Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021)

10 Mayıs 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 10.05.2021 - 17:37

Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 1

Kraliçe II. Elizabeth'in kuzeni Prens Michael'a kuzenine suçlama

Kraliçe II. Elizabeth'in kuzeni Prens Michael, kraliyet profilini kullanarak iş insanlarından para alarak onları Rusya rejiminden üst düzey isimlerle görüştürme suçlamsaıyla karşı karşıya geldi. Skandal patlayınca Buckingham Sarayı'ndan açıklama yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 2

Dünyaca ünlü yıldızların Anneler Günü kutlamaları

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldızlar, saat farkı nedeniyle Anneler Günü'nü bizden sonra kutladı. Jennifer Lopez'den Barack Obama'ya, Melinda Gates'ten Ryan Reynolds'a pek çok ünlü isim Anneler Günü mesajları ve fotoğrafları paylaştı. Gigi Hadid, "Annen olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, Khai!" derken; Will Smith, "Anne, lisede son sınıftayken beni mutfakta kız arkadaşımla yakaladığın için üzgünüm. Ama gerçekten uyumalıydın" şeklinde esprili paylaşım yaptı. İşte ünlülerin Anneler Günü mesajları...

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 3

Bella Hadid'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 4

Beren Saat hayatını kaybeden ilk aşkının doğum gününü unutmadı

Beren Saat, 2004'te trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın doğum gününü unutmadı. Saat, eski sevgilisini "Benim kahramanım” notuyla andı. Beren Saat'in paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 5

Mesut Özil'den Suriyeli yetimlere iftar sofrası

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Türk Kızılay tarafından Suriye'nin İdlib kentinde kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı boyunca iftar yemeği dağıttı. Günde 567 kişiye iftar yemeği veren Özil, yetim çocukları, Ramazan Bayramı'nda da çeşitli hediyeler göndererek sevindirecek.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 6

Scarlett Johansson Altın Küre'ye savaş açtı

Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına birlikten çekilme çağrısı yaptı. Johansson, yıllarca Altın Küre konferanslarına neden gitmediğini de açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 7

Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'den Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi

'Sihirli Annem' dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren ve şimdilerde eğitim görevlisi olan Michele Cedolin katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine evlilik teklifi etti.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 8

Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı

Anneler Günü nedeniyle Türkiye’nin 81 ilinden sosyal medya aracılığıyla gönderilen annelerin fotoğrafları İstanbul Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 9

ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu

Gündeme damga vuran Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararı sonrasında ABD basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal Melinda Gates'in 2019 yılında boşanma kararı aldığını ve farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 10

Ben Affleck'ten eski eşi Jennifer Garner'a Anneler Günü kutlaması

Ben Affleck, 2018'de boşandığı eşi Jennifer Garner'ın Anneler Günü'nü eski fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Affleck, üç çocuğunun annesi Garner'a, "Seninle bu çocukları paylaştığım için çok mutluyum" dedi.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 11

Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un hesabı hack'lendi. Hesabı çalan dolandırıcılar için açıklama yapan Varol, "Siber suçlara şikayet ettik. Tüm bilgileri elimde" dedi.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 12

Elon Musk Asperger sendromlu olduğunu açıkladı

ABD'nin ünlü talk show programı Saturday Nigth Live'da sunuculuk yapan Elon Musk, "Bu akşam tarih yazıyorum" diyerek, Asperger sendromlu olduğu itirafında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 13

Jim Carrey'den set çalışanına hediye otomobil

Ünlü oyuncu Jim Carrey, yeni filmi Sonic 2'nin setinde bir çekiliş gerçekleştirdi ve bir set işçisine otomobil hediye etti.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 14

Türk sinemasında samimi ve sevecen tiplemelerin oyuncusu Necdet Tosun vefatının 46. yılında anılıyor

Usta oyuncu Necdet Tosun, siyah beyaz filmlerle başladığı 19 yıllık sanat hayatında 400'e yakın filmde rol aldı. Tosun, vefatının 46. yılında anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 15

Katy Perry: Aradığım her şeyi annelikte buldum

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry, Anneler Günü'nde duygusal bir mesaj paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 16

Şekerleme yaparak 1500 dolar kazanmak isteyenler aranıyor

Yatak incelemeleri yapan ve kaliteli uyku konusunda bilgiler veren bir şirketten tüm dünyaya açık ilan: Şekerleme yaparak 1500 dolar kazanmak ister misiniz?

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 17

Michael B. Jordan: Chadwick'in ölümüyle hepimiz sarsıldık

Black Panther: Wakanda Forever ile ilgili konuşan Michael B. Jordan, "Chadwick'in ölümüyle hepimiz sarsıldık. Şimdi bir film adında ortak noktada buluştular ve Marvel hikayeyi çözmeye çalışıyorlar" dedi.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 18

Ümit Besen'den bayram konseri

Arabesk ve fantezi müziğin önemli ismi Ümit Besen İş Sanat sahnesinde bayrama özel bir konser verecek. Konser internetten ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 19

Haluk Levent'ten yeni albüm: Vasiyet

Haluk Levent, annesinin en çok sevdiği 15 türküyü yorumladığı 'Vasiyet' albümünü yayınladı. Albüm kısa sürede müzik listelerinde zirveye yerleşti.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 20

Kocaeli'de Mimar Sinan’ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sanayi kuruluşları arasında kalarak atıl hale gelen Mimar Sinan'ın eseri tarihi Sultan Süleyman Köprüsü, başlayan restorasyon çalışmaları ile yeniden ilçeye kazandırılacak.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 21

Bayramiç'in tahin helvası coğrafi işaret yolunda

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin 1800’lü yıllardan bugünlere ulaşan lezzeti tahin helvası tescil için Türk Patent ve Marka Kurumunda askıya çıktı. 3 ay içinde itiraz olmazsa, Bayramiç helvası coğrafi işaret tescili alacak.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 22

20. yüzyılın dünyaca tanınmış Türk Divası: Leyla Gencer

Dünyada "Türk Divası" (La Diva Turca) olarak tanınan usta sanatçı, Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok kez sahne alan, 20. yüzyılın önemli sopranolarından Leyla Gencer, vefatının 13'üncü yılında anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 23

Ordu'nun dağ çilekleri dört saatte bir kilo toplanabiliyor kilosu 200 lira

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dağ çilekleri toplanmaya başlandı. Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 24

Balkan edebiyatının usta kalemleri ana dillerinden tercümeyle Türk okurlarla buluşuyor

Balkanlar üzerine çalışmalarıyla bilinen yazar Ayhan Demir, 20 Balkan edebiyatçısının 50'ye yakın eserini ana dillerinden tercümeyle Türkçeye kazandırdıklarını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 25

Kağıt Ev 4. yeni bölüm 2. fragman

Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev'in 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde oklar Mert’in üzerine çevriliyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 26

survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? (9 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da dün akşam bir kez daha dokunulmazlık oyunu oynadı. Çeyrek final öncesinde son elemenin yapılacağı haftada dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyordu. Survivor’da 2. dokunulmazlığı kim aldı? Dokunulmazlığı kaybeden takımdan potaya giden kim oldu? Haftanın ikinci eleme adayı kim? İşte 9 Mayıs Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 27

Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 10 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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Magazin ve sanat turu (10 Mayıs 2021) - 28

Denizli'nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı

Denizli'de geleneksel yöntemlerle hazırlanarak taş fırında 2-3 saat pişirilen, çatal ve bıçak olmadan servis edilen tescilli tandır kebabı, ramazanda da iftar sofralarındaki yerini alıyor.

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