Magazin ve sanat turu (10 Ekim 2018)

İki yıldır Manchester United takımını çalıştıran ve iki yıllık sözleşmesi daha bulunan teknik direktör Jose Mourinho bir eve taşınmak yerinde otelde kalmayı tercih ediyor. Bugüne kadar kaldığı otele 500 bin sterlin (4 milyon TL) ödeyen ve takımının üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle görevinden alınacağı konuşulan Mourinho hakkında İngiliz basını şu soruyu soruyor: Her an gidebileceği ihtimaline karşı mı otelde kalıyor? İşte Mourinho'nun kaldığı otelle ilgili detaylar...

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