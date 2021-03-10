Magazin ve sanat turu (10 Mart 2021)

10.03.2021 - 17:52
Hillary Clinton, İngiliz kraliyet ailesine eleştiri: Yürek burkucuydu
Hillary Clinton, Meghan Markle'a destek olmamamkla suçladığı İngiliz kraliyet ailesini eleştirdi. Clinton, Markle için "Malumunuz, sene 2021 ve bu kadın hayatını yaşamak istedi" diye konuştu. Clinton, "İkisinin oturup kabul görmenin, dahil edilmenin ne kadar zor olduğunu tarif etmek zorunda kaldığını görmek yürek burkucuydu" ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Öztekin'in cenazesi daha sonra gasilhaneden alınarak tören için yola çıktı. Usta sanatçı için önce Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçının kızı ve eşi tören sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamalarıyla ilgili açıklama
İngiltere'de Prens Harry ve eşi Megan Markle'ın "ırkçılık" suçlamalarını "endişe verici" olarak niteleyen Kraliyet ailesinin, iddiaları özel olarak inceleyeceği bildirildi.
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Özdemir Erdoğan, Zeki Müren açıklamaları nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi
Özdemir Erdoğan, Zeki Müren ile ilgili "Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" açıklamasının ardından "Eğer kötü örnek olmadıysa LGBT'ler nereden çıktı?" sözleri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı. Erdoğan, "Bunların hangi merkezden yönetildiğini çok iyi biliyorum" derken, "Zeki Müren kadınsıydı, Bülent Ersoy ise kadın oldu; cesaretinden dolayı Ersoy'u ancak tebrik ederim" ifadesini kullandı.
Beyonce’den Meghan Markle’a destek
Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyetle ilgili bomba etkisi yaratan açıklamalar yapan Meghan Markle'a destek, ünlü şarkıcı Beyonce'den geldi. Beyonce, 'Prensesim' dediği Düşes'e "Cesaretin ve liderliğin için teşekkürler Meghan" mesajı gönderdi.
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı
Beşiktaş'taki evinde 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, ölümün doğal yollarla gerçekleştiğinin anlaşılması nedeniyle takipsizlik kararı verildi.
Eski model Karahan Çantay hayatını kaybetti (Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay kimdir?)
Eski model ve oyuncu Karahan Çantay Tayland'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
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Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar’dan açıklama: Kumpas sonuçsuz kaldı
Otomobilinde Uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar, avukatı Serdar Öktem aracılığıyla yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kumpas sonuçsuz kalmış ve böylece adalet tecelli etmiştir" denildi.
Andy Serkis: Role girmek için sette Gollum gibi yürüdüm
Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) üçlemesinde Gollum karakterini canlandıran Andy Serkis, karakterine hayat verebilmek için uyguladığı oyunculuk metotlarını anlattı.
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En çok Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinlendi
Şubat ayında, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Serdar Ortaç, Bilal Sonses, Gazapizm ve Tarkan en çok dinlenen isimler arasında yer aldı.
Michael Sheen ve Anna Lundberg 17 aylık kızlarıyla birlikte corona virüse yakalandı
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak ünlü aktör Michael Sheen, kız arkadaşı Anna Lundberg ve 17 aylık kızlarıyla birlikte corona virüse yakalandıklarını duyurdu. Sheen, hastalık sürecini "Çok zor ve korkutucuydu" diye açıkladı. İşte Sheen' ve ailesinin sağlık durumuyla ile ilgili ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...
Selena Gomez müziği bırakmayı düşünüyor
Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, müziği tamamen bırakmayı planladığını söylerken, öncesinde bir albüm daha yapacağını duyurdu.
Yeşim Salkım'ın suç duyurusunda bulunduğu Seyhan Soylu'dan iddialara ret
Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından şarkıcı Yeşim Salkım'a hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi. Soylu'nun ifadesinde hakaret iddiasını reddederek, "Yeşim Salkım, farklı tarihlerdeki, farklı kişiler için yaptığım paylaşımlarımı alarak videoları istediği gibi düzenleyip beni şikayet etti" dediği öğrenildi.
HBO Max'ten hata: Tom ve Jerry yerine Justice League: The Snyder Cut yayınlandı
HBO Max: Tom ve Jerry başlığında merakla beklenen Justice League: The Snyder Cut'ı yayınladı. Hata bir süre sonra giderilse de kullanıcılar, filmin bir kısmını izleme imkanı buldu. Kütüphane kaynaklı olduğu söylenen hatanın bilinçli bir sızdırma olup olmadığı ise tartışma konusu haline geldi.
