Magazin ve sanat turu (1 Nisan 2021)

Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi'nde zimmet krizi



Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi, kayıp eser skandalından sonra şimdi de zimmet krizi ile çalkalanıyor. Müzedeki eserlerin zimmetinin 2008 yılından bu yana hiç kimseye verilmediği, eser sayımının ise en son 2009 yılında yapıldığı ortaya çıktı. (Fotoğraflar: AA Arşiv)



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