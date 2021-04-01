Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021)

1 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

01.04.2021 - 17:32

Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 1

Eurovision'da seyirci kararı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 65. Eurovision Şarkı Yarışması seyircili olarak yapılacak. Yarışma sırasında, seyircili kitlesel etkinliklerde corona virüsün bulaş testi de gerçekleştirilecek.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 2

Kraliçe Elizabeth, Meghan Meghan'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez törende

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri ve kraliyeti ırkçılıkla suçladıkları röportajın ardından Kraliçe II. Elizabeth ilk kez törende görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 3
İntizar ve Sinem Gedik'in mahrem görüntülerini yayanın cezası belli oldu: 7 yıl hapis

Şarkıcı İntizar Aslan ile Sinem Gedik’in uygunsuz ve mahrem görüntülerini ifşa eden teknik servis müdürü Alper G. özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 4

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi (Fenerbahçe'den düğün hediyesi)

Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda evlenen çiftin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yaptı. Fenerbahçe Kulübü çifte 19.07 ayar alyans hediye etti. İşte ikilinin düğün ve kına fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 5

Millie Bobby Brown'ın sette havlama alışkanlığı

Godzilla Vs. Kong filmiyle yeniden beyazperdede olan Millie Bobby Brown'ın ilginç bir set alışkanlığı, rol arkadaşları tarafından açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 6

Elsa Hosk: Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var

Şubat ayında anne olan ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk, bebeğini emzirirken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması üzerine eleştiri almasına isyan etti: Göğüsler çocuklarımızı besleyebilelim diye var.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 7

Russell Crowe'un acı günü: Benim sevgili yaşlı adamım öldü

Usta oyuncu Russell Crowe'un babası John Alexander Crowe hayatını kaybetti. Crowe, "Benim sevgili yaşlı adamım öldü" diyerek babasına veda etti.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 8

Annesi Janice Winehouse'un katkısıyla yeni Amy Winehouse belgeseli geliyor

Hayatını anlatan Amy belgeseli Oscar kazanan ünlü şarkıcı Amy Winehouse ile ilgili yeni bir belgesel geliyor. 2011'de hayatını kaybeden şarkıcının annesi Janice Winehouse, kendisinin katkısıyla hazırlanacak yeni belgeselin "gerçek Amy"yi anlatacağını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 9

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in davası Hollywood’un en pahalı boşanması olabilir


ABD’li oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt’in 2016’da başlayan hukuk mücadelesinin Hollywood’un en pahalı boşanması olabileceği açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 10

Kate Winslet: O sahnelerde kendimi nesne gibi hissettim

Sinema kariyeri hakkında konuşan oyuncu Kate Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini nesneleştirilmiş hissettiğini ifade etti.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 11

Kylie Jenner'dan kanserli çocuklara 500 bin dolar bağış

En zengin ünlüler arasında yer alan Kylie Jenner, kanser tedavisi gören çocuklar için 500 bin dolar bağışladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 12

Demi Lovato: Alfabe mafyasının parçasıyım


ABD'li ünlü şarkıcı ve model Demi Lovato, cinsel kimliği konusunda açıklamalar yaptı.


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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 13

Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 32. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Ayla, Dicle’yi şikayet etmek için ajansa gelip Feris’le konuşurken, Ceyda ise Dicle’ye Barış’la ilgili kritik bir soru yöneltiyor. Dizinin bu haftaki konuğu ise usta sanatçı Selda Alkor.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 14

93. Oscar ödül töreni için yeni formüller


Corona virüs pandemisi nedeniyle iki ay ertelenen ve 25 Nisan'da gerçekleşecek 93. Oscar Ödülleri'ne yüz yüze katılım konusunda esneklik getiriliyor. Adayların törene katılması için Londra ve Paris’te mekan ayarlaması olasılığı kulislerde konuşuluyor.


