Magazin ve sanat turu (1 Ekim 2018)
ntv.com.tr
1 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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GWYNETH PALTROW İLE BRAD FALCHUK EVLENDİDünyaca ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, yapımcı ve senarist Brad Falchuk ile dünyaevine girdiğini duyurdu.
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KIVANÇ TATLITUĞ'UN PARTNERİ BELLİ OLDUKıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Çarpışma'daki partneri Elçin Sangu oldu. Yönetmenliğini Ezel ve İçerde dizilerinin yönetmeni Uluç Bayraktar'ın yapacağı projede, ikili kasım ayında kamera karşısına geçecek.
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RONALDO, TECAVÜZ ETTİĞİ VE SUS PAYI OLARAK PARA ÖDEDİĞİ İDDİALARINA YANIT VERDİ
Dokuz yıl önce Las Vegas’ta bir kadına tecavüz ettiği ve sessiz kalması için para ödediği iddiasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, iddialara ilk kez yanıt verdi.
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ÇAĞATAY ULUSOY'UN BAŞROLDE YER ALDIĞI NETFLİX'İN İLK TÜRK DİZİSİNDEN İLK FRAGMAN
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın (The Protector) ilk fragmanı yayınlandı.
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WONDER WOMAN'IN YILDIZI GAL GADOT'UN YENİ PROJESİ BELLİ OLDUWonder Woman filmiyle tüm dünyaca yıldızı parlayan Gal Gadot, Death On The Nile filminin kadrosuna dahil oldu.
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ACUN ILICALI'DAN EZGİ MOLA'YA, BÜŞRA DEVELİ'DEN MURAT DALKILIÇ'A ÜNLÜLER AKIN ETTİOyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın İstanbul’da düzenlenen düğünlerine gösteri dünyasından birçok isim katıldı. Acun Ilıcalı'dan Ezgi Mola'ya, Esra Erol'dan Murat Dalkılıç'a ünlülerin akın ettiği düğün için 750 bin TL harcandığı öne sürüldü. Yeni evli çiftin işleri nedeniyle balayını ise erteledikleri iddia edildi.
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KAİNAT GÜZELLERİYLE ÜNLÜ KOLOMBİYA, YENİ KRALİÇESİNİ SEÇTİ
Kainat güzelleriyle ünlü Kolombiya, kraliçesini seçti. Dün akşam yapılan Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması’nda Kolombiya'nın en güzel kızı Valeria Morales oldu.
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SÖZ DİZİSİNİN ALBAY'I MEHMET USLU MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyunca Mehmet Uslu, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.
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LINDSAY LOHAN'A MÜLTECİ AİLEDEN YUMRUKABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği mülteci bir ailenin çocuklarını almayı teklif edince yumruklandı.
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BEYONCE SAHNEDE DÜŞMEMEK İÇİN YARDIM ALDI
Metalik gri renkli tulumuyla sahnede parıl parıl parlayan şarkıcı Beyonce’ye pelerinine takılıp düşmemesi için asistanı yardım etti.
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NETFLIX TÜRKİYE ANİMASYONDAKİ SAHNEYİ SANSÜRLEDİ Mİ?
Netflix Türkiye, Over the Garden Wall (Bahçe Duvarının Ötesinde) isimli animasyon filmde yer alan sigaranın sansürlendiği iddiasını reddetti.
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'AYRILSAK DA BERABERİZ'
Birlikte üç çocuğu olan Jennifer Garner ve Ben Affleck ikilisi, ayrılık sonrasında da ailece bir araya geliyor. İkili, dün çocuklarıyla beraber pazar gezintisine çıktı.
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DÜNYACA ÜNLÜ FESTİVALDE SALDIRI SANIP BİRBİRLERİNİ EZDİLERABD'nin New York kentinde düzenlenen Global Citizen festivalinde bir kişinin çıkardığı sesi silah sesi sanan katılımcılar panikle birbirlerini ezdi. Polis tarafından yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olmadığı alkollü kişinin çıkardığı bir ses olduğu açıklandı.
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MESUT ÖZİL GALİBİYETİ TÜRK KAHVALTISIYLA KUTLADI
İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, son maçta takımının 2-0’lık galibiyetini bir golle taçlandırmasını Türk kahvaltısıyla kutladı.
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KORKU FİLMİ THE NUN ZİRVEDE
YouTube'da kaldırılan fragmanıyla daha vizyona girmeden beklentileri artıran korku filmi Dehşetin Yüzü (The Nun), dördüncü haftada uluslararası gişenin galibi oldu.
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"İYİ BİR İLİŞKİ İDARE ETME SANATIDIR"Son olarak Fi dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve yaklaşık dört yıldır Kerem Bürsin ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, "Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatıdır" dedi.
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ELTON JOHN’UN HAYATINI ANLATAN ROCKETMAN’DEN İLK TANITIM
Taron Egerton’ın Elton John’u canlandırdığı Rocketman filminden ilk kısa tanıtım filmi yayınlandı.
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AL YAZMALIM'IN CEMŞİT'İ AHMET MEKİN'DEN KADİR İNANIR'A ELEŞTİRİUsta oyuncu Ahmet Mekin, Al Yazmalım'da başrolü paylaştığı Kadir İnanır'ı eleştirerek, "Rolün etkisinde kalırsan olmaz. O zaman ‘Kadirizm’ gibi bir şey çıkar ortaya. Her yerde kabadayı olursun ya da aptalı oynuyorsan aptal olursun" dedi.
