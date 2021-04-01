Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021)

01.04.2021 - 17:32
Eurovision'da seyirci kararı
Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması seyircili olarak yapılacak. Yarışma sırasında, seyircili kitlesel etkinliklerde corona virüsün bulaş testi de gerçekleştirilecek.
Kraliçe Elizabeth, Meghan Meghan'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez törende
Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri ve kraliyeti ırkçılıkla suçladıkları röportajın ardından Kraliçe II. Elizabeth ilk kez törende görüntülendi.
Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi (Fenerbahçe'den düğün hediyesi)
Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda evlenen çiftin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yaptı. Fenerbahçe Kulübü çifte 19.07 ayar alyans hediye etti. İşte ikilinin düğün ve kına fotoğrafları...
Millie Bobby Brown'ın sette havlama alışkanlığı
Godzilla Vs. Kong filmiyle yeniden beyazperdede olan Millie Bobby Brown'ın ilginç bir set alışkanlığı, rol arkadaşları tarafından açıklandı.
Elsa Hosk: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var
Şubat ayında anne olan ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk, bebeğini emzirirken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması üzerine eleştiri almasına isyan etti: Göğüsler çocuklarımızı besleyebilelim diye var.
Russell Crowe'un acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü
Usta oyuncu Russell Crowe'un babası John Alexander Crowe hayatını kaybetti. Crowe, "Benim sevgili yaşlı adamım öldü" diyerek babasına veda etti.
Annesi Janice Winehouse'un katkısıyla yeni Amy Winehouse belgeseli geliyor
Hayatını anlatan Amy belgeseli Oscar kazanan ünlü şarkıcı Amy Winehouse ile ilgili yeni bir belgesel geliyor. 2011'de hayatını kaybeden şarkıcının annesi Janice Winehouse, kendisinin katkısıyla hazırlanacak yeni belgeselin "gerçek Amy"yi anlatacağını söyledi.
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in davası Hollywood’un en pahalı boşanması olabilir
ABD’li oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt’in 2016’da başlayan hukuk mücadelesinin Hollywood’un en pahalı boşanması olabileceği açıklandı.
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Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim
Sinema kariyeri hakkında konuşan oyuncu Kate Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini nesneleştirilmiş hissettiğini ifade etti.
Kylie Jenner'dan kanserli çocuklara 500 bin dolar bağış
En zengin ünlüler arasında yer alan Kylie Jenner, kanser tedavisi gören çocuklar için 500 bin dolar bağışladı.
Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım
ABD'li ünlü şarkıcı ve model Demi Lovato, cinsel kimliği konusunda açıklamalar yaptı.
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Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 32. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Ayla, Dicle’yi şikayet etmek için ajansa gelip Feris’le konuşurken, Ceyda ise Dicle’ye Barış’la ilgili kritik bir soru yöneltiyor. Dizinin bu haftaki konuğu ise usta sanatçı Selda Alkor.
93. Oscar ödül töreni için yeni formüller
Corona virüs pandemisi nedeniyle iki ay ertelenen ve 25 Nisan'da gerçekleşecek 93. Oscar Ödülleri'ne yüz yüze katılım konusunda esneklik getiriliyor. Adayların törene katılması için Londra ve Paris’te mekan ayarlaması olasılığı kulislerde konuşuluyor.
Antalya’nın belleği ‘Kent Araştırmaları Merkezi’nde toplanacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kent Araştırmaları Merkezi, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında yeniden dizayn edilen tarihi ‘İpekçilik Mektebi’ binasına taşındı. Kentin yerel arşivi ve kültürel mirasını bünyesinde bulunduran merkezde tarihi gazeteler, kitaplar, belgeler ve fotoğraflar Antalyalılarla paylaşılacak.
Sanatçı Handan Ertuğrul hayatını kaybetti
Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul (94) hayatını kaybetti. Ertuğrul yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi'nde zimmet krizi
Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi, kayıp eser skandalından sonra şimdi de zimmet krizi ile çalkalanıyor. Müzedeki eserlerin zimmetinin 2008 yılından bu yana hiç kimseye verilmediği, eser sayımının ise en son 2009 yılında yapıldığı ortaya çıktı. (Fotoğraflar: AA Arşiv)
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Sabahattin Ali'nin Edremit'teki Anı Evi ziyarete açılıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye tarafından 'Anı Evi'ne dönüştürülen Sabahattin Ali’nin 103 yıl önce yaşadığı ev, yarın ziyarete açılacak.
Ezhel'den yeni şarkı geliyor
Çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesinde yer alan Ezhel'in yeni çalışması müzikseverle buluşuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 yeni kütüphanenin yapımına başlandığını duyurdu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 14 yeni kütüphane projesinin yapımına başlandığını, 4 yeni AVM kütüphanesinin de yakın zamanda açılacağını bildirdi.
DasDas Online'dan sanatseverlere yeni program
Nisan ayında DasDas Online, ‘Uyku Nereye Kaçar?’, ‘Güle Güle Diva!’, ‘Timsah’ ve ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’un yanı sıra ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ ve ‘Westend / Batının Sonu’ oyunları ile tiyatro seçkisi sunuyor.
İbrahim Kutluay corona virüse yakalandı
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak İbrahim Kutluay'ın test sonucu pozitif çıktı. İşte Kutluay'ın sağlık durumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...
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Sinemada en fazla aracı hurdaya çeviren oyuncular belli oldu
ABD'li aktör Vin Diesel, aksiyon türündeki filmlerde en çok aracı hurdaya çeviren oyuncu oldu.
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Dijital kütüphaneler salgında popülerleşti
Türkiye'de pek çok kütüphane, Covid-19 salgınının da etkisiyle kalabalık ve kapalı ortamlara girmek istemeyen okuyucu ile araştırmacılara dijital ortamda hizmet veriyor.
Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti
Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Resident Evil ve Venom filmlerinin vizyon tarihi bir kez daha erteledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...
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Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı
Amerikan animasyon komedi televizyon dizisi Sünger Bob Kare Şort'un (SpongeBob SquarePants) iki bölümü yayından kaldırıldı. Bölümlerden birinin pandemiyle ortaya çıkan hassasiyetler nedeniyle diğerinin ise çocuklara uygun olmadığı için iptal edildiği açıklandı.
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Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor
Bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil yakında bir televizyon projesinin olacağını açıkladı.
54 yıllık kariyerine 200'den fazla film sığdıran sanatçı: Ekrem Bora
Birçok film ve dizide rol alan, sert görünümlü rollerin aranılan oyuncusu Ekrem Bora, yaşamı boyunca birçok prestijli ödülün de sahibi oldu. Usta aktör, ölümünün 9'uncu yılında anılıyor.
Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 32. yeni bölümüyle ekrana gelecek.