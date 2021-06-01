Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021)

01.06.2021 - 17:42
Brad Pitt ile Andra Day birlikte iddiası
Angelina Jolie ile süren velayet davasını geçtiğimiz günlerde kazanan Brad Pitt'in şarkıcı ve oyuncu Andra Day ile birlikte olduğu öne sürüldü.
Heidi Klum'dan kızı için babasını dava
Süper manken Heidi Klum modelliğe yeni başlayan 17 yaşındaki kızı Leni’nin ticari isim hakkını kaptırdığı babası Günther Klum’a karşı hukuk mücadelesi veriyor.
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Cem Yılmaz'dan ödediği 10 bin dolarlık nafaka için dava
Komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı.
Kraliyet uzmanı: Prens William başta Kate Middleton'la evlenmeye hevesli değildi
Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, Prens William'ın ebeveynlerinin kötü evlilik deneyimi nedeniyle başlangıçta Kate Middleton'la evliliğe sıcak bakmadığını söyledi.
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Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı?
Yıldız oyuncu Kristen Stewart ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dylan Meyer'ın nişanlandığı iddia edildi.
Kostüm tasarımcısı Patricia Field, Sex and the City'i bıraktı
İkonik kostümleriyle moda dünyasında ses getiren yapımların kostüm tasarımcısı Patricia Field, fehomen dizi Sex and the City'nin devam bölümleri için çalışmayacağını açıkladı.
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Ferhan Şensoy: Babam gurur duyduğunu bana hiç söylemedi
Usta oyuncu Ferhan Şensoy, babasıyla ilgili anekdotları anlatırken bir itirafta bulundu. 70 yaşındaki usta oyuncu, “Babam benimle gurur duyduğunu hiç söylemedi" ifadelerini kullandı. Tiyatro üzerine merak edilenleri de yanıtlayan Şensoy, “Bu kadar meşhur olmasaydım şunu daha rahat yapardım dediğiniz bir şey var mı?” sorusuna "Ortaoyuncular 1980 yılında ‘Şahları da Vururlar’ ile başladı, 5 yıl oynadık. Meşhur olmanın sıkıntılarını yazıyorum zaten kitaplarımda. Eskiden herkes cebinde fotoğraf makinesi taşımıyordu, imzalı resim istiyorlardı. Şimdi herkesin elinde bir cep telefonu, ‘selfie çekebilir miyiz?’ manyaklığı. Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi bilinmeyen bir yazar olmak isterdim" dedi.
Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları 3 yıl sonra bir araya geldi
Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın üç yıl sonra bir araya geldi. Aslıhan Gürbüz ise hasret gideren oyuncu arkadaşlarını sosyal medya hesabından "Pişi bile yapılmış" notuyla ifşa etti...
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Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde
Oyuncu Burcu Biricik, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. İşte ayrıntılar ve diğer isimler...
Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de
Taika Waititi'nin, Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile Sydney'deki tatil fotoğrafları Marvel Stüdyoları'nda rahatsızlık yarattı.
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Tom Holland 25. yaşını kutluyor
Hollywood'un en genç Spider Man'i yani Örümcek Adam'ı Tom Holland 25. yaşını kutluyor. Hem aktörün kariyerine bir bakalım hem de önceki Spider Man filmlerini hatırlayalım...
Sinemalar açık mı? Sinema salonları ne zaman açılıyor?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesiyle sinema salonlarının açılmasına karar verildi. Salonlar yüzde elli kapasiteyle ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde hizmet verecek...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı: Oktay Kaynarca da müşteki
“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalışan 8 şüpheli hakkında 2 yıl ile 13 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlandı. Oyuncu Oktay Kaynarca'nın da müşteki olarak yer aldığı iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Tuba Büyüküstün'ün plaj stili: Bot ve ceket
Dizi çekimleri sonrası İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, kısa bir aranın ardından yeniden Bodrum’un yolunu tuttu. Oyuncu, giyim stiliyle dikkat çekti.
puhutv orijinal dizisi Seyyar’ın yayın günü belli oldu
puhutv orijinal dizisi Seyyar’ın yayın günü belli oldu. Seyyar, heyecan verici hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla 11 Haziran Cuma günü başlıyor.
Cillian Murphy, Batman rolünü nasıl kaptırdığını anlattı
Peaky Blinders dizisinin başrol oyuncusu Cillian Murphy, Batman Başlıyor (Batman Begins) filminde Bruce Wayne'i canlandırmak üzere katıldığı seçmeleri anlattı.
