Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021)

31 Mayıs 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

01.06.2021 - 17:42

Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 1

Brad Pitt ile Andra Day birlikte iddiası

Angelina Jolie ile süren velayet davasını geçtiğimiz günlerde kazanan Brad Pitt'in şarkıcı ve oyuncu Andra Day ile birlikte olduğu öne sürüldü. 

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 2

Heidi Klum'dan kızı için babasını dava


Süper manken Heidi Klum modelliğe yeni başlayan 17 yaşındaki kızı Leni’nin ticari isim hakkını kaptırdığı babası Günther Klum’a karşı hukuk mücadelesi veriyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 3

Cem Yılmaz'dan ödediği 10 bin dolarlık nafaka için dava

Komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 4

Kraliyet uzmanı: Prens William başta Kate Middleton'la evlenmeye hevesli değildi


Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, Prens William'ın ebeveynlerinin kötü evlilik deneyimi nedeniyle başlangıçta Kate Middleton'la evliliğe sıcak bakmadığını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 5

Kristen Stewart ile Dylan Meyer nişanlandı mı?

Yıldız oyuncu Kristen Stewart ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dylan Meyer'ın nişanlandığı iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 6

Kostüm tasarımcısı Patricia Field, Sex and the City'i bıraktı


İkonik kostümleriyle moda dünyasında ses getiren yapımların kostüm tasarımcısı Patricia Field, fehomen dizi Sex and the City'nin devam bölümleri için çalışmayacağını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 7

Ferhan Şensoy: Babam gurur duyduğunu bana hiç söylemedi

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, babasıyla ilgili anekdotları anlatırken bir itirafta bulundu. 70 yaşındaki usta oyuncu, “Babam benimle gurur duyduğunu hiç söylemedi" ifadelerini kullandı. Tiyatro üzerine merak edilenleri de yanıtlayan Şensoy, “Bu kadar meşhur olmasaydım şunu daha rahat yapardım dediğiniz bir şey var mı?” sorusuna "Ortaoyuncular 1980 yılında ‘Şahları da Vururlar’ ile başladı, 5 yıl oynadık. Meşhur olmanın sıkıntılarını yazıyorum zaten kitaplarımda. Eskiden herkes cebinde fotoğraf makinesi taşımıyordu, imzalı resim istiyorlardı. Şimdi herkesin elinde bir cep telefonu, ‘selfie çekebilir miyiz?’ manyaklığı. Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi bilinmeyen bir yazar olmak isterdim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 8

Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları 3 yıl sonra bir araya geldi


Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncuları Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın üç yıl sonra bir araya geldi. Aslıhan Gürbüz ise hasret gideren oyuncu arkadaşlarını sosyal medya hesabından "Pişi bile yapılmış" notuyla ifşa etti...

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 9

Burcu Biricik IMDb starmetrenin zirvesinde

Oyuncu Burcu Biricik, IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. İşte ayrıntılar ve diğer isimler...

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 10

Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de


Taika Waititi'nin, Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile Sydney'deki tatil fotoğrafları Marvel Stüdyoları'nda rahatsızlık yarattı.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 11

Tom Holland 25. yaşını kutluyor

Hollywood'un en genç Spider Man'i yani Örümcek Adam'ı Tom Holland 25. yaşını kutluyor. Hem aktörün kariyerine bir bakalım hem de önceki Spider Man filmlerini hatırlayalım...

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 12

Sinemalar açık mı? Sinema salonları ne zaman açılıyor?


İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesiyle sinema salonlarının açılmasına karar verildi. Salonlar yüzde elli kapasiteyle ve bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde hizmet verecek...

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 13

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularına saldırının iddianamesi hazırlandı: Oktay Kaynarca da müşteki

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisi oyuncuları ile set ekibine kaldıkları otelde hakaretler edip, tehditler savuran ve saklandıkları odaya kapıyı tekmeleyerek girmeye çalışan 8 şüpheli hakkında 2 yıl ile 13 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlandı. Oyuncu Oktay Kaynarca'nın da müşteki olarak yer aldığı iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 14

Tuba Büyüküstün'ün plaj stili: Bot ve ceket


Dizi çekimleri sonrası İstanbul’a dönen Tuba Büyüküstün, kısa bir aranın ardından yeniden Bodrum’un yolunu tuttu. Oyuncu, giyim stiliyle dikkat çekti.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 15

puhutv orijinal dizisi Seyyar’ın yayın günü belli oldu

puhutv orijinal dizisi Seyyar’ın yayın günü belli oldu. Seyyar, heyecan verici hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla 11 Haziran Cuma günü başlıyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 16

Cillian Murphy, Batman rolünü nasıl kaptırdığını anlattı


Peaky Blinders dizisinin başrol oyuncusu Cillian Murphy, Batman Başlıyor (Batman Begins) filminde Bruce Wayne'i canlandırmak üzere katıldığı seçmeleri anlattı.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 17

İngiltere’deki tarihi halıların 20 yıllık restorasyonu bitiyor

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden veliaht Prens Charles’ın başkanlık yaptığı National Trust Vakfı tarafından 2001 yılında başlatılan 440 yıllık tarihi duvar halılarının restorasyonunda, sona gelindi. Gideon Koleksiyonu olarak adlandırılan 13 duvar halısından oluşan koleksiyonun, son bir parçasının restorasyonunun 2023 tarihinde tamamlanacağı açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 18

