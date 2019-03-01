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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2019)

1 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    İÇ ÇAMAŞIRI MODELLİĞİ YAPTI

    İÇ ÇAMAŞIRI MODELLİĞİ YAPTI
    Ünlü şarkıcı Rihanna, kendi iç çamaşırı markası Savage x Fenty’nin yeni reklamı için ilkbahar koleksiyonundan bir iç çamaşırıyla poz verdi.

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  • 2

    3'Ü YERLİ 5 FİLM VİZYONDA (HAFTANIN YENİLERİ)

    3'Ü YERLİ 5 FİLM VİZYONDA (HAFTANIN YENİLERİ)
    Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)

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  • 3

    BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU BOŞANIYOR MU?

    BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU BOŞANIYOR MU?
    Beren Saat'in paylaştığı doğum günü mesajı sonrası Kenan Doğulu ile evliliğinde kriz yaşadığı öne sürüldü. 2. sayfa programının haberine göre ise ikilinin boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.

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  • 4

    ARA GÜLER MÜZESİ'NDEN YENİ SERGİ: APHRODİSİAS (USTANIN ARŞİVİNDEN)

    ARA GÜLER MÜZESİ'NDEN YENİ SERGİ: APHRODİSİAS (USTANIN ARŞİVİNDEN)
    Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi Aphrodisias sanatseverlerle buluşuyor.

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  • 5

    MALİKANESİ ÜÇÜNCÜ KEZ SATIŞTA (FİYAT DÜŞÜRÜLDÜ)

    MALİKANESİ ÜÇÜNCÜ KEZ SATIŞTA (FİYAT DÜŞÜRÜLDÜ)
    Şu sıralar taciz iddialarını konu alan belgeselle gündemde olan efsanevi sanatçı Michael Jackson'ın Kaliforniya'da bulunan malikanesi üçüncü kez satışa çıkarıldı.

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  • 6

    "DEVASA BİR FİNAL OLACAK" (8. SEZONDAN 20 YENİ POSTER)

    "DEVASA BİR FİNAL OLACAK" (8. SEZONDAN 20 YENİ POSTER)
    Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke, dizinin final sezonu hakkında, "Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu" dedi. Game of Thrones'un final sezonundan 20 yeni poster de yayınlandı. İşte Clarke'ın açıklamasının detayları ve yayınlanan görseller...

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  • 7

    EVLENME TEKLİFİNİN PERDE ARKASI

    EVLENME TEKLİFİNİN PERDE ARKASI
    Geçtiğimiz günlerde ünlü yıldız Orlando Bloom ile evlilik yolunda ilk adımı atan Katy Perry, evlenme teklifinin perde arkasını anlattı. Dünyaca ünlü şarkıcı helikopterle alındığını söyleyerek "Havada evlenme teklifi etti" dedi.

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  • 8

    "ACIYLA YAŞAMAYI ÖĞRENMEYE ÇABALIYORUM"

    "ACIYLA YAŞAMAYI ÖĞRENMEYE ÇABALIYORUM"
    Şu sıralar Halka dizisinde rol alan Hande Erçel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi için ilk kez konuştu. Erçel, "Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum.." dedi.

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  • 9

    SILA'DAN YENİ ALBÜM: ACI (SABIR ŞARKISI DİNLEYİCİYLE BULUŞTU)

    SILA'DAN YENİ ALBÜM: ACI (SABIR ŞARKISI DİNLEYİCİYLE BULUŞTU)
    Sanatçı Sıla, eserlerine bir yenisini daha ekledi. Sıla, dört şarkıdan oluşan yeni albümü Acı'yı dinleyicilerle buluşturdu.

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  • 10

    GÖRÜNTÜLERİNİ SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLEN KARDEŞİYLE BAĞLARINI KOPARDI

    GÖRÜNTÜLERİNİ SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLEN KARDEŞİYLE BAĞLARINI KOPARDI
    Lauren Sanchez, ünlü milyarder Jeff Bezos’la yaşadığı birlikteliği basına sızdırdığı iddia edilen kardeşi Michael Sanchez ile bağlarını kopardı.