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İngiltere’deki tarihi halıların 20 yıllık restorasyonu bitiyor
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden veliaht Prens Charles’ın başkanlık yaptığı National Trust Vakfı tarafından 2001 yılında başlatılan 440 yıllık tarihi duvar halılarının restorasyonunda, sona gelindi. Gideon Koleksiyonu olarak adlandırılan 13 duvar halısından oluşan koleksiyonun, son bir parçasının restorasyonunun 2023 tarihinde tamamlanacağı açıklandı.
Ed Sheeran: Yeni şarkılarımı söyleyince kızım ağlıyor
Ed Sheeran dünyanın dört bir yanında pek çok hayrana sahip olmasına rağmen müziğiyle kızının kalbini kazanamadığını itiraf etti.
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Gaziantep'te beyran Kahramanmaraş'ta kelle paça Edirne'de ciğer yoğunluğu
Corona virüs tedbirleri nedeniyle sadece paket servis yapan restoranlar, saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı. Uzun süre lezzetlere hasret kalan vatandaşlar ise sabah saatlerinde restoranlarda yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te beyran Kahramanmaraş'ta kelle paça Edirne'de ciğer yoğunluğu yaşandı.
Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü)
Dünyanın en güzel ve çekici kadınları arasında gösterilen Marilyn Monroe'nun 95. doğum gününde; İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon'un “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” fotoğraf sergisini ziyarete gidiyoruz....
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Lahit mezarlar Bursa İznik Müzesi’nde geçmişe ışık tutuyor
Bursa'nin İznik ilçesinde müzede teşhir edilen lahitler sanat eserini aratmıyor. Dönemin soyluları için yapılan lahitlerin üzerindeki figürler binlerce yıldır önemini koruyor. Antik çağda ölen kişilerin statülerine göre lahitlerinin üzerine hayatı, savaşları ve mitolojik figürler işleniyor. Bursa İznik Müzesi’nde geçmişe ışık tutan lahitler sergileniyor.
Tarihe ışık tutan asırlık mezar taşları gün yüzüne çıkıyor
Osmanlı tarihine ışık tutan yaklaşık 300 yıllık mezar taşları, koruma altına alındı. Kırılan, toprak altında kalan ve yıllar içerisinde bazı parçaları kaybolan asırlık mezar taşları, restorasyon sonrası Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’nda bir araya getirildi. Alanda 100’e yakın mezar taşı sergileniyor.
3 bin kahve fincanıyla koleksiyon
Malatya'da Deniz Kendirli (42), 20 yıl önce biriktirmeye başladığı ve birbirinden farklı 3 bin çeşit olan kahve fincanı koleksiyonunu evinde sergiliyor. Kendirli, en eskisi 1800'lü yıllara ait olan fincanların bulunduğu koleksiyonunun müzede sergilenmesini istiyor.
Diyarbakır'da tarihi mekanlardaki kahvaltı salonlarında yoğunluk
Diyarbakır’da kademeli normalleşme ile birlikte 49 gün sonra kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmet vermeye başladı. Normalleşmenin ilk gününde Sur ilçesinde bulunan ve kahvaltıcılarıyla ünlü tarihi Hasanpaşa Hanı doldu taştı.
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Gümüşhane'nin 'deleme peyniri’ tescillendi
Gümüşhane’de, çiğ süt ile yapılan, hafif mayhoş tadı ve yarı sert kıvama sahip özelliğiyle ünlenen ‘deleme peyniri’, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaretle tescillendi. ‘Deleme peyniri’ ile kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 10’a yükseldi.
Akrep 24. yeni bölümde Ferda'nın zor seçimi
Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep'in 24. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.
Restoranların açılışına havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutlama
Adana’da bir kebapçı, restoranlarda oturarak yemek yemenin serbest olması haberini havai fişek gösterisi ve 35 metrelik kebapla kutladı. Kebapçı daha sonra kebabı vatandaşlara ve görev başındaki polislere dağıttı.
Menajerimi Ara 40. yeni bölüm ön izleme sahnesi
Başrollerinden Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın 40. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (31 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor'da ödül oyununu ve sembolü kim kazındı? soruların cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümde ada hayatından bir süreliğine uzaklaşmak ve eğlence dolu aktivitelerin yer alacağı ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda son ana kadar mücadele etti. Başa baş geçen yarışmayı mavi takı kazandı. Günün ikinci mücadelesinde sembol ödülünü kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu erkeklerde ise Batuhan kazandı.
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