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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 15

Antalya’nın belleği ‘Kent Araştırmaları Merkezi’nde toplanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kent Araştırmaları Merkezi, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi kapsamında yeniden dizayn edilen tarihi ‘İpekçilik Mektebi’ binasına taşındı. Kentin yerel arşivi ve kültürel mirasını bünyesinde bulunduran merkezde tarihi gazeteler, kitaplar, belgeler ve fotoğraflar Antalyalılarla paylaşılacak.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 16

Sanatçı Handan Ertuğrul hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan Ertuğrul (94) hayatını kaybetti. Ertuğrul yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 17

Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi'nde zimmet krizi


Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi, kayıp eser skandalından sonra şimdi de zimmet krizi ile çalkalanıyor. Müzedeki eserlerin zimmetinin 2008 yılından bu yana hiç kimseye verilmediği, eser sayımının ise en son 2009 yılında yapıldığı ortaya çıktı. (Fotoğraflar: AA Arşiv)

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 18

Sabahattin Ali'nin Edremit'teki Anı Evi ziyarete açılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye tarafından 'Anı Evi'ne dönüştürülen Sabahattin Ali’nin 103 yıl önce yaşadığı ev, yarın ziyarete açılacak.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 19

Ezhel'den yeni şarkı geliyor

Çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesinde yer alan Ezhel'in yeni çalışması müzikseverle buluşuyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 20
Doç. Dr. Şengül Aydıngün: Bathonea’da 800 bin yıl öncesinin yaşam izleri var

İstanbul’da 12 yıl önce başlatılan Avcılar’daki Bathonea Antik Liman yerleşkesi kazılarına başkanlık eden Doç. Dr. Şengül Aydıngün, bölgede kazdıkça yeni ve önemli bilgilere ulaştıklarını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 21

Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 yeni kütüphanenin yapımına başlandığını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 14 yeni kütüphane projesinin yapımına başlandığını, 4 yeni AVM kütüphanesinin de yakın zamanda açılacağını bildirdi.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 22

DasDas Online'dan sanatseverlere yeni program

Nisan ayında DasDas Online, ‘Uyku Nereye Kaçar?’, ‘Güle Güle Diva!’, ‘Timsah’ ve ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’un yanı sıra ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ ve ‘Westend / Batının Sonu’ oyunları ile tiyatro seçkisi sunuyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 23

İbrahim Kutluay corona virüse yakalandı


Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak İbrahim Kutluay'ın test sonucu pozitif çıktı. İşte Kutluay'ın sağlık durumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 24

Sinemada en fazla aracı hurdaya çeviren oyuncular belli oldu


ABD'li aktör Vin Diesel, aksiyon türündeki filmlerde en çok aracı hurdaya çeviren oyuncu oldu.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 25

Dijital kütüphaneler salgında popülerleşti

Türkiye'de pek çok kütüphane, Covid-19 salgınının da etkisiyle kalabalık ve kapalı ortamlara girmek istemeyen okuyucu ile araştırmacılara dijital ortamda hizmet veriyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 26

Resident Evil ve Venom'un vizyon tarihleri değişti


Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Resident Evil ve Venom filmlerinin vizyon tarihi bir kez daha erteledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 27

Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı


Amerikan animasyon komedi televizyon dizisi Sünger Bob Kare Şort'un (SpongeBob SquarePants) iki bölümü yayından kaldırıldı. Bölümlerden birinin pandemiyle ortaya çıkan hassasiyetler nedeniyle diğerinin ise çocuklara uygun olmadığı için iptal edildiği açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 28

Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor

Bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil yakında bir televizyon projesinin olacağını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 29

54 yıllık kariyerine 200'den fazla film sığdıran sanatçı: Ekrem Bora

Birçok film ve dizide rol alan, sert görünümlü rollerin aranılan oyuncusu Ekrem Bora, yaşamı boyunca birçok prestijli ödülün de sahibi oldu. Usta aktör, ölümünün 9'uncu yılında anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 30

Menajerimi Ara 32. yeni bölüm fragmanı

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 32. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021) - 31
Ay Yay burcuna geçiş yapacak / Günlük burç yorumları (1 Nisan 2021)

Bugün; sakarlıklara, pot kırmalara, hoşgörüsüz davranışlara dikkat edin. Spora başlamak için ideal.

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