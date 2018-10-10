Magazin ve sanat turu (10 Ekim 2018)
ntv.com.tr
10 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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TECAVÜZLE SUÇLANAN RONALDO’YA POLİS SORGUSU
Dokuz yıl önce meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayıyla ilgili soruşturmayı yeniden başlatan ABD polisi, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu sorguya çekecek.
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AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ GECESİNDE KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI
Dün gece sahiplerini bulan Amerikan Müzik Ödülleri'nde, kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nde ünlülerin kırmızı halı stilleri...
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ARDA TURAN'DAN BERKAY KAVGASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMAÖnceki gece Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi.
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AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nin kazananları dün gece belli oldu. Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen ve Tracee Ellis Ross’un sunduğu törenin yıldızı, geceden üç ödülle dönen ünlü şarkıcı Taylor Swift oldu. İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri’nin kazanan isimleri...
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22. YAŞINA ÖZEL 22 FOTOĞRAFLA BELLA HADIDDünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, bugün 22. yaşının ilk gününü kutluyor. 2014’te profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, son birkaç yılın en popüler modellerinden biri olmayı başardı. Los Angeles Lakers'ı destekleyen Hadid; Beyonce ve Rihanna dinliyor, Family Guy ve Black Mirror izliyor. İşte 22. yaşına özel 22 fotoğrafla Bella Hadid...
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KOVULMASI GÜNDEMDE OLAN JOSE MOURİNHO NEDEN OTELDE KALIYOR?
İki yıldır Manchester United takımını çalıştıran ve iki yıllık sözleşmesi daha bulunan teknik direktör Jose Mourinho bir eve taşınmak yerinde otelde kalmayı tercih ediyor. Bugüne kadar kaldığı otele 500 bin sterlin (4 milyon TL) ödeyen ve takımının üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle görevinden alınacağı konuşulan Mourinho hakkında İngiliz basını şu soruyu soruyor: Her an gidebileceği ihtimaline karşı mı otelde kalıyor? İşte Mourinho'nun kaldığı otelle ilgili detaylar...
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ÇEVRE FOTOĞRAFLARI YARIŞMASI KAZANANLARI2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları 89 ülkeden fotoğrafçıların fotoğrafları arasından seçildi. Büyük ödülü İranlı fotoğrafçı Said Muhammedzade kazanırken, Türk fotoğrafçı Ümmü Kandilcioğlu da Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.
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HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE İDDİALARA İKİZİYLE YANIT VERDİSon olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde rol alan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, estetik iddialarına ikiz kardeşiyle yanıt verdi.
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ED SHEERAN’IN YILLIK KAZANCI AÇIKLANDIYazar ve yorumcu Ed Sheeran'ın müzik şirketi dünyaca ünlü şarkıcının yıllık gelirini 27 milyon pound (215 milyon TL) olarak açıkladı.
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CEM YILMAZ'DAN TEKLİF BEKLİYOR55. Antalya Film Festivali için Türkiye'ye gelen Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, “Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim” dedi.
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LEYLA İLE MECNUN'UN İSMAİL ABİ'Sİ İLE ÜNLÜ OYUNCU EL ELELeyla ile Mecnun dizisiyle yıldızı parlayan Serkan Keskin ile meslektaşı Meriç Aral el ele görüntülendi.
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SÜPER KAHRAMANLARIN SÜPER DÜŞMANLARISüper kahramanların süper düşmanlara ihtiyacı vardır. İşte Harley Quinn, Loki, Erik Killmonger ve daha pek çok süper kahramanın mücadele ettiği anti-kahramanlar rehberi...
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ÜNLÜ OYUNCU 20 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİAralarında 20 yaş fark olan John Stamos-Caitlin McHugh çifti, Los Angeles’ta sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. Nikah törenine ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Stamos ile McHugh’un bebek bekledikleri haberi ilk kez SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri gecesinde kırmızı halıda ortaya çıkmıştı.
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ÇAĞLA ŞIKEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, sunucu ve manken Çağla Şıkel hakkında "engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı" iddiasıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
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BARBRA STREISAND’DAN TRUMP’LI KLİP
ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik incelikli göndermeler içeren yeni şarkısı Don’t Lie to Me’ye (Bana Yalan Söyleme) Trump ve Trump karşıtı protesto gösterilerinden görüntüler içeren bir klip çekti.
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BEREN SAAT'İN 4 BİN 700 TL'LİK TERLİĞİInstagram hesabından paylaştığı "Dünya için bir film" fotoğrafıyla sosyal sorumluluk projesinde yer alacağını duyuran Beren Saat önceki gün görüntülendiğ Cihangir'de 4 bin 700 TL'lik terliğiye dikkat çekti. 34 yaşındaki yeni dizi iddialarını ise reddetti.
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'BEN OLMASAYDIM NE JULIA NE DE EMMA OLURDU'55. Uluslararası Antalya Fim Festivali’nde Onur Ödülü alan Eric Roberts, kardeşi Julia Roberts ve kızı Emma Roberts’la ilgili konuştu: Onların oyuncu olmasında katkım çok büyük. Ben olmasam isimlerini bile duyamazdınız.
