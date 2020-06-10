Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020)

10.06.2020 - 17:09 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 17:25
Gizemli sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında köle taciri Edward Colston’ın heykelinin yıkılarak nehre atılmasını yeni çizimine taşıdı. Banksy, "Protestocuların onu aşağı çekerken gösteren gerçek boyutlu bronz heykellerini yapalım" önerisinde bulundu.
80'li yıllardaki Ali Atik'le birlikte çektikleri kamu spotunda söylediği "Önce alışveriş sonra fiş" sözüyle hafızalara kazınan, En Son Babalar Duyar dizisiyle yeni neslin sevgisini kazanan Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu.
İsrailli model Bar Rafaeli, gelirini eksik bildirdiği için 4.3 milyon vergi cezasına çarptırıldı. 35 yaşındaki model 9 ay kamu hizmeti yapacak, annesi Tzipi Refaeli ise 16 ay hapis yatacak.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburg Dükü Prens Philip 99 yaşına girdi. Buckingham Sarayı, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada olan çiftin Windsor Kalesi'ndeki konutları önünde çekilen son fotoğrafını ve nostaljik fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak Prens'in doğum gününü kutladı.
MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan yakın arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
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Ünlü oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü ifade etti. Arı soktuğu için dudağı bir hayli şişen Evgar, "Dolgu yaptırdım, gayet doğal oldu" sözleriyle takipçilerini güldürdü.
Bu bir fotoğraf değil! Alman ressam Philipp Weber’in, insanları tüm kusurlarıyla yansıttığı insan portreleri fotoğrafa bakıyormuş hissi yaratıyor.
ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesi tepkilere neden oldu. Gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması ABD’yi ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı. Pek çok ünlü Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ifadesine yer vererek paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker da "Ortak kalp atışımız değişime direnen korkudan çok daha güçlü" diyerek protestoları destekledi.
Hollywood'un iki ünlü aktörü Channing Tatum ve Jamie Foxx, George Floyd için ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Instagram'dan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar yapan Tatum ile sokaklardaki protesto gösterilene katılan Foxx, The Fountain of Praise adlı kilisede salgına karşı maske önlemiyle hazır bulundu.
İngiliz Moda Konseyi, 12 Haziran'da başlayacak olan ilk dijital Londra Moda Haftası için programı açıkladı.
Tokat'ta, restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında, Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni hamam kalıntısı ortaya çıktı. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra bulunan yeni hamam, müze olarak turizme kazandırılacak.
Lionel Richie ve eserleri, Disney müzikaline konuk oluyor.
Ünlü yıldız Hartley Sawyer ortaya çıkan ırkçı ve ayrıştırıcı paylaşımları üzerine diziden kovuldu.
Alexis Ohanian'ın geçtiğimiz günlerde ırkçılığa dikkat çekmek için istifa etmesinin ardından açıklama yapan, Serena Williams "Kızımız babası ile gurur duyacak" dedi.
Usta sanatçı Sertab Erener, 2016 tarihli 'Kırık Kalpler Albümü'nden yaklaşık 4 yıl aradan sonra yepyeni şarkılardan oluşan 13. stüdyo albümü 'Ben Yaşarım'ı 12 Haziran Cuma tarihinde yayınlıyor.
Hollywood'un ünlü çifti Gerard Butler ve Morgan Brown, Malibu tatilinde sörf dönüşü ATV araçlarında görüntülendi.
Hülya Avşar önceki gün kızı Zehra’nın staj yaptığı Etiler’deki bir mimarlık ofisinde objektiflere yansıdı. Avşar, Riva’da bir çiftlik yaptırdığını dile getirerek, “Hayalimi Zehra’yla gerçekleştiriyorum. Çiftlikte tenis kortu bile olacak" dedi.
Şanlıurfa'da bulunan ve define arayanların kaçak kazıları ile harabeye çevirdiği Germuş Kilisesi, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Mahalle sakinleri, kilisenin art niyetli insanlardan korunmasını, Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da restore edilerek, tarihi yapının turizme kazandırılmasını istiyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç takımını yaptı. 9 milimetre olan mikro eserini 5 ayda tamamlayan Korkmaz, normal boyutlardaki satranç takımı ile aynı özelliklere sahip mikro eserin tescili için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuracak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.
Yaşamı boyunca, "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan, kitapları 100'den fazla dile çevrilen Cengiz Aytmatov, vefatının 12. yılında anılıyor.
George Floyd'a dair paylaşımı daha önceki nefret suçu geçmişinin yeniden gündeme gelmesine neden olunca Mark Wahlberg ikiyüzlülükle suçlandı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sırasında sahiplerini bulacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülleri geri alınacak.
Salt’ın çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği hairan ayı gösterimlerinde iki belgesel film yer alıyor: Opening in Moscow (Moskova’da Açılıyor) ve Kick in Iran (İran’da Tekme).
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen, "Uzun Metraj Yarışma"nda Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde (UGFF) tüm filmler ücretsiz izlenebilecek.
Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı Omar ve Biz filmi, Fransa’da 10'uncusu düzenlenen SEE Paris Film Festivali'nde üç ödül kazandı.