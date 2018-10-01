Magazin ve sanat turu (1 Ekim 2018)

Usta oyuncu Ahmet Mekin, Al Yazmalım'da başrolü paylaştığı Kadir İnanır'ı eleştirerek, "Rolün etkisinde kalırsan olmaz. O zaman ‘Kadirizm’ gibi bir şey çıkar ortaya. Her yerde kabadayı olursun ya da aptalı oynuyorsan aptal olursun" dedi.