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Beyaz Saray'da Champ ve Major belirsizliği
ABD Başkanı Joe Biden köpeklerinden Major'ın bir çalışanı ısırdığı için Champ’le birlikte Beyaz Saray'dan gönderildiği iddia edildi. Kısa süre sonra ise haberlerin gerçeği yansıtmadığı, First Lady seyahate çıktığında köpeklerin eve gönderilmeleri gibi bir uygulama olduğu öne sürüldü.
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Ezel Akay'ın Osman Sekiz filminin çekim provaları başladı
Yönetmen Ezel Akay son filmi Osman Sekiz'in çekim provalarına başladı. ÖK Film adına Ömer Kaya'nın yapımcısı olduğu filmin başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar yer alıyor.
Kuşadası'nda sular çekildi, tarih ortaya çıktı
Kuşadası’nın en önemli tarihi eserlerinden biri olan ve Anaia olarak da bilinen Kadı Kalesi’nin yaklaşık 300 metre ilerisindeki kıyı şeridinde suların çekilmesiyle birlikte kumsalın üzerinde tarihi yapılar ortaya çıktı.
Taner Ölmez ve Serkan Keskin’den sağlık emekçilerine teşekkür konseri
Ünlü oyuncu Taner Ölmez’in solisti olduğu ve bas gitarda ünlü aktör Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar grubu, Tıp Bayramı’nı İş Sanat sahnesinde kutluyor.
Arkeologlar su altında 17 işaretle yeni bir dil geliştirdi
Su altı arkeologları, su altındaki eserlerle ilgili kendi aralarında anlaşabilmek için 17 işaretten oluşan 'dil' geliştirdi. Çalışmalarda belirlenen amforalar, bakır kaplar, gemi batıkları gibi 17 eser ve kalıntıyı, dalış yapan ekip birbirine işaretle anlatacak. Mısır, Türkiye ve Polonya'nın katkı sağladığı bu çalışmada belirlenen işaretler ise Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlandı.
Lady Gaga sette Gucci'nin eski eşine hayat verdi
Lady Gaga, ünlü İtalyan modacı Gucci'nin eski eşi Patrizia Reggiani'yi canlandırdığı House of Gucci filminin setinde görüntülendi. Lady Gaga, gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...
Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, 7. bölümüyle 12 Mart Cuma günü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümüne Kadir’in Ayliz’e büyük sürprizi damga vuracak. İşte Seni Çok Bekledim'in yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Bee Gees’in Stayin Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu
Görme engelli bir solist ve 4 özel gereksinimli gençten oluşan Fark Band, 70’ler ve 80’lere damga vuran Bee Gees’in Stayin Alive şarkısının Türkçe versiyonuyla farkındalık yaratmak için müzik dünyasına adım attı.İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Hakan Kural, "Toplumun ‘engelli’ diyerek önyargıyla yaklaştıkları özel gereksinimli gençlerin güçlü yanlarıyla müzik dünyasına adım attığı bu proje ile hem yurt içi hem de yurt dışında yeni bir model olacağımıza inanıyoruz" dedi.
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Gazianteplilerden corona virüse 'beyran'lı çözüm
Türkiye, corona virüs sürecinde kontrollü normalleşme dönemine geçiş yaparken, bu süreci orta riskli kategoride karşılama sevincini yaşayan gastronomi kenti Gaziantep'teki başarının gizli mimarının ise 'beyran' olduğu öne sürüldü.
Siyah beyaz filmlerin sert mizaçlı karakteri Kenan Pars anılıyor
Oyuncu, yönetmen ve senarist Kenan Pars'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Yaşamının son döneminde hat sanatıyla uğraşan Pars, sinema hayatı boyunca 500'e yakın filme imza attı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? (9 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? sorularının cevapları belli oldu. İletişim ödülünü gönüllülerin kazandığı Survivor son bölüme Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürümesi damga vurdu. Eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın "Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şuan yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum" dediği Çağrı Atakan düşünmek için 1 hafta süre istedi. Haftanın eleme adayları arasında bulunun Öykü Uysal, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Dora'dan en az oyu alarak adaya veda eden isim Öykü Uysal oldu.
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