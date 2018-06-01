Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2018)
ntv.com.tr
1 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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1
BELLA HADID: HAYATIM BOYUNCA ESTETİK YAPTIRMADIM
Ünlü model Bella Hadid, burnuna estetik yaptırdığı ve yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptırdığına dair iddiaları yalanladı. 21 yaşındaki model, ergenlik döneminde kötü olan dış görünüşü nedeniyle okul arkadaşlarının zorbalığına uğradığını ve büyürken meslektaşı olan ablası Gigi Hadid’in güzelliğini kıskandığını söyledi.
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2
ÜNLERİ NBA SINIRLARINI AŞTI
NBA 2018 Final serisinin ilk maçında Curry'li, Durant'li Golden State Warriors, Lebron James'li Cleveland Cavaliers'i sahasında ağırladı. Golden State Warriors maçı 124-114 kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçti. Seyir zevki yüksek maçta oyuncular basketbol şovu sundu. Büyük yeteneklere saygı duruşu olarak sinema alanında da kabiliyetlerini sergileyen basketbolcuları hatırlayalım. İşte basketbolla olduğu kadar rol aldıkları filmlerle de adlarını hafızalara kazıyan ünlü NBA oyuncuları...
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3
SURVIVOR'DA ADA VE ÖDÜL OYUNLARI SONUÇLANDI
Survivor son bölümde ödül ve ada oyunlarını kim kazandı? sorusunun yanıtı belli oldu. Zipline ödülünü 10-8 Gönüllüler kazandı. 85. bölümdeki iki oyunu Gönüllüler kazandı. Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni dönemin başladığını açıkladı. 31 Mayıs'ta yapılan ada konseyinde yarışmacılar Kıbrıs öncesi son kez toplu SMS oylamasına çıktı. İşte 16. yeni haftadan detaylar...
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4
ARTIK MEGHAN MARKLE'IN YENİ BİR UNVANI DAHA VAR
“2018 Vogue 25” listesinde İngiltere'nin en etkili 25 kadınına yer verildi. Yeni Sussex Düşesi Meghan Markle da listede yer alarak unvanlarına bir yenisini ekledi. Listede ayrıca George Clooney’nin insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, moda tasarımcısı Stella McCartney ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling de var.
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5
ZİRVEDEKİ DİZİ DEĞİŞTİ (IMDB'NİN SON VERİLERİ)
Haziran ayının başlamasıyla en popüler diziler listesi de değişti. İşte IMDb'nin verilerine göre zirvedeki en iyi 50 yabancı dizi...
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6
HANGİ BURÇ NASIL HEDİYELERDEN HOŞLANIR (BABALAR GÜNÜ İÇİN ÖNERİLER)
Babalar günü yaklaşırken hangi burç nasıl hediyelerden hoşlanır konusunu, astrolojiye yeni bir yaklaşım getiren, AstroLogos kurucusu Burcu İnci sizin için yazdı.
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7
SURVIVOR HAKAN ALDIĞI HABER KARŞISINDA AĞLADI: ŞAKA MI BU?
Survivor’un bu akşam ekrana gelecek bölümünü anlatan fragmanda Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu’yla ilgili dikkat çeken görüntüler yer aldı. Yarışma ödülü olarak İstanbul’a gelen Hakan Hatipoğlu’nun eşiyle buluşmasından yansıyan görüntüler, “Gizem hatipoğlu hamile mi?” sorusunu akla getirdi.
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8
LA CASA DE PAPEL'İN YILDIZI YENİ DİZİSİNDEN BİR KARE PAYLAŞTI
İspanyol dizisi La Casa de Papel’de Berlin’i canlandıran Pedro Alonso, yeni dizisi Diablo Guardian’dan bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. 46 yaşındaki oyuncunun ardından, dizinin resmi hesabı da farklı kareler yayımladı.
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9
KERE ALIŞIK'IN 500 BİN LİRALIK YENİ OYUNCAĞI
Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için ise bir tutku haline yorumlanabilir. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları....
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10
İDDİANAME HAZIR: TECAVÜZ VE CEZA GEREKTİREN CİNSEL İLİŞKİ
Aralarında çok sayıda ünlü oyuncunun da olduğu onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki ilk ceza soruşturmasında iddianame hazırlandı. Jüri, yapımcının tecavüz ve ceza gerektiren cinsel ilişki ile suçlanmasına karar verdi.
