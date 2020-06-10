Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020)

10 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin-sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde biraz olsun nefes almanızı sağlayacak magazin ve sanat turu.

10.06.2020 - 17:09 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 17:25

Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 1

Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında köle taciri Edward Colston’ın heykelinin yıkılarak nehre atılmasını yeni çizimine taşıdı. Banksy, "Protestocuların onu aşağı çekerken gösteren gerçek boyutlu bronz heykellerini yapalım" önerisinde bulundu.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 2

Oyuncu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

80'li yıllardaki Ali Atik'le birlikte çektikleri kamu spotunda söylediği "Önce alışveriş sonra fiş" sözüyle hafızalara kazınan, En Son Babalar Duyar dizisiyle yeni neslin sevgisini kazanan Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 3

Moda dünyasında 22 yıl sonra bir ilk (Corona virüs sonrası yeni normal)

Dünyada 7 milyon 250 binden fazla kişiyi etkileyen corono virüs, moda devleri arasında da dengeleri değiştirdi. Paris ve Londra Moda Haftası'ndan sonra Milano Moda Haftası da dijitale taşındı. Dolce Gabbana, 22 yıl sonra organizasyona geri döneceğini açıkladı. Kendi moda takvimine uyan Gucci, çevresel etkilerini yüzde 21 azalttığını duyurdu. Geleneksel takvimine uyan Chanel'in aksine Saint Laurent ve Gucci'nin kendi takvimlerini açıklamaları sezonsuz moda dönemi olarak yorumlandı. İşte moda dünyasından son gelişmeler...


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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 4

Bar Rafaeli vergi kaçırmaktan suçlu bulundu

İsrailli model Bar Rafaeli, gelirini eksik bildirdiği için 4.3 milyon vergi cezasına çarptırıldı. 35 yaşındaki model 9 ay kamu hizmeti yapacak, annesi Tzipi Refaeli ise 16 ay hapis yatacak.


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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 5

Prens Philip 99 yaşına girdi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Edinburg Dükü Prens Philip 99 yaşına girdi. Buckingham Sarayı, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada olan çiftin Windsor Kalesi'ndeki konutları önünde çekilen son fotoğrafını ve nostaljik fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak Prens'in doğum gününü kutladı.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 6

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklama

MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan yakın arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 7

Rembrandt’ın 26 yaş otoportresi satışa çıkıyor

Rembrandt’ın 26 yaş otoportresi satışa çıkıyor

Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi, önümüzdeki ay karantinadan bu yana düzenleyeceği ilk büyük akşam satışında Rembrandt Van Rijn’in otoportresini açık artırmaya sunacak.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 8

Demet Evgar dudağını arı sokmasını ti'ye aldı: Dolgu yaptırdım

Ünlü oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü ifade etti. Arı soktuğu için dudağı bir hayli şişen Evgar, "Dolgu yaptırdım, gayet doğal oldu" sözleriyle takipçilerini güldürdü.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 9

Kim Kardashian'dan Kanye West'e romantik doğum günü paylaşımı

Bir süredir Kanye West ile boşanacakları iddiaları ile gündeme gelen Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile çıkan söylentilere son noktayı koydu. Kardashian, eşinin 43'üncü yaşını, "Hayat sensiz aynı olmaz" şeklinde romantik bir not düşerek kutladı.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 10

Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri

Bu bir fotoğraf değil! Alman ressam Philipp Weber’in, insanları tüm kusurlarıyla yansıttığı insan portreleri fotoğrafa bakıyormuş hissi yaratıyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 11

James Bond otomobilinden (Aston Martin DB5) 25 tane üretilecek (Sinema tarihine damga vuran otomobiller)

Tüm dünyada yarım asırdır büyük bir beğeniyle izlenilen James Bond serisinin öne çıkan ilk yönü oyuncu seçimidir. Bu konuda büyük hassasiyet gösterilir ve birçok kriter üzerinden değerlendirme yapılır. Bond olacak kişi seçildikten sonra ikinci sırayı otomobiller alır. İşte James Bond serisinin 7 filmine damga vuran Aston Martin DB5 model araçtan 25 adet üreteceği açıklandı. 3.3 milyon sterlinden satılacak olan araçlar, birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri akıllara getirdi. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 12

Sarah Jessica Parker: Ortak kalp atışımız değişime direnen korkudan çok daha güçlü 

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesi tepkilere neden oldu. Gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması ABD’yi ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı. Pek çok ünlü Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ifadesine yer vererek paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker da "Ortak kalp atışımız değişime direnen korkudan çok daha güçlü" diyerek protestoları destekledi.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 13

İstanbul Yeditepe Konserleri Ajda Pekkan ile başladı

Bir ay boyunca sürecek İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk gününde Ajda Pekkan müzikseverlerle buluştu.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 14

Channing Tatum ve Jamie Foxx cenaze töreninde

Hollywood'un iki ünlü aktörü Channing Tatum ve Jamie Foxx, George Floyd için ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Instagram'dan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine farkındalık yaratmayı amaçlayan paylaşımlar yapan Tatum ile sokaklardaki protesto gösterilene katılan Foxx, The Fountain of Praise adlı kilisede salgına karşı maske önlemiyle hazır bulundu. 

