Magazin ve sanat turu (10 Mart 2021)

Özdemir Erdoğan, Zeki Müren açıklamaları nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi

Özdemir Erdoğan, Zeki Müren ile ilgili "Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" açıklamasının ardından "Eğer kötü örnek olmadıysa LGBT'ler nereden çıktı?" sözleri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı. Erdoğan, "Bunların hangi merkezden yönetildiğini çok iyi biliyorum" derken, "Zeki Müren kadınsıydı, Bülent Ersoy ise kadın oldu; cesaretinden dolayı Ersoy'u ancak tebrik ederim" ifadesini kullandı.

HABER DETAY - TIKLA OKU