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN ESTETİK KAÇAMAĞI
Miss Turkey 2014 ikincisi, Çukur’un Sena’sı Dilan Çiçek Deniz estetik merkezinden çıkarken görüntülenti.
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BU ÜNLÜYÜ TANIDINIZ MI? (PEOPLE DÜNYANIN EN GÜZEL İNSANLARI LİSTESİNDE YER ALDI)
Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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TUNCAY ŞANLI VE SEYHAN ŞAŞKO'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko'nun avukatından Melis Sayım'a ihanet iddialarına yanıt geldi.
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'DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNU SÖYLESE İKNA OLURUM' (HAFTANIN FİLMLERİ)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girdi.
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TAYLOR SWIFT TURNEDEN REKOR KAZANÇ ELDE ETTİ
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift, çıktığı turne kapsamında şimdiye kadar verdiği yedi konserden 54 milyon dolar kazandı.
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ELÇİN SANGU: ALAN DARALDIKÇA OYUNCULUK KISITLANIYOR
Yaşamayanlar ile setlere dönen Elçin Sangu, “Televizyon herkese açık olduğu için orada alanınız daha dar. Alanınız daraldıkça da yaptığınız oyunculuk kısıtlı oluyor” dedi.
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KHAL DROGO GAME OF THRONES'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Game of Thrones dizisinde Khal Drogo karakterine hayat veren Jason Momoa’nın final sezonunda geri döneceği iddia edildi.
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AVLU'DA FİKRET KIZILOK RÜZGARI
Star TV'nin yeni dizisi Avlu'nun dün yayınlanan 10. bölümüne Fikret Kızılok'un Kalbim şarkısı damga vurdu.
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JUSTIN THEROUX İLE EMMA STONE BİRLİKTE Mİ?
Justin Theroux ile Emma Stone tatildeki samimiyetleri aşk iddialarını gündeme getirdi. Aralarından 17 yaş fark olan iki ünlü Hollywood yıldızının yakınlığı yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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DİLEK SERBEST'İN SAÇLARINA NE OLDU?
Dilek Serbest, geçen gün arkadaş grubuyla buluşmak için gittiği Nişantaşı’nda görüntülendi. Serbest'in yeni imajı şaşırttı.
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EN POPÜLER TARİH FİLMLERİ
Tarih filmlerini seviyor ancak ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız IMDb'de izleyiciler tarafından belirlenen en popüler 50 filme göz atın...
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DÜNYANIN EN BÜYÜK TATLISU İNCİSİ 2 MİLYON TL'YE SATILDI
'Uyuyan aslan' ismiyle anılan dünyanın en büyük tatlısu incisi, çıkarıldığı müzayedede 320 bin sterlin yani yaklaşık iki milyon liraya satıldı. Çin'deki inci ihracı yasağına rağmen hollandalı tüccarlar tarafından Avrupa'ya getirilen "Uyuyan aslan" 1778'de Rusya çariçesi 2. Katerina tarafından satın alınmıştı.
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SLOVENYA'DA BURAK ÖZÇİVİT İZDİHAMI
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Slovenya ziyaretinde sevgi seliyle karşılaştı. Binlerce hayranı, Özçivit'le fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Ünlü oyuncu başkent Ljubljana'da tekneyle nehir turuna çıktı ve tarihi yerleri gezdi. Gittiği heryerde yoğun bir ilgiyle karşılaşan Özçivit, havalimanına polis korumasında götürüldü.
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OPERA VE BALE SEYİRCİSİ ARTTI
Türkiye'de 2016-2017 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 3,1 artarak 281 bin 69 oldu.
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GÖKHAN KIRDAR KONSERİNDE BİOFREKANS DAMGASI
Şarkıcı Gökhan Kırdar’ın önceki gün Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde verdiği konserine, sanatçının müzikle hastaları iyileştirdiğini iddia ettiği ‘biofrekans’ performansı damga vurdu. Kırdar, “Müzik bedenimizin gıdası. Bir yıldır müzikle hastalıkları iyileştiriyoruz” dedi.
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HARPUT VE PRIENE DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NDE
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın'daki Priene arkeolojik alanı, Elazığ'daki Harput tarihi kenti, Gaziantep'teki yeraltı su sistemlerinin arasında bulunduğu Anadolu'daki 7 kültür varlığının daha UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını bildirdi.
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TÜRKLER EN ÇOK YAZIN KİTAP OKUYOR
Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde, Türklerin en çok yazın kitap okuduğu ve romanları tercih ettiği tespit edildi.