Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2020)

01.07.2020 - 17:17
Jennifer Aniston: Şu lanet maskeyi takın! (Corona günlerinde ünlüler)
Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, karantina uygulamasına katıldı. Kimi sokağa çıkarken maske ve eldiven kullanıyor, kimi de karantina günlerini evde keyifli geçirmenin yollarını arıyor. Son olarak ünlü Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, "İnsanların hayatını önemsiyorsanız lütfen sadece şu lanet maskeyi takın ve çevrenizdeki insanları bunu yapmaları konusunda teşvik edin" mesajını paylaştı. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...
Ozan Güven'den sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet iddiası
Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada darp iddialarını doğruladı.
Simpsonlar (The Simpsons) dizisinde değişiklik
Simpsonlar (The Simpsons) dizisinde beyaz olmayan karakterleri bundan sonra beyazlar seslendirmeyecek.
Francis Bacon üçlemesine 84.6 milyon dolar
20’nci yüzyılın en büyük ressamlarından İngiliz ekspresyonist Francis Bacon’ın üç tablodan oluşan eseri, Sothebys’s müzayede evinin online olarak yaptığı açık artırmada 84.6 milyon dolara (580 milyon TL) satıldı.
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Bob Dylan'dan yeni rekor
Nobel Ödüllü müzisyen Bob Dylan son albümü Rough and Rowdy Ways ile İngiltere’de müzik listeleri tarihine geçti.
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Yeni fenomen macerasever kedi Suki (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri)
Macerasever Bengal kedisi Suki, sahibiyle birlikte dünyanın farklı noktalarını geziyor. Fotoğrafları büyük beğeni alan Suki'nin Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi var. Suki gibi farklı özelliğiyle fenomen haline gelen onlarcası var. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. İşte o fenomenlerden bazıları...
Survivor 2020'de kim elendi? (Survivor Nisa kimdir - 30 haziran ayrıntıları)
Survivor 2020'de kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'un 123. bölümünde iletişim oyunu mücadelesini mavi takım kazandı. Nisa, Berkan ve Barış'ın eleme potasında olduğu gecede ada konseyi gerçekleştirildi. En az SMS'i alan Nisa Survivor'dan elendi. Karar sonrası Nisa "Berkan kaldığı için çok mutluyum" derken, Acun Ilıcalı "Her zaman naziktin ve kibardın. Bir çok genç kıza örnek oldun. Sen gidiyorsun diye bir çok arkadaşın ve biz de üzgünüz" dedi. İşte Survivor son bölüm ve Nisa hakkında merak edilenler...
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Dr. Dre'nin 24 senelik evliliği bitiyor (Boşanan, aldatan, ayrılan ünlüler)
ABD'li ünlü rap'çi Dr. Dre ve eşi Nicole Young 24 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Ünlü çiftin kararı çok konuşan ayrılıkları akıllara getirdi. Kimi ihanete uğradı, kimi evlilikten anlaşarak ayrıldı, bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte boşanan, aldatan, ve sevgiliyken ayrılan ünlüler...
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İngiltere’de yapılan ankete göre karantinada tercih edilen filmler
Corona virüs salgını döneminde evde kalanlar zamanlarının çoğunu film seyrederek değerlendirdi. İngiltere’de yapılan bir anketle karantinada en çok Oz Büyücüsü, Zor Ölüm gibi eski filmlerin defalarca seyredildiği tespit edildi.
Khloe Kardashian'ın özel maskeli ve el dezenfektanlı 36'ncı doğum günü partisi
Verdikleri gösterişli partileriyle bilinen Kardashian'lar yine bir partide bir araya geldi. Corona virüs salgınına karşı tüm sosyal mesafe ve tedbir çağrılarına rağmen Kardashian'lar eğlenceden vazgeçmedi. Khloe Kardashian'ın lüks detaylarıyla dikkat çeken 36'ncı doğum günü partisinde fotoğraflarının basıldığı maskeler, el dezenfektanları ve gerçek boyutlu yastıklar yer aldı.
Çakrak Kilisesi restore ediliyor
Giresun’da 19. yüzyılda inşa edilen Çakrak Kilisesi’nin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmaları başlatılıyor.
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Survivor'dan elenen Nisa'nın erkek arkadaşı Jakub: Seni bıraksın yoksa tekmeyi basarım
Survivor'da Nisa'nın elendiği bölüme iletişim ödülünde yaşanan konuşma damgasını vurdu. Gizem ile Sercan Yıldırım hakkında yapılan konuşmaların ses kaydının yayınlanmasının ardından son bölümde çok konuşulacak diyaloglar yaşandı...
