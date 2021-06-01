Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021)

Ve yılı ortaladık işte, zaman ne kadar da hızlı geçiyor. Göreceli olan zamanı aslında daha da hızlandırmak veya yavaşlatmak bir bakıma bizim iç saatimizle de ilgili. O nedenle keyifli zamanları yaymayı, zor zamanları da hızlandırmayı refleks haline getirmemiz gerekiyor.Bu ay gökyüzü kendi saatini işletiyor ve zamanı kendince ağırlaştıracak gibi görünmekte. Haziran ayına Satürn ve Merkür'ün geri hareketiyle giriyoruz buna 20’sinde şans gezegeni Jüpiter ve 25’in de hayaller gezegeni Neptün de Retrolara eklenecek. Neyse ki Jüpiter ve Neptün’ün bu Retroları başladığı anda ise dedikoducu, oynak Merkür, doğru hareketine başlamış olacak.