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  • 11

    EN POPÜLER OYUNCULAR BELLİ OLDU (IMDB VERİLERİ)

    EN POPÜLER OYUNCULAR BELLİ OLDU (IMDB VERİLERİ)
    Bu yıl 91’incisi düzenlenen Oscar'da en iyiler belli oldu ancak seyircinin ödülü farklı isimlere gitti. IMDb Starmetre sonuçlarına zirvedeki isimleri çoğu yeni dizi The Umbrella Academy'nin kadrosundan. İşte en popüler 25 oyuncu...

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  • 12

    OZAN GÜVEN'DEN SERENAY SARIKAYA'YA: BAK NE BULDUM

    OZAN GÜVEN'DEN SERENAY SARIKAYA'YA: BAK NE BULDUM
    Şu sıralar Don Kişot'um Ben isimli oyunla gündemde olan Ozan Güven, Fi dizisindeki başrol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı etiketleyerek, "Bak ne buldum. Fi çekim" notuyla paylaşımda bulundu. İşte sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

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  • 13

    SİBEL CAN'IN DOLANDIRILMASI DAVASINDA KARAR

    SİBEL CAN'IN DOLANDIRILMASI DAVASINDA KARAR
    Ünlü şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında karar çıktı. Mahkeme, otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezası verdi.

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  • 14

    ATEŞ BOMBAYI PATLATACAK MI?

    ATEŞ BOMBAYI PATLATACAK MI?
    Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 72. bölüm yeni fragmanı yayınlandı.

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  • 15

    "AYAKKABIYLA ALAKALI CİDDİ HASTALIĞIM VAR"

    "AYAKKABIYLA ALAKALI CİDDİ HASTALIĞIM VAR"
    Şimdi Burada Olsan, İstiklal, Sadece Arkadaşız ve son olarak Aşık gibi şarkılarıyla müzik listelerine damga vuran şarkıcı Özgün, Hadi Be'ye konuştu. “Alışverişte zaafın giyim mi, market mi?” sorusuna ünlü şarkıcı, "Giyim. Ayakkabıyla alakalı ciddi hastalığım var. Duramıyorum, sürekli ayakkabı alıyorum. 2 yıllık, 3 yıllık ayakkabılarımı göstereyim toz yoktur üstünde. Altları bile temizdir ayakkabılarımın. Marketten aldığım şeyler bellidir; yulaf, süt, yumurta ve hindi" yanıtını verdi.

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  • 16

    30. ANKARA ULUSLARASI FİLM FESTİVALİ'NİN AFİŞİ BELİRLENDİ

    30. ANKARA ULUSLARASI FİLM FESTİVALİ'NİN AFİŞİ BELİRLENDİ
    18-28 Nisan'da yapılacak 30. Ankara Film Festivali'nin afişi düzenlenen yarışmayla seçildi.

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  • 17

    AQUAMAN 2'NİN VİZYON TARİHİ AÇIKLANDI

    AQUAMAN 2'NİN VİZYON TARİHİ AÇIKLANDI
    Jason Momoa'nın başrolde olduğu Aquaman 2 filminin vizyon tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.

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  • 18

    13. ULUSLARARASI KUKLA GÜNLERİ AÇILIŞINI YAPTI (İTALYA'DAN ÖZEL EKİP)

    13. ULUSLARARASI KUKLA GÜNLERİ AÇILIŞINI YAPTI (İTALYA'DAN ÖZEL EKİP)
    İzmir'de düzenlenen 13. Uluslararası Kukla Günleri, İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle destek olduğu İtalya'dan gelen Teatri 35 adlı ekibin 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunu ile başladı. Festival direktörü Selçuk Dinçer, İzmir'in kukla başkenti olmasını dilediğini söyledi.

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  • 19

    "YIKICI BİR GERÇEK EN KÖTÜ YALANDAN BİLE DAHA TEHLİKELİDİR"

    "YIKICI BİR GERÇEK EN KÖTÜ YALANDAN BİLE DAHA TEHLİKELİDİR"
    Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları'nın 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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  • 20

    KIBRIS TÜRK MİLLİ MÜCADELE TEMALI YARIŞMA BAŞLIYOR (3 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ)

    KIBRIS TÜRK MİLLİ MÜCADELE TEMALI YARIŞMA BAŞLIYOR (3 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ)
    50 sanatçının 190 fotoğrafının sergileneceği ve dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği “Kıbrıs Türk Milli Mücadele” temalı fotoğraf yarışması sergisi KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından açılacak.

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