Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020)

10 Temmuz 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

10.07.2020 - 17:36 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 17:42

Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 1

Jennifer Lopez'in yeni doğa dostu villası

Jennifer Lopez- Alex Rodriguez çifti, Los Angeles'taki doğa dostu (ekolojik) yeni villaları için 1,4 milyon dolar ödedi.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 2

Prens Charles'a selam verdi yere yığıldı

Prens Charles'ın ziyaretinde İngiltere'nin Bristol kentindeki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyareti sırasında panik anları yaşandı. Charles'a selam veren bir personel bayılarak yere düştü.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 3

Naya Rivera'nın oğlu: Annem göle atladı ve dönmedi

Oğluyla birlikte tekneyle göle açılan Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ediyor. Tek başına bulunan ve "Annem göle atladı, geri dönmedi" diyen Josey babası Ryan Dorsey'e teslim edildi. Yetkililer, son sosyal medya paylaşımında oğluyla birlikte çekilmiş fotoğrafının altına "Sadece biz ikimiz" notu düşen oyuncunun bulunamayabileceğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 4

Elçin Sangu'nun İyi Günde Kötü Günde dizisinden ilk kare

İyi Günde Kötü dizisinin Leyla’sı olarak ekrana dönmeye hazırlanan Elçin Sangu'nun yeni projesinden ilk kare geldi.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 5

Kanye West'in corona virüs fonundan destek aldığı ortaya çıktı

ABD Başkanlığı için aday olduğu açıklayan rap şarkıcısı Kanye West'in, hükümetin corona virüs nedeniyle uygulanan maaş koruma programından (PPP) faydalandığı ortaya çıktı. Ekonomik destekten faydalananlar arasında West gibi gösteri ve eğlence dünyasında servetleri ile tanınan Robert De Niro, Oscar de la Renta ve Vera Wang gibi isimlerin olması tepki çekti.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 6

Ünlü oyuncu Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda

Sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte Meksika'da tatil yapan ünlü oyuncu Eiza Gonzalez, tatilin ardından soluğu spor salonunda aldı. Daha önce Cristiano Ronaldo ile yaşadığı birliktelikle de gündeme gelen Meksikalı yıldız Los Angeles'ta görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 7

En iyi Hint filmleri - IMDb verileri (Bollywood sineması)

Yabancı film izlemek isteyen ancak karar veremeyenler için; beyaz perdedeki adı Bollywood olan Hint filmleri, farklı bir alternatif olabilir. İşte IMDb okuyucularının oylarıyla belirlenmiş tüm zamanların en yüksek puanlı Hint filmleri...

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 8

Merdivenler renkleniyor

Beşiktaş Belediyesi’nin “Merdivenler Renkleniyor” projesi kapsamında Dizi Sokak, Kalkan Sokak ve Asmalı Hamam sokaktaki üç merdiven sokak sanatçıları tarafından boyandı.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 9

25 kadından ünlü sokak sanatçısı Wilfrid A için suç duyurusu

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü sokak sanatçılarından ve fotoğrafçı Wilfrid A. hakkında 25 kadın tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması ile savcılığa şikayette bulundu.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 10

Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntıları seyir terasından izlenecek

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Budaközü Vadisi'nde oluşturulan yürüyüş yolu ve seyir terasları, yerli ve yabancı turistlerin, Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın binlerce yıllık kalıntılarını doğayla iç içe seyredebilmesine imkan sunacak.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 11

Padişah yemeği kiraz yaprağı sarması tescillendi (Şifa kaynağı)

Malatya'da yetişen, kendine özgü aromasıyla bilinen dalbastı kirazının yapraklarından yapılan ve padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarması tescillendi.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 12

39. İstanbul Film Festivali’nin kısa film yarışmasına geri sayım

39. İstanbul Film Festivali’nin 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması biletleri bugünden itibaren satışa çıkıyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 13

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen
yemekte

Kısa bir süre önce birlikteliğe başlayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve fonemen Reynmen birlikte yemekte görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 14

Anadolu Ateşi 20. yılını Yenikapı'da kutladı

İlhamını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik tarihinden alan Anadolu Ateşi dans topluluğu, 20. yılını Yenikapı'da kutladı.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 15

Tarihi ansiklopedi tahmini fiyatının bin katına satıldı

Çin’de, 1368-1644 yıllarında hüküm süren Ming Hanedanı dönemine ait bir ansiklopedinin iki cildi, Fransa’nın başkenti Paris’te önceki gün düzenlenen açık artırmada 8 milyon 128 bin euro’ya (63 milyon 300 bin lira) satıldı.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 16

Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı

Ulusal ve uluslararası festivallerde yarışacak olan Koku filminin çekimleri Malatya'da başladı.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 17

ABD başkanlarını giydiren Brooks Brothers iflasa sürüklendi

Bugüne kadar hemen hemen her ABD Başkanı’nın giydirmesiyle ünlenen 200 yıllık Amerikan giyim firması Brooks Brothers iflas korumaya başvurdu.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 18

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki boşanıyor

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve 2016 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Duygu Kumarki, evliliklerini bitirme kararı aldı.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 19

Helenistik dönemde kurulan Attouda Antik Kenti'nde yaşam devam ediyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan Hisar Mahallesi'nde, toprak altındaki Attouda Antik Kenti ile birlikte iç içe yaşam devam ediyor. Her köşede tarihi eserlerle karşılaşmanın mümkün olduğu mahallede, 142 yapı korunması gereken kültür varlığı ilan edildi. "Köyümüzün altında bir köy daha var" diyen semt sakinleri mahallelerinin dünyaya tanıtılması gerektiğine inanıyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 20

48. yaşına özel Sofia Vergara'nın bakım ve güzellik sırları

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle kariyerinde zirve yapan; Kolombiyalı oyuncu ve model Sofia Vergara bugün (10.07.2020) 48. yaşını kutluyor. İşte 48 yaşında adeta ikinci baharını yaşayan komedyenin cilt bakımından gündüz-gece rutinlerine, beslenme tercihlerinden makyaj ve saç bakımına güzellik sırları....

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 21

Osmanlı-Rus Savaşı'nın tanığı tarihi Beylerbeyi Sarayı eski ihtişamına kavuşuyor

Kars Kalesi eteklerinde yer alan ve 3 yıl önce restorasyonuna başlanan tarihi Beylerbeyi Sarayı, yeniden eski görkemine kavuşup turizmin gözdesi olacak.Kentte, yaklaşık 4,5 asırlık köklü tarihiyle en çok ziyaret edilen mekanlardan birisi olan, 1579 yılında Lala Mustafa Paşa'nın yaptırdığı Kars Kalesi eteklerindeki tarihi sarayda, 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon çalışmalarının yüzde 70'i tamamlanan tarihi saray şimdiden göz kamaştırmaya başladı.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 22

Gastronomi Evi’nden iki yeni lezzet: Zeytinyağlı keşkek ve etli enginar

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, kente özgü zeytinyağlı keşkek ve etli enginar ile Hataylıları buluşturdu. Zeytinyağlı keşkek tarihin en eski yemekleri arasında yer alırken, Atatürk’ün vefat etmeden önce istediği ve Hatay’dan gönderilen enginar ise yöreye özgü, özel şekilde sunuluyor.

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Magazin ve sanat turu (10 Temmuz 2020) - 23

Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları)

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor'dan kim elendi? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 131. bölümünde dokunulmazlık ödülünü kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı gösterdi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can'dan oluştu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve Survivor Elif kimdir sorusunun cevabı...

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