Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020)

10.07.2020 - 17:36 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 17:42
Jennifer Lopez'in yeni doğa dostu villası
Jennifer Lopez- Alex Rodriguez çifti, Los Angeles'taki doğa dostu (ekolojik) yeni villaları için 1,4 milyon dolar ödedi.
Prens Charles'a selam verdi yere yığıldı
Prens Charles'ın ziyaretinde İngiltere'nin Bristol kentindeki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyareti sırasında panik anları yaşandı. Charles'a selam veren bir personel bayılarak yere düştü.
Naya Rivera'nın oğlu: Annem göle atladı ve dönmedi
Oğluyla birlikte tekneyle göle açılan Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ediyor. Tek başına bulunan ve "Annem göle atladı, geri dönmedi" diyen Josey babası Ryan Dorsey'e teslim edildi. Yetkililer, son sosyal medya paylaşımında oğluyla birlikte çekilmiş fotoğrafının altına "Sadece biz ikimiz" notu düşen oyuncunun bulunamayabileceğini söyledi.
Elçin Sangu'nun İyi Günde Kötü Günde dizisinden ilk kare
İyi Günde Kötü dizisinin Leyla’sı olarak ekrana dönmeye hazırlanan Elçin Sangu'nun yeni projesinden ilk kare geldi.
Kanye West'in corona virüs fonundan destek aldığı ortaya çıktı
ABD Başkanlığı için aday olduğu açıklayan rap şarkıcısı Kanye West'in, hükümetin corona virüs nedeniyle uygulanan maaş koruma programından (PPP) faydalandığı ortaya çıktı. Ekonomik destekten faydalananlar arasında West gibi gösteri ve eğlence dünyasında servetleri ile tanınan Robert De Niro, Oscar de la Renta ve Vera Wang gibi isimlerin olması tepki çekti.
Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda
Sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte Meksika'da tatil yapan ünlü oyuncu Eiza Gonzalez, tatilin ardından soluğu spor salonunda aldı. Daha önce Cristiano Ronaldo ile yaşadığı birliktelikle de gündeme gelen Meksikalı yıldız Los Angeles'ta görüntülendi.
En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması)
Yabancı film izlemek isteyen ancak karar veremeyenler için; beyaz perdedeki adı Bollywood olan Hint filmleri, farklı bir alternatif olabilir. İşte IMDb okuyucularının oylarıyla belirlenmiş tüm zamanların en yüksek puanlı Hint filmleri...
Merdivenler renkleniyor
Beşiktaş Belediyesi’nin “Merdivenler Renkleniyor” projesi kapsamında Dizi Sokak, Kalkan Sokak ve Asmalı Hamam sokaktaki üç merdiven sokak sanatçıları tarafından boyandı.
25 kadından ünlü sokak sanatçısı Wilfrid A için suç duyurusu
Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü sokak sanatçılarından ve fotoğrafçı Wilfrid A. hakkında 25 kadın tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması ile savcılığa şikayette bulundu.
Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntıları seyir terasından izlenecek
Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Budaközü Vadisi'nde oluşturulan yürüyüş yolu ve seyir terasları, yerli ve yabancı turistlerin, Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntılarını doğayla iç içe seyredebilmesine imkan sunacak.
Padişah yemeği kiraz yaprağı sarması tescillendi (Şifa kaynağı)
Malatya'da yetişen, kendine özgü aromasıyla bilinen dalbastı kirazının yapraklarından yapılan ve padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarması tescillendi.
39. İstanbul Film Festivali’nin kısa film yarışmasına geri sayım
39. İstanbul Film Festivali’nin 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması biletleri bugünden itibaren satışa çıkıyor.
Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen
yemekte
Kısa bir süre önce birlikteliğe başlayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve fonemen Reynmen birlikte yemekte görüntülendi.
Anadolu Ateşi 20. yılını Yenikapı'da kutladı
İlhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik tarihinden alan Anadolu Ateşi dans topluluğu, 20. yılını Yenikapı'da kutladı.
Tarihi ansiklopedi tahmini fiyatının bin katına satıldı
Çin’de, 1368-1644 yıllarında hüküm süren Ming Hanedanı dönemine ait bir ansiklopedinin iki cildi, Fransa’nın başkenti Paris’te önceki gün düzenlenen açık artırmada 8 milyon 128 bin euro’ya (63 milyon 300 bin lira) satıldı.
Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı
Ulusal ve uluslararası festivallerde yarışacak olan Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı.
ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi
Bugüne kadar hemen hemen her ABD Başkanı’nın giydirmesiyle ünlenen 200 yıllık Amerikan giyim firması Brooks Brothers iflas korumaya başvurdu.
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki boşanıyor
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve 2016 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Duygu Kumarki, evliliklerini bitirme kararı aldı.
Helenistik dönemde kurulan Attouda Antik Kenti'nde yaşam devam ediyor
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan Hisar Mahallesi'nde, toprak altındaki Attouda Antik Kenti ile birlikte iç içe yaşam devam ediyor. Her köşede tarihi eserlerle karşılaşmanın mümkün olduğu mahallede, 142 yapı korunması gereken kültür varlığı ilan edildi. "Köyümüzün altında bir köy daha var" diyen semt sakinleri mahallelerinin dünyaya tanıtılması gerektiğine inanıyor.
48. yaşına özel Sofia Vergara'nın bakım ve güzellik sırları
Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle kariyerinde zirve yapan; Kolombiyalı oyuncu ve model Sofia Vergara bugün (10.07.2020) 48. yaşını kutluyor. İşte 48 yaşında adeta ikinci baharını yaşayan komedyenin cilt bakımından gündüz-gece rutinlerine, beslenme tercihlerinden makyaj ve saç bakımına güzellik sırları....
Osmanlı-Rus Savaşı'nın tanığı tarihi Beylerbeyi Sarayı eski ihtişamına kavuşuyor
Kars Kalesi eteklerinde yer alan ve 3 yıl önce restorasyonuna başlanan tarihi Beylerbeyi Sarayı, yeniden eski görkemine kavuşup turizmin gözdesi olacak.Kentte, yaklaşık 4,5 asırlık köklü tarihiyle en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olan, 1579 yılında Lala Mustafa Paşa'nın yaptırdığı Kars Kalesi eteklerindeki tarihi sarayda, 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon çalışmalarının yüzde 70'i tamamlanan tarihi saray şimdiden göz kamaştırmaya başladı.
Gastronomi Evi’nden iki yeni lezzet: Zeytinyağlı keşkek ve etli enginar
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, kente özgü zeytinyağlı keşkek ve etli enginar ile Hataylıları buluşturdu. Zeytinyağlı keşkek tarihin en eski yemekleri arasında yer alırken, Atatürk’ün vefat etmeden önce istediği ve Hatay’dan gönderilen enginar ise yöreye özgü, özel şekilde sunuluyor.
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları)
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor'dan kim elendi? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 131. bölümünde dokunulmazlık ödülünü kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı gösterdi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can'dan oluştu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve Survivor Elif kimdir sorusunun cevabı...