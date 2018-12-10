Magazin ve sanat turu (10 Aralık 2018)
ntv.com.tr
10 Aralık 2018 'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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DERECEYE GİREMEYEN ŞEVVAL ŞAHİN NEDEN KAZANAMADIĞINI AÇIKLADIMiss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World’de Türkiye’yi temsil etti. Yarışmanın ardından ilk 30'da yer alamayan Şahin, "Politik görüşler çok büyük bir rol oynamakta ve anladığım kadarıyla Miss World yarışmanın en çok desteklediği ülkeler her sene hemen hemen aynı" dedi.
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ALTIN KELEBEK'İN KIRMIZI HALISINDA ŞIKLIK YARIŞIPantene Altın Kelebek Ödülleri Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle 45. kez sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceye sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü isimlerin geçit yaptığı kırmızı halı ve gecede şıklık yarışı yaşandı.
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45. ALTIN KELEBEK'E DAMGA VURAN ANLARAltın Kelebek 45. kez sahiplerini buldu. Görkemli törenin ödül gecesinde damga vuran anlar yaşandı. İşte Hakan Altun'un Müslüm Gürses vurgusundan Cem Yılmaz'ın espirilerine, aday olmasına rağmen içeri alınmayan Dilek Türkan'dan Aleyna Tilki'nin gözyaşlarına gecenin öne çıkanları...
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45. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU45. Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş 3 dalda ödül alarak geceye damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl seyirciyle buluşan puhutv'nin projesi Fi, En İyi İnternet Dizisi olurken, NTV ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol ise En İyi Spor Programı olarak ödül aldı.
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ELEŞTİRMENLER YILIN EN İYİ FİLMLERİNİ SEÇTİ
Yarıotobiyografik film Roma, en iyi film dahil toplam üç ödülle New York Film Eleştirmenleri Ödülleri'nin kazananı oldu. İşte New York Film Eleştirmenleri Ödülleri kazananlarının tam listesi...
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"DARP RAPORU KABUL EDİLEMEZ"
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla’nın, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu inceledi ve şu sonuca vardı: Rapor Sıla’nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmiyor. Eksik ve yetersiz. Dolayısıyla tıbben kabul edilemez!
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DÜNYA GÜZELİ'NİN DOĞAL HALLERİ
Meksika’dan Vanessa Ponce de Leon, Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın (Dünya Güzellik Yarışması 2018) birincisi oldu. Peki ama yeni Dünya Güzeli sosyal medyada neler paylaşıyor? İşte Vanessa Ponce de Leon'un doğal halleri...
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YILBAŞINDA HANGİ ÜNLÜ, NE KADAR KAZANACAK?Yılbaşı için hazırlıklara başlayan birçok sanatçının rotası ve alacağı ücretler ortaya çıkmaya başladı. Posta'da yer alan habere göre 31 Aralık'ta konser verecek ünlüler arasında en yüksek ücreti ise Hadise alacak. İşte diğer isimlerin rotaları ve alacağı iddia edilen ücretleri...
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DAKOTA JOHNSON FESTİVALE DAMGA VURDU
ABD’li oyuncu Dakota Johnson, jüri üyesi olduğu Marakeş Film Festivali’nin kapanış töreninde dikkat çekici elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
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EN İYİ KORKU FİLMLERİ
IMDb editörleri 2018’in en iyi korku filmlerini seçti. İşte yılın en iyi 10 korku filmi...
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EFSANE AKTÖR 102 YAŞINDA
Hollywood’un efsane aktörü Kirk Douglas 102 yaşına girdi. Usta oyuncu için yakınlarının katıldığı bir parti düzenlendi.
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GİŞEDE ANİMASYON EGEMENLİĞİ
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Ralph Breaks the Internet (Ralph ve İnternet) bütün filmleri geride bırakarak liderliğini sürdürdü. Listenin zirvesinde 2 animasyon filmi olması dikkat çekti. İşte ABD'de 7 - 9 Aralık 2018'de gişenin zirvesine yerleşen filmler...
