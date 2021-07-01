Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021)

1 Temmuz 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

01.07.2021 - 17:24

Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 1

Phylicia Rashad'a Bill Cosby tepkisi

Tecavüzle suçlanan oyuncu ve komedyen Bill Cosby'nin tahliye olmasının ardından rol arkadaşını savunan Phylicia Rashad paylaşımlarını silerek açıklama yayınladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 2

60'ıncı doğum gününde Prenses Diana'nın albümünden özel fotoğraflar

Henüz 36 yaşındayken, 1997'de Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, aradan bunca yıl geçmesine rağmen hiç unutulmadı. Yaşasaydı bugün 60 yaşına girecek olan Diana, doğum gününde anılıyor. İşte kendi albümünden çok özel fotoğraflarıyla tüm dünyanın unutamadığı Prenses Diana...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 3

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç ateş açtı

Fenomen Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 4

Elon Musk'ın doğum günü onuruna dikilen heykele eleştiri bombardımanı

Tesla ve SpaceX’in kurucusu, milyarder mühendis Elon Musk’ın 50’nci doğum günü için bronz bir heykeli yapıldı. Ancak sosyal medya kullanıcıları bu heykeli etkileyici bulmadıkları gibi alay konusu yaptı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 5

Tarikata üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis

ABD'de seks tarikatına kadınların katılmasını sağlayan oyuncu Allison Mack'e 3 yıl hapis cezası verildi. Mack, "Herkesten özür diliyorum" dedi. 

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 6

Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da

Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri kızları dünyaya gelen Orlando Bloom ile Katy Perry, tatile devam ediyor. Çift, İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum'a geçti.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 7

Merih Demiral'ın Kaş tatili

A Milli Futbol Takımı'nın ve Juventus'un defans oyuncusu Merih Demiral, Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yaptı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 8

Değersiz sanılan tablo 80 milyon TL'ye satıldı

Fransız ressam Jean-Honoré Fragonard'ın yıllarca 'değersiz' sanılan bir tablosu, cumartesi günü düzenlenen açık artırmada 7 milyon 680 bin euro'ya (yaklaşık 80 milyon TL) satıldı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 9

Bridget Malcolm'dan Victoria's Secret eleştirisi: Göğüs bedenim büyüdü diye defileden çıkarıldım

Eski Victoria’s Secret modeli Bridget Malcolm, bir zamanlar tanıtımında rol aldığı markayı yerden yere vurdu. Malcolm, göğüs bedeni büyüdüğü için defileden nasıl çıkarıldığını anlattı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 10

Oyuncu Yasemin Allen'a muayene cezası

Bebek'te trafik uygulamasına takılan oyuncu Yasemin Allen'a muayene cezası kesildi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 11

Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti Ege sahillerinde tatil yapıyor

Şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin, bir süredir Yunanistan'ın Milos Adası'nda tatil yapıyor. Önceki gün yat gezintisinde görüntülenen çift, jet ski üzerinde romantik anlar yaşarken de objektiflere yansıdı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 12

Jill Biden'in eski First Lady Melania Trump'a karşı 'dergi kapağı' zaferi

ABD’nin bir önceki First Lady’si Melania Trump tüm çabasına rağmen Vogue dergisine kapak olamamıştı. Ancak ABd'de yeni yönetimle beraber First Lady olan Jill Biden, Vogue’un kapağında yer aldı. Bu durum, Amerikan basınında 'zafer' olarak nitelendirildi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 13

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'yla tatilde

Şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte Bodrum'da tatile çıktı. Önceki gün annesi ile birlikte konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıyan Ayşe Nazlı'nın bir hayli büyümüş olduğu görüldü.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 14

Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon A Time In Hollywood) filmi kitap oldu

Quentin Tarantino, yazıp yönettiği ve başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'nin yer aldığı Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon A Time In Hollywood) filmini romanlaştırdı.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 15

Senaristi konuştu: Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma'nın hayatı film oluyor

1955'te hayatını kaybeden Kara Fatma filmiyle ilgili senaryo yazan lknur Bektaş, "Milli Mücadele'nin ne zorluklarla yapıldığını göstermek ve tüm bunları bir de kadın gözünden anlatmak için senaryosunu yazdım" dedi.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 16

Chadwick Boseman'sız Black Panther 2'nin çekimleri başladı

2018'de vizyona giren ve büyük hasılatlar elde etmiş olan Black Panther'ın devam filminin çekimlerine başlandı. Filmde ana karakteri canlandıran Chadwick Boseman geçen yıl ağustos ayında hayatını kaybetmişti.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 17

Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu

Adıyaman'da, bulunan Perre Antik Kenti'nde, yürütülen kazı çalışmalarında içerisinde bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskeletler bulundu.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 18

300 yıllık oyuncaklar, müzeye dönüştürülen mağarada sergileniyor: Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde

Gaziantep'te müzeye dönüştürülen mağarada 1700- 1990 yılları arasında üretilen el yapımı 600 oyuncak sergileniyor. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de nostaljik yolculuk yaptığı Oyun ve Oyuncak Müzesi’ni ayda 10 bin kişi ziyaret ediyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 19

Ankara'da ilk konser Işın Karaca’dan

Pandemi sürecinde ara verilen sahne etkinlikleri yeniden başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programlarıyla ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. İlk konseri Işın Karaca verecek.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 20

Tecavüz suçlusu oyuncu Bill Cosby nasıl serbest bırakıldı?

Cinsel saldırı suçundan üç ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve iki yılı aşkın bir süredir cezaevinde olan oyuncu ve komedyen Bill Cosby'nin mahkumiyet kararı bozuldu. Cosby cezaevinden tahliye edildi ve evine döndü. İşte Cosby'yi cezaevinden çıkaran süreçte yaşananlar...

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 21

Günlük burç yorumları - 1 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 1 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 22

Yunus Emre'nin 40 makam felsefesi rap şarkısıyla anlatıldı

"Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında hazırlanan Selam Olsun adlı şarkı, rap şarkıcıları Yener Çevik, Sayedar (Erman Demircioğlu), Sansar Salvo (Ekincan Arslan), Odry G (Erdoğan Güler) ve Nasihat'i (Yasin Ulu) bir araya getirdi. Yunus Emre'ye ithafen hazırlanan şarkı, sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

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Magazin ve sanat turu (1 Temmuz 2021) - 23

2021 Temmuz ayı burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2021 Temmuz ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

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