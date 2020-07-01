Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020)

1 Temmuz 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

01.07.2020 - 17:17

Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 1
Tuba Büyüküstün'ün set heyecanı (Call My Agent)

Star TV'de yeni adı ve sürpriz oyuncularıyla başlayacak olan Call My Agent'ınilk bölümünde rol alacak olan Tuba Büyüküstün set heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyüküstün "Konuk oyuncu olmak başka bir heyecan, bu kadar aradan sonra kamera karşısına geçmek başka, Tuba Büyüküstün’ü oynamak bambaşka" dedi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 2

Jennifer Aniston: Şu lanet maskeyi takın! (Corona günlerinde ünlüler)

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, karantina uygulamasına katıldı. Kimi sokağa çıkarken maske ve eldiven kullanıyor, kimi de karantina günlerini evde keyifli geçirmenin yollarını arıyor. Son olarak ünlü Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, "İnsanların hayatını önemsiyorsanız lütfen sadece şu lanet maskeyi takın ve çevrenizdeki insanları bunu yapmaları konusunda teşvik edin" mesajını paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 3

Ozan Güven'den sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiası

Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada darp iddialarını doğruladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 4

Simpsonlar (The Simpsons) dizisinde değişiklik

Simpsonlar (The Simpsons) dizisinde beyaz olmayan karakterleri bundan sonra beyazlar seslendirmeyecek.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 5

Francis Bacon üçlemesine 84.6 milyon dolar


20’nci yüzyılın en büyük ressamlarından İngiliz ekspresyonist Francis Bacon’ın üç tablodan oluşan eseri, Sothebys’s müzayede evinin online olarak yaptığı açık artırmada 84.6 milyon dolara (580 milyon TL) satıldı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 6

Bob Dylan'dan yeni rekor


Nobel Ödüllü müzisyen Bob Dylan son albümü Rough and Rowdy Ways ile İngiltere’de müzik listeleri tarihine geçti.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 7

Yeni fenomen macerasever kedi Suki (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri)

Macerasever Bengal kedisi Suki, sahibiyle birlikte dünyanın farklı noktalarını geziyor. Fotoğrafları büyük beğeni alan Suki'nin Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi var. Suki gibi farklı özelliğiyle fenomen haline gelen onlarcası var. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. İşte o fenomenlerden bazıları...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 8

Survivor 2020'de kim elendi? (Survivor Nisa kimdir - 30 haziran ayrıntıları)

Survivor 2020'de kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'un 123. bölümünde iletişim oyunu mücadelesini mavi takım kazandı. Nisa, Berkan ve Barış'ın eleme potasında olduğu gecede ada konseyi gerçekleştirildi. En az SMS'i alan Nisa Survivor'dan elendi. Karar sonrası Nisa "Berkan kaldığı için çok mutluyum" derken, Acun Ilıcalı "Her zaman naziktin ve kibardın. Bir çok genç kıza örnek oldun. Sen gidiyorsun diye bir çok arkadaşın ve biz de üzgünüz" dedi. İşte Survivor son bölüm ve Nisa hakkında merak edilenler...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 9
Helena Christensen gelirini corona virüs mağdurlarına bağışlayacak

Karantina günlerinde işini evine taşıyan ünlü isimlerden biri de eski model Helena Christensen oldu. 51 yaşındaki Christensen, bu süreçte mayo ve plaj tasarımlarını kendi tanıtıyor. Bir dönemin ünlü mankeni elde ettiği gelirin bir kısmını da corona virüs salgınından etkilenen yaşlı insanlara bağışladığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 10
Anne Hathaway: Christopher Nolan sette sandalye ve telefona izin vermiyor

Amerikalı aktris Anne Hathaway, ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın sette sandalyeye ve cep telefonuna izin vermediğini söyledi. Açıklamaların ses getirmesi üzerine Christopher Nolan’ın basın sözcüsü Kelly Bush Novak, yönetmenin setinde sandalyelerin hiçbir zaman yasaklamadığını, ancak cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu belirtti.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 11
Mulan ikinci kez ertelendi (Vizyon tarihleri değişen filmler)

Corona virüs pandemi yüzünden birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak vizyonu 24 Temmuz'a alınan Mulan'ın gösterim tarihi bir kez daha değişti. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 12
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Tarihte bir açık artırma kazanarak hangi ünvanı alan biri vardır?

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'e "Tarihte bir açık artırma kazanarak hangi ünvanı alan biri vardır?" sorusu damga vurdu. İşte sorunun cevabı ve son bölümde dikkat çeken diğer sorulardan bazıları...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 13

Dr. Dre'nin 24 senelik evliliği bitiyor (Boşanan, aldatan, ayrılan ünlüler)


ABD'li ünlü rap'çi Dr. Dre ve eşi Nicole Young 24 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Ünlü çiftin kararı çok konuşan ayrılıkları akıllara getirdi. Kimi ihanete uğradı, kimi evlilikten anlaşarak ayrıldı, bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte boşanan, aldatan, ve sevgiliyken ayrılan ünlüler...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 14

İngiltere’de yapılan ankete göre karantinada tercih edilen filmler

Corona virüs salgını döneminde evde kalanlar zamanlarının çoğunu film seyrederek değerlendirdi. İngiltere’de yapılan bir anketle karantinada en çok Oz Büyücüsü, Zor Ölüm gibi eski filmlerin defalarca seyredildiği tespit edildi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 15

Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi

Verdikleri gösterişli partileriyle bilinen Kardashian'lar yine bir partide bir araya geldi. Corona virüs salgınına karşı tüm sosyal mesafe ve tedbir çağrılarına rağmen Kardashian'lar eğlenceden vazgeçmedi. Khloe Kardashian'ın lüks detaylarıyla dikkat çeken 36'ncı doğum günü partisinde fotoğraflarının basıldığı maskeler, el dezenfektanları ve gerçek boyutlu yastıklar yer aldı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 16

Çakrak Kilisesi restore ediliyor


Giresun’da 19. yüzyılda inşa edilen Çakrak Kilisesi’nin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmaları başlatılıyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 17

Survivor'dan elenen Nisa'nın erkek arkadaşı Jakub: Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım


Survivor'da Nisa'nın elendiği bölüme iletişim ödülünde yaşanan konuşma damgasını vurdu. Gizem ile Sercan Yıldırım hakkında yapılan konuşmaların ses kaydının yayınlanmasının ardından son bölümde çok konuşulacak diyaloglar yaşandı...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 18

Altay Dağları'ndan Bilecik’e uzanan Türk motifleri

Yedi Tepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Ertuğrul Gazi’nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi’ye ait türbede tadilat sırasında bulunan 1200 yıllara ait motiflerin Altay Dağları'ndaki Türk kültürünün Bilecik’e kadar nasıl taşındığının bir örneği olduğunu anlatarak, "Gerçekten Türk kültürünün burada orijinal bir hazinesini görmüş olduk" dedi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 19

Şarkıcı Sia'nın torunları oldu

Sahnedeyken yüzünü perukla örtmesiyle tanınan şarkıcı Sia, geçen yıl evlat edindiği iki oğlundan birinin çocukları olduğunu ve kendisinin artık babaanne unvanı kazandığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 20

2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti’nin kriptosu ortaya çıkartıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde; M.Ö. kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti’nde tapınağın en kutsal yeri olarak geçen ve adanan adak eşyanın saklandığı, heykellerin bulunduğu kripto ortaya çıkartıldı. 20 kişilik ekibin çalıştığı antik kent kazılarında elde edilen bulgular kent tarihine ışık tutuyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 21

Jeff Bezos'a evinin önünde giyotinli tehdit

ABD'de protestocular dünyanın en zengin insanı Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin koyarak tehdit etti. Protestocular Amazon'un polise yardım ettiğini ve çalışanlarına kötü davrandığını iddia etti.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 22

Göbeklitepe UNESCO ile 2 yılda ününe ün kattı

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye yurt içi ve yurt dışından ilgi katlanarak artıyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 23

Paris Jackson cinsel yönelimine babası Michael Jackson’ın tepkisini açıkladı

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, erkek arkadaşı Gabriel Glenn ile birlikte çektiği belgesel dizisinde özel hayatından söz etti. Cinsel yöneliminden bahseden Paris Jackson, babasının kendisine verdiği tepkiyi anlattı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 24

Tatlıtuğ'a geceliği 50 bin liraya taş ev

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’daki evlerini ailesine tahsis etmesinin ardından eşi Başak Dizer’le geceliği 50 bin TL’lik taş evde konaklıyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 25

Ronaldo'nun yeni saç stili

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, imaj değişikliğine gitti. Portekizli oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada paylaşıldı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 26

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Selena Gomez'in rekorunu kırdı

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, yarışmadan önce yaptığı bir paylaşımına 10 milyon yorum yapılınca dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'in Instagram rekorunu kırdı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 27

Moda devi Michael Kors'tan 35 milyon dolarlık bağış

Ünlü moda devi Michael Kors, New York merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Delivering Good'a 35 milyon dolarlık ürün bağışında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 28

Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu

Nazım Hikmet'in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan beş şiiri çalışmalarla ortaya çıkarıldı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 29

Örümcek Adam'lı protesto

ABD'de süren George Floyd protestolarına 'Örümcek Adam' da katıldı. Gösteriler New York belediyesi binası önünde devam ederken 'Örümcek Adam' ilgi odağı oldu.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 30

Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. doğum gününü kutladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 31

Sundance Film Festivali sınırlarını genişletecek

Sundance Film Festivali'nin Amerika'nın çeşitli şehirlerinde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 32

Ünlü komedyen Carl Reiner hayatını kaybetti

Hollywood'un unutulmazlarından, komedi denince akla gelen ilk isimlerden Carl Reiner 98 yaşında yaşamını yitirdi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 33

Kamyon Tiyatrosu 25 ilde turneye çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, " 'Kamyon Tiyatrosu'nu, ilk turne durağı olan Erzincan’a bugün uğurluyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye çıkacak" dedi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 34

Ninja Turtles beyazperdeye dönüyor

Teenage Mutant Ninja Turtles, yeni bir beyazperde macerası için animasyona geri dönüyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 35

K-pop'tan ilham alan yeni Filipin müziği: F-pop

Güney Kore’nin pop müziği, dünyaca ünlü K-pop grupları sayesinde Asya’nın en tanınan kültür ögelerinden biri haline geldi. Şimdi K-pop gruplarından ilham alan Filipinli grup SB19 da F-pop’u dünyaya tanıtıyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 36

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne 1 milyon 600 bin euro'luk restorasyon

Sinop'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin euro'luk restorasyon gerçekleştirilecek.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 37

Temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun olacak

Ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, 5-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek 61'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Nasreddin Hoca'yı canlandırma görevini üstlendi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020) - 38

Anadolu Ateşi'nden yeni proje: Romanlarla Dans

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu  birlikte yepyeni bir projeye imza atarak, yetenekli gençlere yatırım yapıyor. “Romanlarla Dans” projesi kapsamında 100 Roman genç,  sanat alanında istihdam imkanına kavuşacak.

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