Ed Sheeran: Yeni şarkılarımı söyleyince kızım ağlıyor


Ed Sheeran dünyanın dört bir yanında pek çok hayrana sahip olmasına rağmen müziğiyle kızının kalbini kazanamadığını itiraf etti.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 19

Gaziantep'te beyran Kahramanmaraş'ta kelle paça Edirne'de ciğer yoğunluğu

Corona virüs tedbirleri nedeniyle sadece paket servis yapan restoranlar, saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı. Uzun süre lezzetlere hasret kalan vatandaşlar ise sabah saatlerinde restoranlarda yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te beyran Kahramanmaraş'ta kelle paça Edirne'de ciğer yoğunluğu yaşandı.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 20

Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? (95. doğum günü)


Dünyanın en güzel ve çekici kadınları arasında gösterilen Marilyn Monroe'nun 95. doğum gününde; İngiliz fotoğrafçı Daniel Sachon'un “Marilyn Monroe bugün yaşasaydı nasıl görünürdü?” fotoğraf sergisini ziyarete gidiyoruz....

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 21

Lahit mezarlar Bursa İznik Müzesi’nde geçmişe ışık tutuyor

Bursa'nin İznik ilçesinde müzede teşhir edilen lahitler sanat eserini aratmıyor. Dönemin soyluları için yapılan lahitlerin üzerindeki figürler binlerce yıldır önemini koruyor. Antik çağda ölen kişilerin statülerine göre lahitlerinin üzerine hayatı, savaşları ve mitolojik figürler işleniyor. Bursa İznik Müzesi’nde geçmişe ışık tutan lahitler sergileniyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 22

Tarihe ışık tutan asırlık mezar taşları gün yüzüne çıkıyor


Osmanlı tarihine ışık tutan yaklaşık 300 yıllık mezar taşları, koruma altına alındı. Kırılan, toprak altında kalan ve yıllar içerisinde bazı parçaları kaybolan asırlık mezar taşları, restorasyon sonrası Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’nda bir araya getirildi. Alanda 100’e yakın mezar taşı sergileniyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 23

3 bin kahve fincanıyla koleksiyon

Malatya'da Deniz Kendirli (42), 20 yıl önce biriktirmeye başladığı ve birbirinden farklı 3 bin çeşit olan kahve fincanı koleksiyonunu evinde sergiliyor. Kendirli, en eskisi 1800'lü yıllara ait olan fincanların bulunduğu koleksiyonunun müzede sergilenmesini istiyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 24

Diyarbakır'da tarihi mekanlardaki kahvaltı salonlarında yoğunluk


Diyarbakır’da kademeli normalleşme ile birlikte 49 gün sonra kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmet vermeye başladı. Normalleşmenin ilk gününde Sur ilçesinde bulunan ve kahvaltıcılarıyla ünlü tarihi Hasanpaşa Hanı doldu taştı.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 25

Gümüşhane'nin 'deleme peyniri’ tescillendi

Gümüşhane’de, çiğ süt ile yapılan, hafif mayhoş tadı ve yarı sert kıvama sahip özelliğiyle ünlenen ‘deleme peyniri’, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaretle tescillendi. ‘Deleme peyniri’ ile kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 10’a yükseldi.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 26

Akrep 24. yeni bölümde Ferda'nın zor seçimi

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep'in 24. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.


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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 27

Restoranların açılışına havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutlama

Adana’da bir kebapçı, restoranlarda oturarak yemek yemenin serbest olması haberini havai fişek gösterisi ve 35 metrelik kebapla kutladı. Kebapçı daha sonra kebabı vatandaşlara ve görev başındaki polislere dağıttı.

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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 28

Menajerimi Ara 40. yeni bölüm ön izleme sahnesi

Başrollerinden Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın 40. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı.


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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 29
Yılın en sevimsiz aylarından birine hazır olun / 2021 Haziran ayı burç yorumları


Ve yılı ortaladık işte, zaman ne kadar da hızlı geçiyor. Göreceli olan zamanı aslında daha da hızlandırmak veya yavaşlatmak bir bakıma bizim iç saatimizle de ilgili. O nedenle keyifli zamanları yaymayı, zor zamanları da hızlandırmayı refleks haline getirmemiz gerekiyor.

Bu ay gökyüzü kendi saatini işletiyor ve zamanı kendince ağırlaştıracak gibi görünmekte. Haziran ayına Satürn ve Merkür'ün geri hareketiyle giriyoruz buna 20’sinde şans gezegeni Jüpiter ve 25’in de hayaller gezegeni Neptün de Retrolara eklenecek. Neyse ki Jüpiter ve Neptün’ün bu Retroları başladığı anda ise dedikoducu, oynak Merkür, doğru hareketine başlamış olacak.


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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 30
Saat 12:07’ye kadar Ay boşlukta. Yeni işlere başlamayın / / Günlük burç yorumları - 1 Haziran 2021

Saflık derecesinde iyimserliğin de alemi yok. Şans vaat eden bir gün aslında, fırsatları değerlendirmek lazım.


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Magazin ve sanat turu (1 Haziran 2021) - 31

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (31 Mayıs 2021 ayrıntıları)


Survivor'da ödül oyununu ve sembolü kim kazındı? soruların cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümde ada hayatından bir süreliğine uzaklaşmak ve eğlence dolu aktivitelerin yer alacağı ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, parkurda son ana kadar mücadele etti. Başa baş geçen yarışmayı mavi takı kazandı. Günün ikinci mücadelesinde sembol ödülünü kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu erkeklerde ise Batuhan kazandı.

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