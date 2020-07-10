Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020)

Kanye West'in corona virüs fonundan destek aldığı ortaya çıktı

ABD Başkanlığı için aday olduğu açıklayan rap şarkıcısı Kanye West'in, hükümetin corona virüs nedeniyle uygulanan maaş koruma programından (PPP) faydalandığı ortaya çıktı. Ekonomik destekten faydalananlar arasında West gibi gösteri ve eğlence dünyasında servetleri ile tanınan Robert De Niro, Oscar de la Renta ve Vera Wang gibi isimlerin olması tepki çekti.

HABER DETAY - TIKLA OKU