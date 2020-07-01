Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020)

Survivor 2020'de kim elendi? (Survivor Nisa kimdir - 30 haziran ayrıntıları)



Survivor 2020'de kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'un 123. bölümünde iletişim oyunu mücadelesini mavi takım kazandı. Nisa, Berkan ve Barış'ın eleme potasında olduğu gecede ada konseyi gerçekleştirildi. En az SMS'i alan Nisa Survivor'dan elendi. Karar sonrası Nisa "Berkan kaldığı için çok mutluyum" derken, Acun Ilıcalı "Her zaman naziktin ve kibardın. Bir çok genç kıza örnek oldun. Sen gidiyorsun diye bir çok arkadaşın ve biz de üzgünüz" dedi. İşte Survivor son bölüm ve Nisa hakkında merak edilenler...



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