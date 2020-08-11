Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020)

11 Ağustos 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 11.08.2020 - 17:38 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 17:41

Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 1

'Asıl kriz Prens Harry ile Prens William arasındaydı'

Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom kitabı raflardaki yerini aldı. Daha çıkmadan alıntılarıyla gündemden düşmeyen kitabın yayınlanmasının ardından ise Prens Harry ile Prens William arasındaki iddialar dikkat çekti.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 2

Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Alişan, ikinci bebeğinin cinsiyetini ilk kez canlı yayında açıkladı. Alişan kız babası olacak.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 3

Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü

Rocky'de canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren'den sonra filmin başrol oyuncusu Sylvester Stallone de yıllara yenik düştü.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 4

Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı. Milano paylaşımında, "Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 5

Cardi B: Türkiye'ye gidip müze gezmek istiyorum

Muhteşem Yüzyıl ve Kösem Sultan hayranı olan Cardi B, Türkiye'ye gelip müze gezmek istediğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 6

Rus milyarder Leonid Mikhelson'ın lüks yatı

Marmaris'e 1,5 milyon lira bıraktıMuğla'nın Marmaris ilçesinde, gümrüklü limana, üzerindeki helikopterle demirlenen, Rus milyarder Leonid Mikhelson'a ait 'Pacific' adlı lüks yata 1,5 milyon lira akaryakıt ikmali ile yiyecek ve içecek alışverişi yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 7

Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim

Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, üç kez ölümden döndüğünü dile getirdi. Yıldız oyuncu, "Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim" dedi.Abone ol 

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 8

Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı

Alman model Toni Garrn, zor günler geçiren Lübnan halkı için destek çağrısında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 9

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 10

Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Dakota Valisi'nden, dört eski ABD Başkanı'nın dev heykellerinin yer aldığı Rushmore Dağı Anıtı'na kendi heykelinin de eklenmesini istediği iddiasını yalanladı. Ancak Trump konuyla ilgili olarak "Fena fikir değil" dedi.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 11

Bollywood yıldızı Aamir Khan'a, börk şapka hediyesi

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan'a üzerinde çalıştığı yeni filminin çekimlerinin bir kısmını tamamlamak için geldiği Niğde'de 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir tarafından Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan deri börk şapka hediye edildi.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 12

İskoçya'da define avcısından tarihi keşif

İskoçya'da bir define avcısı, metal dedektörüyle Bronz Çağı'ndan kalma bir koşum takımı ve hala kınında duran bir kılıç buldu. Define Dairesi Başkanı Emily Freeman, bulunan objelerin nadir görülen ve ulusal öneme sahip eserler olduğunu söyledi.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 13

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü

Özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ve ABD başkan adaylığıyla gündem olan Kanye West, Kim Kardashian ve çocukları ile birlikte çıktığı Dominik Cumhuriyeti seyahatinden döndü. West ve Kardashian'ın aile fotoğrafı 'Buzlar eridi mi' sorusunu akıllar getirdi.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 14

Christopher Eccleston Doctor Who’ya dönüyor

Yıldız oyuncu Christopher Eccleston, gelecek yıl yepyeni bir ses dizisiyle Doctor Who serisine dönüyor.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 15

Müzik dünyasının ünlü isimleri İstanbul'da sahne alacak

"İstanbul Night Flight" konser serisi kapsamında müzik dünyasının ünlü isimleri İstanbul'da sahne alacak.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 16

Mersin'de şair Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı

Mersin'de, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen alanda yapılan kazılarda iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 17

Dede Korkut masalları YouTube'da

Geleneksel masalların anlatıldığı "Korkut Ata Masal" projesi YouTube'da hayata geçti.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 18

Enis Arıkan, Benden Ne Olur kadrosunda

Enis Arıkan, Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur kitabından sinimaya uyarlanacak olan sinema filminin kadrosuna katıldı.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 19

Thanos Deadpool 4'te yer alacak

Marvel Sinematik Evreni (MCU), unutulmaz süper kahramanlarından Thanos Deadpool 4'te rol alacak.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 20

Antik Çağ'dan mermer ve traverten ocakları gün yüzüne çıkarılıyor

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ekibi, Bozdağ Milli Parkı'nda Antik Çağ'dan kalma mermer ve traverten ocaklarını gün yüzüne çıkardı. Ocaklardan karot örnekleri alındığını söyleyen Bölüm Başkanı Dr. İlker Işık, "Ocaklardan aldığımız örneklerle, arkeolojik eserleri karşılaştıracağız. Bu sayede gelecek kuşaklara ecdadımızın eserlerini aktarmak babında sağlam restorasyon çalışması yapabilmek için orijinal malzemeyi tespit etmek hedefiyle bu çalışmayı yürütüyoruz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 21

Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bacalarındaki klimalar kaldırıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından 1548 yılında inşa edilen Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin külliyesinin bacalarına monte edilen klimalar büyük tepki topladı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz tarafından önce tarihi yapıya monte edilen klimaların kaldırılacağı açıklaması yapıldı. Ardından Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla klimaların kaldırıldığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 22

İsmail Hacıoğlu: İki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz

İsmail Hacıoğlu, Çocuk dizisinde birlikte rol aldığı Merve Çağıran ile aşkını ilan edince, eski eşi Duygu Kaya Kumarki sessizliğini bozdu. Hacıoğlu ise yeni ilişkisine yapılan negatif yorumlar için "Birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 23

Sümela Manastırı’nda 5 yıl sonra ilk ayin cumartesi günü yapılacak

Trabzon’da, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı’nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, 15 Ağustos'ta 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos, corona virüs nedeniyle ayine katılmayacak.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 24

Chris Hemsworth 11 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri)

2005 yılında Home and Away dizisiyle Avustralya'da dikkatleri üzerine çeken, 2009'da Star Trek ile sinema dünyasına giren Chris Hemsworth bugün dünyanın dikkatle takip ettiği bir Hollywood yıldızına dönüştü. Marvel evreninde canlandırdığı şimşek ve gök görültüsü tanrısı Thor karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan ve bugün 37 yaşını kutlayan Hemsworth rol aldığı filmlerle konuşulmaya devam ediyor. İşte Chris Hemsworth'ü 11 yılda zirveye taşıyan filmler ve hayatı hakkında merak edilenler.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 25

Bizimkiler dizisinin gariban dostu kötü adamı: Aykut Oray

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Katil Yavuz karakteriyle adından söz ettiren tiyatro ve sinema oyuncusu Aykut Oray, vefatının 11. yılında anılıyor.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 26

Bolu'daki fosil ormanda 19 milyon yıl öncesine yolculuk

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan ve 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen, bölge tarihi ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirdiği değişimler hakkında bilgi veren fosil ormanı, yürütülen çalışmalarla ziyaret edilebilir hale getirilecek.

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Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020) - 27

Gezen Sinema TIR'ı Adana'da

Yüreğir Belediyesi’nin yoğun ilgi gören ‘Arabada Sinema Günleri etkinliğinin yanı sıra şimdi de ‘Gezen Sinema Günleri’ ile Yüreğirli çocuklar sinema keyfi yaşıyor.

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