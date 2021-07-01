Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021)

60'ıncı doğum gününde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar

Henüz 36 yaşındayken, 1997'de Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, aradan bunca yıl geçmesine rağmen hiç unutulmadı. Yaşasaydı bugün 60 yaşına girecek olan Diana, doğum gününde anılıyor. İşte kendi albümünden çok özel fotoğraflarıyla tüm dünyanın unutamadığı Prenses Diana...

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