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 15

Cennet Mağarası'na inen asansör tartışmaya neden oldu

Mersin’in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaraları için 2 yıl önce Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engelliler için hazırlanan 10 milyon liralık asansör projesi tartışmalara neden oldu. Projenin tamamlanmasının ardından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 16

Dekonstrüksiyon sergisi açıldı

Türkiye ve Orta Doğu'dan 41 sanatçının eserlerinin yer aldığı Dekonstrüksiyon sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 17

Survivor'da kim elendi, Survivor Yunus Emre kimdir? (9 haziran 2020 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'da iletişim ödülünü mavi takımı 10-6 skorla kazandı. Yunus Emre, Berkan, Yasin ve Evrim'in eleme potasına girdiği gecede, Survivor 2020 SMS sıralamasına göre en çok oyu alan Barış'ın eleme adaylığı düştü. Cemal Can'ın eleme adaylığında da aynı durum yaşandı. Yapılan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim bu hafta Yunus Emre oldu. Peki ama Survivor Yunus Emre kimdir, Survivor son bölümde ve bu hafta başka neler yaşandı?

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 18

Ünlülerin kullandıkları saatler ve değerleri

Ebru Gündeş ve Hacı Sabancı'nın son sosyal medya paylaşımlarında saatleri dikkat çekti. Akatlar’da objektiflere takılan Burcu Esmersoy'un da onlardan farkı yoktu. Peki Nusret'ten Acun Ilıcalı'ya, Cem Yılmaz'dan Arda Turan'a diğer ünlüler hangi marka saati kullanıyor. İşte saat tutkusu olan ünlü isimler ve tercihleri...

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 19

Londra Moda Haftası'nın dijital takvimi açıklandı (34 tasarımcı katılıyor)

İngiliz Moda Konseyi, 12 Haziran'da başlayacak olan ilk dijital Londra Moda Haftası için programı açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 20

Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı

Tokat'ta, restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında, Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni hamam kalıntısı ortaya çıktı. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra bulunan yeni hamam, müze olarak turizme kazandırılacak.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 21

Lionel Richie müzikali geliyor

Lionel Richie ve eserleri, Disney müzikaline konuk oluyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 22

Hartley Sawyer paylaşımları nedeniyle kovuldu

Ünlü yıldız Hartley Sawyer ortaya çıkan ırkçı ve ayrıştırıcı paylaşımları üzerine diziden kovuldu.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 23

Serena Williams: Kızımız Alexis Ohanian ile gurur duyacak

Alexis Ohanian'ın geçtiğimiz günlerde ırkçılığa dikkat çekmek için istifa etmesinin ardından açıklama yapan, Serena Williams "Kızımız babası ile gurur duyacak" dedi.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 24

Sertab Erener'den 4 yıl aradan sonra yeni albüm

Usta sanatçı Sertab Erener, 2016 tarihli 'Kırık Kalpler Albümü'nden yaklaşık 4 yıl aradan sonra yepyeni şarkılardan oluşan 13. stüdyo albümü 'Ben Yaşarım'ı 12 Haziran Cuma tarihinde yayınlıyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 25

Gerard Butler ve Morgan Brown Malibu tatilinde

Hollywood'un ünlü çifti Gerard Butler ve Morgan Brown, Malibu tatilinde sörf dönüşü ATV araçlarında görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 26

Hülya Avşar hayalini gerçekleştiriyor

Hülya Avşar önceki gün kızı Zehra’nın staj yaptığı Etiler’deki bir mimarlık ofisinde objektiflere yansıdı. Avşar, Riva’da bir çiftlik yaptırdığını dile getirerek, “Hayalimi Zehra’yla gerçekleştiriyorum. Çiftlikte tenis kortu bile olacak" dedi.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 27

Definecilerin tahrip ettiği tarihi alan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Şanlıurfa'da bulunan ve define arayanların kaçak kazıları ile harabeye çevirdiği Germuş Kilisesi, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Mahalle sakinleri, kilisenin art niyetli insanlardan korunmasını, Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da restore edilerek, tarihi yapının turizme kazandırılmasını istiyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 28

Mikro satranç için Guinness'e başvuru

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç takımını yaptı. 9 milimetre olan mikro eserini 5 ayda tamamlayan Korkmaz, normal boyutlardaki satranç takımı ile aynı özelliklere sahip mikro eserin tescili için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuracak.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 29

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin Uzun Metraj Yarışma jürisi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 30

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yazarı Cengiz Aytmatov anılıyor

Yaşamı boyunca, "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan, kitapları 100'den fazla dile çevrilen Cengiz Aytmatov, vefatının 12. yılında anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 31

Protestolara destek paylaşımına tepki

George Floyd'a dair paylaşımı daha önceki nefret suçu geçmişinin yeniden gündeme gelmesine neden olunca Mark Wahlberg ikiyüzlülükle suçlandı.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 32

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin ödülleri geri alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sırasında sahiplerini bulacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülleri geri alınacak.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 33

Salt’ın çevrimiçi haziran gösterimlerinde iki belgesel

Salt’ın çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği hairan ayı gösterimlerinde iki belgesel film yer alıyor: Opening in Moscow (Moskova’da Açılıyor) ve Kick in Iran (İran’da Tekme).

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 34

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde tüm filmler ücretsiz

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen, "Uzun Metraj Yarışma"nda Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde (UGFF) tüm filmler ücretsiz izlenebilecek.

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Magazin ve sanat turu (10 Haziran 2020) - 35

Omar ve Biz filmine Fransa’dan 3 ödül

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı Omar ve Biz filmi, Fransa’da 10'uncusu düzenlenen SEE Paris Film Festivali'nde üç ödül kazandı.

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