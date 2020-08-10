Magazin ve sanat turu (10 Ağustos 2020)

10.08.2020 - 17:58
Fatih Sultan Mehmet'in portresine özel koruma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından haziran ayında 6,5 milyon liraya satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun bu hafta içi İstanbul'a getirileceği açıklandı. Özel korumaya alınan tablo ağustosun üçüncü haftası kamuoyuyla paylaşılacak.
Antonio Banderas’ın corona virüs testi pozitif çıktı
İspanyol oyuncu Antonio Banderas, corona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Ben Binbaşı Ali Faik Bey Sergisi açıldı
Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünün, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlanmasının ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde 'Ben Binbaşı Ali Faik Bey Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Deniz Seki, çekiciyle Bodrum'a ulaştı
Deniz Seki, konser için Bodrum'a giderken otomobili bozuldu. Çekici çağırmak zorunda kalan Seki'nin yolculuğu 13 saat sürdü.
Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın adını taşıyan Kültür ve Toplum Merkezi için geri sayım
ABD'de akademik çalışmalarına devam eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın öncülüğünde Kuzey Carolina'da yapılan Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde son aşamaya gelindi. Sancar'ın hayali olan merkez 29 Ekim'de açılacak.
Arkeolog çift Laodikya Antik Kenti'nde evlendi
Denizli'de arkeolog olan Emin Ateş ve Serap Tulumbacı, Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenen nikah töreni ile evlendi. Çiftin nikahını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı.
Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik paylaşımı: 3 numaramla tanışmama az kaldı
Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıoğlu, paylaşımına "3 numaramla tanışmama az kaldı" notunu düştü
Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da yoğun sarı renkli 236 karatlık elmas bulundu. Elmasın, Rusya'da bugüne kadar çıkarılmış en büyük renkli elmas özelliğine sahip olduğu belirtildi.
Cristiano Ronaldo 7 milyon dolarlık yatıyla tatilde
Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 farklı kulüp ile 10 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçen Cristiano Ronaldo, takımının Lyon'a elenmesi sonrası tatile çıktı. PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabasından sonra (Bugatti Centodieci 110) 7 milyon dolar değerindeki yatı ile gündemde.
Ayasofya’nın muslukları bu müzede
Roma döneminden günümüze kadar binin üzerinde musluk, Silivri'de bir fabrikada sergileniyor. Musluklar arasında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne takılan musluklar ve Osmanlı dönemine ait dünyada ilk defa kullanılan sıcak ve soğuk suyu ılık hale getiren bataryalar da bulunuyor.
Ünlü isimlerden Beşiktaş'a destek (Bırakmam Seni kampanyası bağış miktarları)
Beşiktaş Kulübü’nün başlattığı Bırakmam Seni kampanyası için Vodafone Park’ta düzenlenen ve canlı yayınlanan destek gecesinde siyah beyazlılar yaklaşık 100 milyon TL bağış topladı. Kampanyaya birçok ünlü isim de bağışta bulundu.
Seda Sayan: Erkeklerden T.C. Kimlik numarası isteyin
Yeni sezonun ilk programı; Demet ve Alişan ile Sabah Sabah seyircisi ile buluştu.
Robin Williams'ın son günleri belgesel oldu: İçinde tükenen bir şeyler vardı
Ünlü Amerikalı komedyen ve oyuncu Robin Williams’ın hayatı, vefatından 6 yıl sonra belgesel oldu. İntihar eden sanatçının son günlerini anlatan . Robin's Wish'in fragmanında David E. Kelley, “Williams’ın içinde tükenen bir şeyler vardı” diyor.
Dünyanın en pahalı Covid-19 maskesi üretiliyor
İsrailli mücevher şirketi Yvel, Covid-19 salgınına karşı koruyan dünyanın en pahalı yüz maskesini yapıyor. ABD'de de yaşayan Çinli bir müşteri için tasarlanan lüks maskenin fiyatı 1,5 milyon doları bulacak.
Ani Ören Yeri’ndeki kazı çalışmalarında mescit kalıntısı bulundu
Orta Çağ'ın önemli şehirlerinden Kars'ta bulunan Ani'de, 6 Temmuz’da başlayan ve 10 Eylül’e kadar devam edecek olan 2’nci dönem kazı çalışmalarında Selçuklu Çarşısı’nda mescit kalıntısı ortaya çıkarıldı. 9 üniversiteden 42 kişilik ekibin görev aldığı kazıda seramik parçaları ile sikke bulundu.
Arda Turan 66 numaralı formasıyla Madame Tussauds'da
Arda Turan, Galatasaray’a yeniden transferinin ardından 66 numaralı formasıyla Madame Tussauds sahasına çıkıyor.
Robert Pattinson, Tenet setinden The Batman için kaçarken yakalandı
Oyuncu Robert Pattinson'ın The Batman seçmelerine katılmak için Tenet setinde yönetmen Christopher Nolan'a yalan söylediği ancak yakalandığı ortaya çıktı.