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'KEŞKE GERÇEKTE OLSA' DEDİRTEN FİLM İCATLARI
Beyaz perdenin bizlere tanıttığı, keşke gerçek hayatta da olsa dediğimiz, kimisinin hayatımızı kolaylaştıracağına inandığımız, kimisine de sadece meraktan sahip olmak istediğimiz film icatlarından bazılarını sizler için seçtik.
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AVENGERS: ENDGAME FRAGMANI 24 SAATTE REKOR KIRDI
Avengers (Yenilmezler) serisinin son filmi Avengers: Endgame’in (Yenilmezler: Oyunun Sonu-Bölüm 2) fragmanı, ilk 24 saat içinde tüm zamanların en çok izlenen fragmanı oldu.
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STRANGER THINGS 3. SEZONDAN İLK TANITIM
Bilimkurgu-korku türünde en sevilen dizilerden biri olan Stranger Things’in merakla beklenen 3. sezonundan ilk tanıtım (teaser) yayınlandı.
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KRALİYET AİLESİNİN DEV NOEL AĞACI HAZIR
İngiliz kraliyet ailesinin yaşadığı Kensington Sarayı’nın bahçesinde dev bir Noel ağacı hazırlandı. Saray, resmi Twitter hesabından ağacın hazırlanma evresini paylaştı.
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TUBA ÜNSAL 10 BİN POŞET GÜCÜNDE ÇANTA TASARLADI
Tuba Ünsal, AB Türkiye Delegasyonu ile yürütülen proje kapsamında Türkiye'de aşırı naylon poşet kullanımına tepki göstermek ve yeniden kullanılabilir poşetleri teşvik etmek amacıyla tasarladığı yeniden kullanılabilir bir alışveriş çantasını tanıttı. Tanıtım sloganı, "10 bin poşet gücünde çanta" oldu.
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MERYL STREEP ANNEANNE OLUYOR
Oscar’lı oyuncu Meryl Streep, hamile olan kızı Mamie Gummer ile birlikte bebek heyecanı yaşıyor. Yakında doğacak bebek, Streep’in ilk torunu olacak.
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ZİYARETÇİ AKINI
Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden kaçırıldıktan 58 yıl sonra Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 parçası, ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. 'Çingene kızının ailesi' diye adlandırılan tarihi parçaları görmek isteyen 3 bine yakın kişi, ilk gün Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.
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I’M THINKING OF ENDING THINGS'TEKİ PARTNERİ BELLİ OLDUBrie Larson ile Jesse Plemons I’m Thinking of Ending Things filminde başrolde seyirci karşısına çıkacak.
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OSMANLI'NIN İLK ESERLERİNDEN KİTAB-I CİHANNUMA'YA RESTORASYONTürk Kültür Vakfı desteğiyle restore edilen Osmanlı İmparatorluğu'nun basılan ilk eserlerinden "Kitab-ı Cihannuma", İrlanda'daki Chester Beatty Kütüphanesi'nde ziyarete sunuldu.
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ATA DEMİRER'DEN TEBDİL-İ KIYAFET SİNEMA TEFTİŞİ
Ata Demirer, yeni filmi Hedefim Sensin’i Arap kadın turist kılığında seyrederek seyircinin tepkisini yerinde gördü.
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KOREOGRAF SAGİ GROSS’TAN 5 GÜNLÜK DANS ATÖLYESİ
Akbank Sanat, Aralık ayında Goethe-Institut İstanbul, Hollanda Konsolosluğu ve İsrail Konsolosluğu’nun desteği ile dans tutkunlarını koreograf Sagi Gross’un 5 gün devam edecek dans atölyesi programı ile buluşturacak.
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AŞK-I MEMNU'NUN HİLMİ'Sİ RECEP AKTUĞ'A KOAH TEŞHİSİBir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi Bey karakterine hayat veren Recep Aktuğ'un hastaneye kaldırıldı.
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BERKAY: SAÇMALIKTI, PİŞMANIMŞarkıcı Berkay, alkollü araç kullandığı için pişman olduğunu belirterek "Büyük bir saçmalık içinde bulundum" dedi.
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İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLEREliz Sakuçoğlu ve Ekin Mert Daymaz ilk kez Harbiye'de el ele objektiflere yansıdı.
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