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Altay Dağları'ndan Bilecik’e uzanan Türk motifleri
Yedi Tepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Ertuğrul Gazi’nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi’ye ait türbede tadilat sırasında bulunan 1200 yıllara ait motiflerin Altay Dağları'ndaki Türk kültürünün Bilecik’e kadar nasıl taşındığının bir örneği olduğunu anlatarak, "Gerçekten Türk kültürünün burada orijinal bir hazinesini görmüş olduk" dedi.
Şarkıcı Sia'nın torunları oldu
Sahnedeyken yüzünü perukla örtmesiyle tanınan şarkıcı Sia, geçen yıl evlat edindiği iki oğlundan birinin çocukları olduğunu ve kendisinin artık babaanne unvanı kazandığını açıkladı.
2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti’nin kriptosu ortaya çıkartıldı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde; M.Ö. kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti’nde tapınağın en kutsal yeri olarak geçen ve adanan adak eşyanın saklandığı, heykellerin bulunduğu kripto ortaya çıkartıldı. 20 kişilik ekibin çalıştığı antik kent kazılarında elde edilen bulgular kent tarihine ışık tutuyor.
Jeff Bezos'a evinin önünde giyotinli tehdit
ABD'de protestocular dünyanın en zengin insanı Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin koyarak tehdit etti. Protestocular Amazon'un polise yardım ettiğini ve çalışanlarına kötü davrandığını iddia etti.
Göbeklitepe UNESCO ile 2 yılda ününe ün kattı
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye yurt içi ve yurt dışından ilgi katlanarak artıyor.
Paris Jackson cinsel yönelimine babası Michael Jackson’ın tepkisini açıkladı
Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, erkek arkadaşı Gabriel Glenn ile birlikte çektiği belgesel dizisinde özel hayatından söz etti. Cinsel yöneliminden bahseden Paris Jackson, babasının kendisine verdiği tepkiyi anlattı.
Tatlıtuğ'a geceliği 50 bin liraya taş ev
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’daki evlerini ailesine tahsis etmesinin ardından eşi Başak Dizer’le geceliği 50 bin TL’lik taş evde konaklıyor.
Ronaldo'nun yeni saç stili
Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, imaj değişikliğine gitti. Portekizli oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada paylaşıldı.
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Selena Gomez'in rekorunu kırdı
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, yarışmadan önce yaptığı bir paylaşımına 10 milyon yorum yapılınca dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'in Instagram rekorunu kırdı.
Moda devi Michael Kors'tan 35 milyon dolarlık bağış
Ünlü moda devi Michael Kors, New York merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Delivering Good'a 35 milyon dolarlık ürün bağışında bulundu.
Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu
Nazım Hikmet'in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan beş şiiri çalışmalarla ortaya çıkarıldı.
Örümcek Adam'lı protesto
ABD'de süren George Floyd protestolarına 'Örümcek Adam' da katıldı. Gösteriler New York belediyesi binası önünde devam ederken 'Örümcek Adam' ilgi odağı oldu.
Kraliçesi 2. Elizabeth'e kutlama
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. doğum gününü kutladı.
Sundance Film Festivali sınırlarını genişletecek
Sundance Film Festivali'nin Amerika'nın çeşitli şehirlerinde de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Ünlü komedyen Carl Reiner hayatını kaybetti
Hollywood'un unutulmazlarından, komedi denince akla gelen ilk isimlerden Carl Reiner 98 yaşında yaşamını yitirdi.
Kamyon Tiyatrosu 25 ilde turneye çıkacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, " 'Kamyon Tiyatrosu'nu, ilk turne durağı olan Erzincan’a bugün uğurluyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye çıkacak" dedi.
Ninja Turtles beyazperdeye dönüyor
Teenage Mutant Ninja Turtles, yeni bir beyazperde macerası için animasyona geri dönüyor.
K-pop'tan ilham alan yeni Filipin müziği: F-pop
Güney Kore’nin pop müziği, dünyaca ünlü K-pop grupları sayesinde Asya’nın en tanınan kültür ögelerinden biri haline geldi. Şimdi K-pop gruplarından ilham alan Filipinli grup SB19 da F-pop’u dünyaya tanıtıyor.
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne 1 milyon 600 bin euro'luk restorasyon
Sinop'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde 1 milyon 600 bin euro'luk restorasyon gerçekleştirilecek.
Temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun olacak
Ünlü oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, 5-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek 61'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Nasreddin Hoca'yı canlandırma görevini üstlendi.
Anadolu Ateşi'nden yeni proje: Romanlarla Dans
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu birlikte yepyeni bir projeye imza atarak, yetenekli gençlere yatırım yapıyor. “Romanlarla Dans” projesi kapsamında 100 Roman genç, sanat alanında istihdam imkanına kavuşacak.