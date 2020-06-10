Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020)

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller)

Tüm dünyada yarım asırdır büyük bir beğeniyle izlenilen James Bond serisinin öne çıkan ilk yönü oyuncu seçimidir. Bu konuda büyük hassasiyet gösterilir ve birçok kriter üzerinden değerlendirme yapılır. Bond olacak kişi seçildikten sonra ikinci sırayı otomobiller alır. İşte James Bond serisinin 7 filmine damga vuran Aston Martin DB5 model araçtan 25 adet üreteceği açıklandı. 3.3 milyon sterlinden satılacak olan araçlar, birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri akıllara getirdi. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...