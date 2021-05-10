Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021)

Dünyaca ünlü yıldızların Anneler Günü kutlamaları

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldızlar, saat farkı nedeniyle Anneler Günü'nü bizden sonra kutladı. Jennifer Lopez'den Barack Obama'ya, Melinda Gates'ten Ryan Reynolds'a pek çok ünlü isim Anneler Günü mesajları ve fotoğrafları paylaştı. Gigi Hadid, "Annen olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, Khai!" derken; Will Smith, "Anne, lisede son sınıftayken beni mutfakta kız arkadaşımla yakaladığın için üzgünüm. Ama gerçekten uyumalıydın" şeklinde esprili paylaşım yaptı. İşte ünlülerin Anneler Günü mesajları...

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