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CUMALİ, ALİÇO VE YAMAÇ’TAN ÇUKUR DANSIÇukur dizisi oyuncuları Necip Memili (Cumali), Rıza Kocaoğlu (Aliço) ve Aras Bulut İynemli (Yamaç) dün akşam katıldıkları bir düğünde dizinin Heyecanı yok şarkısıyla dans etti.
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RENKLİ KOŞU FESTİVALİ COLOR SKY'DAN YANSIYAN KARELERBursa'da, renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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ÜLKELERE GÖRE KAHVE GELENEKLERİBugün tüm dünyada kahve günü olarak kutlanıyor. Peki hangi ülkede hangi kahve içilir? Ülkelerin geleneksel kahveleri nasıl hazırlanır? İşte dünyanın 15 farklı ülkesinden geleneksel kahveler...
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YAĞMUR HÜLYA AVŞAR'I DURDURAMADIBursa'da adına düzenlenen tenis turnuvası için kente gelen Hülya Avşar'a gösteri maçında yağmur da engel olamadı. Ünlü sanatçı yoğun yağış altında hem tenis oynadı, hem de dans ederek izleyenlere keyif dolu zaman yaşattı.
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LADY GAGA İLE BRADLEY COOPER DÜET YAPTI
Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın başrollerinde yer aldıkları A Star Is Born filmi için seslendirdikleri Shallow şarkısı, single olarak çıkıyor. Şarkı için, filmden sahnelerin yer aldığı bir de klip yayınlandı.
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KADIKÖY TİYATRO ŞENLİĞİ BAŞLADIKadıköy Belediyesi desteğiyle Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun düzenlediği 3. Kadıköy Tiyatro Şenliği başladı.
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HARBİYE'DE SELAMİ ŞAHİN İLE ESKİMEYEN ŞARKILARTürk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran ünlü sanatçı, "Eskimeyen Şarkılar" konseptiyle Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
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BILLBOARD LİSTESİNDE ZİRVENİN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU
Billboard 200 listesinin bir numarası Amerikalı hip-hop grubu Brockhampton oldu.
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DEVLET TİYATROLARI YENİ SEZON İÇİN PERDELERİNİ AÇIYORDevlet Tiyatroları, ilk kez sahnesine taşınan, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri Reis Bey ile yarın sezon açılışını gerçekleştirecek. Yeni tiyatro sezonunda 70. yılını kutlayacak Devlet Tiyatroları (DT), sezona 32 prömiyerle başlayacak.
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ÇÖP YIĞINLARI ÜZERİNDE 'DOĞA İÇİN' MÜZİKRusya'da müzisyen Pavel Andreev, çöp sorununa dikkat çekmek için sıradışı bir yönteme başvurdu. Çöplük alanın ortasında piyano çaldı. Proje ile ilgili konuşan Andreev, "Doğanın güzelliği hakkında karşıt tarafından konuşmak istedim" dedi. Geçtiğimiz yıl Moskova yakınlarındaki bir çöplükten yayılan kokular sebebiyle bölgede protestolar olmuştu. Çöp toplama sistemi ülkede tartışılan konular arasındaydı.
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55. ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE SEZEN SOKAKTA BELGESELİAntalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan Sezen Sokakta belgeseli izleyiciden yoğun ilgi gördü.
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ZEUS TAPINAĞI'NDA ÇAVDAR TÜRKLERİNE AİT 400 FİGÜR"İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı'nda, Çavdar Türklerine ait 400 figür tespit edildi.
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ÜNLÜ ŞARKICI CHARLES AZNAVOUR HAYATINI KAYBETTİ
Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour, Fransa'nın güneyindeki evinde hayatını kaybetti.
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ARZUM ONAN: KADINLARIN GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜ YERLERE DOKUNMAK İSTEDİM
Arzum Onan'ın 'Kadın' adlı ikinci kişisel sergisi, 3 Ekim'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Onan, eserlerinin çıkış noktasını anlatırken, "Farklı çevrelerde yaşayan kadınların, kendi rızalarıyla ya da baskıyla sıkıştığı, üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yerlere, yeniden kendimce dokunmak istedim" dedi.
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DİYARBAKIR 6. KİTAP FUARI ZİYARETÇİ REKORUYLA SONA ERDİ
Diyarbakır 6. Kitap Fuarı altı gün boyunca 109 bin 161 kitapsevere ulaşarak kendi rekorunu kırdı.
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AB ELÇİLERİ VE ÜNLÜ OYUNCUDAN SAHİL TEMİZLİĞİAntalya’da Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası etkinlikleri çerçevesinde sahil temizliği yapıldı. AB üyesi devletlerin büyükelçileri ve çok sayıda gönüllü plajda sigara izmariti ve plastik çöp topladı.
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VENÜS RETRO BAŞLIYOR (YENİ HAFTADA BURÇLARA ETKİSİ)Yeni haftayla beraber, yepyeni bir sonbahar ayına başlıyoruz. Ekim ayı, çok fazla gezegen geçişinin olmayacağı, Kasım ayına kıyasla nispeten daha sakin bir ay olacak. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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