Erzurum su böreğine coğrafi işaret belgesi
Erzurum Ticaret Borsası, göğermiş peynir, civil peynir ve kadayıf dolmasının ardından su böreğine de coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner: Cemiller ölmez
İzmir'de hastaneye kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Cemiller ölmez" mesajı verdi.
Tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'ne tahribat
İstanbul Saraçhane'deki binasının hemen karşısında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları her geçen gün zarar görüyor. Kilise kalıntılarının etrafı tellerle çevrilse de telleri kesip içeri giren bazı kişiler kalıntıların arasına derme çatma çadırlar kurdu. Ayrıca tarihi kilisenin kalıntıları çöplerle doldu.
Taylor Swift'ten tarihi rekor (Billboard'u alt üst etti)
Taylor Swift karantinada kaydettiği ve 24 Temmuz’da piyasaya sürdüğü sekizinci albümü Folklore, ile kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi. 30 yaşındaki şarkıcı, Billboard'un En Popüler 100 listesinde yer bulun 113. eserine imza attı ve 62 yıllık listede en çok yer alan kadın şarkıcı oldu.
Rita Ora: Tatilde bile maske takın (Corona döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler)
Dünyada 20 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Gösteri ve eğlence dünyasının ünlü isimleri de bu çağrıları dikkate alıyor. Son olarak Ibiza'da tatil yapan İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, bikini ve maskesiyle verdiği pozların altına "Tatilde bile maske takın" notu düştü. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...
Jacques Franck: Salvator Mundi, Da Vinci eseri değil
Tarihin en önemli ressam ve mucitlerinden olan Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi adlı tablosunun aslında İtalyan sanatçıya ait olmadığı iddiaları tekrar gündemde.
İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın set aşkı gerçek oldu (Set aşkları)
Star TV'nin Çocuk dizisinde senaryo gereği aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın ilişkileri gerçek oldu. İkili set aşkları özel hayata taşınan ilk sevgililer değil... Kiminin aşkı gerçeğe dönüştü, kimi ilerleyen zamanda ayrıldı, kiminin ilişkisi ise evliliğe kadar gitti. İşte partnerleriyle dikkat çeken dizi aşkları...
Laal Singh Chaddha çekimleri için Niğde'ye gelen Aamir Khan'ın en iyi filmleri
Hint Sineması’nın yıldız isimlerinden Aamir Khan, yeni filmi Laal Singh Chaddha'nın çekimlerinin bir kısmını tamamlamak için Niğde'ye geldi. Ünlü aktöre Niğdeliler yoğun ilgi gösterdi. Bollywood tarihinin en iyi filmlerine imza atan Khan’ın yeni filminin Hint sinemasına damga vurması bekleniyor. İşte Aamir Khan’nın yeni filmi izleyiciyle buluşmadan önce , IMDb puan sırasına göre Hintli aktörün filmleri.
Haftalık burç yorumları (10-16 Ağustos 2020 haftası burcunuzu neler bekliyor?)
Mücadele dolu bir haftaya adım atıyoruz. Fikirsel çarpışmaların ön plana çıktığı Pazartesi gününün kısa özeti: Sesini duyurmayı seven Aslan burcundaki iletişim gezegeni Merkür’ün, düzeni aniden değiştiren Uranüs ile zorlu etkileşimi özellikle sabit burçları (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) ya da burada kişisel gezegenleri olanları sanki sarsarak uyandıracak. Ay da ışığını Boğa burcuna yansıtırken hızlı değişimin ayak seslerini yıldırım etkisiyle hissedebiliriz. Yeniyi görmek ve bu uyanışı avantaja çevirmek bizim yeteneklerimiz ve cesaretimizle doğru orantılı olacaktır. Egonun yüzeysel isteklerinden kaçıp, değişimin parçası olmayı denemeliyiz. Böylece, kişisel gelişimimiz ve yaşam yolculuğumuzda, daha kontrollü ilerleme şansı yakalayabiliriz. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları….
Sporculardan tatil paylaşımları
Dünyada 19 milyon 800 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, spor dünyasında takvimleri alt üst etti. Kimi ligler pandemi başında tescil edildi, kimileri ise ara verildikten sonra tamamlandı. Avrupa kupası mücadeleleri ise hala devam ediyor. Bu süreçte tatil şansı yakalayan yıldız isimler ise güneş ve denizin tadını çıkardıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hatta bazıları tatili bitirip, antremanlara başladı bile. İşte sporcuların tatil fotoğrafları...
Film ve dizilerden yeni set fotoğrafları
Sinema ve televizyon veri tabanı IMDb, 2020'de seyirciyle buluşan ya da buluşmak üzere olan yapımların son set fotoğraflarını paylaştı. İşte çok konuşulan ya da merakla beklenen film ve dizilerden son fotoğraflar...