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'BEN SANA MECBURUM SEN YOKSUN'2005 yılının 11 Ekim'inde aramızdan ayrılan usta şair Attila İlhan bugün 93. doğum günü nedeniyle çeşitli etkinliklerle anılıyor. İşte usta yazarın hayatı ve fotoğraflarla Attila İlhan...
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SARAH JESSICA PARKER’IN YENİ FİLMİNDEN İLK FRAGMAN
Hollywood’un ünlü yıldızı Sarah Jessica Parker’ın başrolde yer aldığı Here and Now filminden ilk fragman yayında.
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BURAK ÖZÇİVİT'TEN NURMAGOMEDOV PAYLAŞIMIKhabib Nurmagomedov'un UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yenmesinin ardından birçok isim sporcuya sosyal medyadan destek ve tebrik mesajları yayınladı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten Dağıstanlı 30 yaşındaki sporcunun fotoğrafını paylaşarak galibiyetini kutladı.
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SEREL YERELİ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİOyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Serel Yereli önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Muhabirleri fark edince elindeki A4 kağıtla yüzünü gizlemeye çalışan Yereli, makyajsız görüntü vermemek için çabalasa da başarılı olamadı.
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ÇUKUR'UN CUMALİ'Sİ NECİP MEMİLİ'DEN SET PAYLAŞIMIÇukur'un Cumali'si Necip Memil, dizi setinde çalışanlarla çekilen bir karesini sosyal medyadan yayınladı.
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ŞENER ŞEN 14 YIL ARADAN SONRA TİYATRO SAHNESİNDE
DasDas Sahne, usta oyuncu Şener Şen’in 14 yıl aradan sonra tiyatroya geri dönüşü ile sezonu açıyor. Şener Şen, 1978’de ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynadığı, Türk Tiyatrosu’nun ölümsüz klasiklerinden Zengin Mutfağı ile yeniden tiyatro izleyicisiyle buluşacak.
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DRAGAN İÇİN ÇEMBER DARALIYORStar TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 55. bölüm yeni fragmanı yayınlandı.
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GÖBEKLİTEPE KAPATILDI (KIŞ BAKIM VE ONARIMI)UNESCO 'Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe'de, kış öncesi çatı bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında eserlerin üzeri brandayla kapatıldı.
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GİZEM KARACA: ÇOK CİDDİ BESLERİMOyuncu Gizem Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllara dayanan bir dostluğu gözler önüne serdi.
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YERLİ VE YABANCI KUKLACILAR BAŞKENTTE BULUŞUYORBu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde 9 ülkeden 36 oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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RETROFEST'TE ZAMAN YOLCULUĞU
Antalya’da 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Retrofest; müzikseverleri geçtiğimiz yüzyıla, 1900’lerin çarpıcı hatıralarına götürecek.
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ÜNLÜLER ARİF V 216 BELGESELİNİN GALASINDA BULUŞTU
Cem Yılmaz’ın son filmi Arif V 216'nın kamera arkası görüntülerinden oluşan Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl? belgeseli için Vodafone Red sponsorluğunda özel bir gece düzenlendi. Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Behzat - Çiğdem Uygur, Defne Samyeli, Özge Özberk gibi ünlü simaları bir araya getiren gecede konuklara ilk kez Vodafone TV’de yayınlanacak olan belgeselden özet görüntüler de gösterildi.
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DERYA ALABORA TEK KİŞİLİK OYUNLA SAHNEDE
Usta oyuncu Derya Alabora’nın tek kişilik yeni komedi oyunu Efsane Kadın, İstanbul prömiyerini 18 Ekim Perşembe günü yapıyor.
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TROYA MÜZESİ ZİYARETE AÇILDI
Çanakkale'de yapımı yaklaşık 4 yılda tamamlanan Troya Müzesi, resmi törenden önce 10 gün boyunca ücretsiz gezilebilecek.
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7. FİLMEKİMİ BAŞLADI (EK SEANSLAR KONDU)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl Birlikte Güzel işbirliğiyle düzenlenen 17. Filmekimi başladı. İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir’de de sinemaseverlerle buluşacak olan 17. Filmekimi, programa eklenen film ve ek seanslarla sinemaseverlerin yüzünü güldürüyor.
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JAPON SAVAŞ DAVULU TOPLULUĞU TÜRKİYE'DE
Geleneksel Japon savaş davulu ile sahne performansı sergileyen Masa-Daiko Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) gösteri yaptı. Gösteri Kırşehir ve Ankara'da da yapılacak.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MÜZESİNDE TARİHE YOLCULUKŞanlıurfa’da Balıklıgöl yakınındaki 200 dönümlük alana inşa edilen ve Türkiye'nin 'en büyük müzesi' unvanını alan Arkeoloji ve Mozaik Müze Kompleksi, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla ziyaretçilerini insanlık tarihine kronolojik bir yolculuğa çıkarıyor. Kazılarda bulunan eserlerin nakil sırasında zarar görmemesi için aynı bölgede inşa edilen müzede, Şanlıurfa'dan yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD'deki Dallas Sanat Müzesince iade edilen, milattan sonra 194 yılına tarihlenen Orpheus Mozaiği de özel bölümde ziyaretçilere sergileniyor.
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HEM SEVİMLİ HEM UTANGAÇİngiltere'de kayalıklarda uzanırken fotoğraflanan yavru fok sergilediği utangaç tavırlarıyla ilgi çekti.
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