Magazin ve sanat turu (1 Mart 2019)

1 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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İÇ ÇAMAŞIRI MODELLİĞİ YAPTI
Ünlü şarkıcı Rihanna, kendi iç çamaşırı markası Savage x Fenty’nin yeni reklamı için ilkbahar koleksiyonundan bir iç çamaşırıyla poz verdi.
ARA GÜLER MÜZESİ'NDEN YENİ SERGİ: APHRODİSİAS (USTANIN ARŞİVİNDEN)
Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisi Aphrodisias sanatseverlerle buluşuyor.
"DEVASA BİR FİNAL OLACAK" (8. SEZONDAN 20 YENİ POSTER)
Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke, dizinin final sezonu hakkında, "Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu" dedi. Game of Thrones'un final sezonundan 20 yeni poster de yayınlandı. İşte Clarke'ın açıklamasının detayları ve yayınlanan görseller...
Geçtiğimiz günlerde ünlü yıldız Orlando Bloom ile evlilik yolunda ilk adımı atan Katy Perry, evlenme teklifinin perde arkasını anlattı. Dünyaca ünlü şarkıcı helikopterle alındığını söyleyerek "Havada evlenme teklifi etti" dedi.
Bu yıl 91’incisi düzenlenen Oscar'da en iyiler belli oldu ancak seyircinin ödülü farklı isimlere gitti. IMDb Starmetre sonuçlarına zirvedeki isimleri çoğu yeni dizi The Umbrella Academy'nin kadrosundan. İşte en popüler 25 oyuncu...
Şu sıralar Don Kişot'um Ben isimli oyunla gündemde olan Ozan Güven, Fi dizisindeki başrol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı etiketleyerek, "Bak ne buldum. Fi çekim" notuyla paylaşımda bulundu. İşte sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
Ünlü şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında karar çıktı. Mahkeme, otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin TL adli para cezası verdi.
Şimdi Burada Olsan, İstiklal, Sadece Arkadaşız ve son olarak Aşık gibi şarkılarıyla müzik listelerine damga vuran şarkıcı Özgün, Hadi Be'ye konuştu. “Alışverişte zaafın giyim mi, market mi?” sorusuna ünlü şarkıcı, "Giyim. Ayakkabıyla alakalı ciddi hastalığım var. Duramıyorum, sürekli ayakkabı alıyorum. 2 yıllık, 3 yıllık ayakkabılarımı göstereyim toz yoktur üstünde. Altları bile temizdir ayakkabılarımın. Marketten aldığım şeyler bellidir; yulaf, süt, yumurta ve hindi" yanıtını verdi.
13. ULUSLARARASI KUKLA GÜNLERİ AÇILIŞINI YAPTI (İTALYA'DAN ÖZEL EKİP)
İzmir'de düzenlenen 13. Uluslararası Kukla Günleri, İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle destek olduğu İtalya'dan gelen Teatri 35 adlı ekibin 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunu ile başladı. Festival direktörü Selçuk Dinçer, İzmir'in kukla başkenti olmasını dilediğini söyledi.
KIBRIS TÜRK MİLLİ MÜCADELE TEMALI YARIŞMA BAŞLIYOR (3 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ)
50 sanatçının 190 fotoğrafının sergileneceği ve dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği “Kıbrıs Türk Milli Mücadele” temalı fotoğraf yarışması sergisi KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından açılacak.