EVA LONGORIA 43 YAŞINDA İLK KEZ ANNE OLDU
Ünlü oyuncu Eva Longoria 43 yaşında ilk kez anne oldu. Longoria, erkek bebek dünyaya getirdi.
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PARISTANBUL FESTİVALİ BAŞLIYORİstanbul Fransız Kültür Merkezi ve bomontiada işbirliğiyle gerçekleşecek ParIstanbul Festivali; Total, TEB ve VFS sponsorluğunda 20 - 30 Haziran tarihleri arasında bomontiada’da olacak. Fransız kültürünün farklı yönlerini disiplinlerarası programıyla vurgulayan festival, Paris'in küçük bir parçasını İstanbul'a taşıyor.
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GHWYNETH PALTROW EVİNDE DÜĞÜN YAPACAK
Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, yapımcı nişanlısı Brad Falchuk ile evde yapılacak bir düğünle evlenecek.