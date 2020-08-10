Magazin ve sanat turu (10 Ağustos 2020)

Rita Ora: Tatilde bile maske takın (Corona döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler)

Dünyada 20 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Gösteri ve eğlence dünyasının ünlü isimleri de bu çağrıları dikkate alıyor. Son olarak Ibiza'da tatil yapan İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, bikini ve maskesiyle verdiği pozların altına "Tatilde bile maske takın" notu düştü. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...

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