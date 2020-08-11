Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020)

ntv.com.tr 11.08.2020 - 17:38 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 17:41
'Asıl kriz Prens Harry ile Prens William arasındaydı'
Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom kitabı raflardaki yerini aldı. Daha çıkmadan alıntılarıyla gündemden düşmeyen kitabın yayınlanmasının ardından ise Prens Harry ile Prens William arasındaki iddialar dikkat çekti.
Alişan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Alişan, ikinci bebeğinin cinsiyetini ilk kez canlı yayında açıkladı. Alişan kız babası olacak.
Sylvester Stallone (Rambo/Rocky) yıllara yenik düştü
Rocky'de canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren'den sonra filmin başrol oyuncusu Sylvester Stallone de yıllara yenik düştü.
Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı
ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Alyssa Milano corona virüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı. Milano paylaşımında, "Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” ifadelerini kullandı.
Cardi B: Türkiye'ye gidip müze gezmek istiyorum
Muhteşem Yüzyıl ve Kösem Sultan hayranı olan Cardi B, Türkiye'ye gelip müze gezmek istediğini söyledi.
Rus milyarder Leonid Mikhelson'ın lüks yatı
Marmaris'e 1,5 milyon lira bıraktıMuğla'nın Marmaris ilçesinde, gümrüklü limana, üzerindeki helikopterle demirlenen, Rus milyarder Leonid Mikhelson'a ait 'Pacific' adlı lüks yata 1,5 milyon lira akaryakıt ikmali ile yiyecek ve içecek alışverişi yapıldı.
Sharon Stone: Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim
Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, üç kez ölümden döndüğünü dile getirdi. Yıldız oyuncu, "Yıldırım çarptı, boğazım kesildi ve felç geçirdim" dedi.Abone ol
Toni Garrn'dan Lübnan için yardım çağrısı
Alman model Toni Garrn, zor günler geçiren Lübnan halkı için destek çağrısında bulundu.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı.
Trump'tan heykel açıklaması: Fena fikir değil
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Dakota Valisi'nden, dört eski ABD Başkanı'nın dev heykellerinin yer aldığı Rushmore Dağı Anıtı'na kendi heykelinin de eklenmesini istediği iddiasını yalanladı. Ancak Trump konuyla ilgili olarak "Fena fikir değil" dedi.
Bollywood yıldızı Aamir Khan'a, börk şapka hediyesi
Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan'a üzerinde çalıştığı yeni filminin çekimlerinin bir kısmını tamamlamak için geldiği Niğde'de 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir tarafından Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan deri börk şapka hediye edildi.
İskoçya'da define avcısından tarihi keşif
İskoçya'da bir define avcısı, metal dedektörüyle Bronz Çağı'ndan kalma bir koşum takımı ve hala kınında duran bir kılıç buldu. Define Dairesi Başkanı Emily Freeman, bulunan objelerin nadir görülen ve ulusal öneme sahip eserler olduğunu söyledi.
Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü
Özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ve ABD başkan adaylığıyla gündem olan Kanye West, Kim Kardashian ve çocukları ile birlikte çıktığı Dominik Cumhuriyeti seyahatinden döndü. West ve Kardashian'ın aile fotoğrafı 'Buzlar eridi mi' sorusunu akıllar getirdi.
Christopher Eccleston Doctor Who’ya dönüyor
Yıldız oyuncu Christopher Eccleston, gelecek yıl yepyeni bir ses dizisiyle Doctor Who serisine dönüyor.
Müzik dünyasının ünlü isimleri İstanbul'da sahne alacak
"İstanbul Night Flight" konser serisi kapsamında müzik dünyasının ünlü isimleri İstanbul'da sahne alacak.
Mersin'de şair Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı
Mersin'de, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen alanda yapılan kazılarda iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı açıklandı.
Dede Korkut masalları YouTube'da
Geleneksel masalların anlatıldığı "Korkut Ata Masal" projesi YouTube'da hayata geçti.
Enis Arıkan, Benden Ne Olur kadrosunda
Enis Arıkan, Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur kitabından sinimaya uyarlanacak olan sinema filminin kadrosuna katıldı.
Thanos Deadpool 4'te yer alacak
Marvel Sinematik Evreni (MCU), unutulmaz süper kahramanlarından Thanos Deadpool 4'te rol alacak.
Antik Çağ'dan mermer ve traverten ocakları gün yüzüne çıkarılıyor
Konya'da, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ekibi, Bozdağ Milli Parkı'nda Antik Çağ'dan kalma mermer ve traverten ocaklarını gün yüzüne çıkardı. Ocaklardan karot örnekleri alındığını söyleyen Bölüm Başkanı Dr. İlker Işık, "Ocaklardan aldığımız örneklerle, arkeolojik eserleri karşılaştıracağız. Bu sayede gelecek kuşaklara ecdadımızın eserlerini aktarmak babında sağlam restorasyon çalışması yapabilmek için orijinal malzemeyi tespit etmek hedefiyle bu çalışmayı yürütüyoruz" dedi.
Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bacalarındaki klimalar kaldırıldı
Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından 1548 yılında inşa edilen Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin külliyesinin bacalarına monte edilen klimalar büyük tepki topladı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz tarafından önce tarihi yapıya monte edilen klimaların kaldırılacağı açıklaması yapıldı. Ardından Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla klimaların kaldırıldığını açıkladı.
İsmail Hacıoğlu: İki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz
İsmail Hacıoğlu, Çocuk dizisinde birlikte rol aldığı Merve Çağıran ile aşkını ilan edince, eski eşi Duygu Kaya Kumarki sessizliğini bozdu. Hacıoğlu ise yeni ilişkisine yapılan negatif yorumlar için "Birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Sümela Manastırı’nda 5 yıl sonra ilk ayin cumartesi günü yapılacak
Trabzon’da, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı’nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, 15 Ağustos'ta 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos, corona virüs nedeniyle ayine katılmayacak.
Chris Hemsworth 11 yılda zirveye çıktı (Chris Hemsworth filmleri)
2005 yılında Home and Away dizisiyle Avustralya'da dikkatleri üzerine çeken, 2009'da Star Trek ile sinema dünyasına giren Chris Hemsworth bugün dünyanın dikkatle takip ettiği bir Hollywood yıldızına dönüştü. Marvel evreninde canlandırdığı şimşek ve gök görültüsü tanrısı Thor karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan ve bugün 37 yaşını kutlayan Hemsworth rol aldığı filmlerle konuşulmaya devam ediyor. İşte Chris Hemsworth'ü 11 yılda zirveye taşıyan filmler ve hayatı hakkında merak edilenler.
Bizimkiler dizisinin gariban dostu kötü adamı: Aykut Oray
Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Katil Yavuz karakteriyle adından söz ettiren tiyatro ve sinema oyuncusu Aykut Oray, vefatının 11. yılında anılıyor.
Bolu'daki fosil ormanda 19 milyon yıl öncesine yolculuk
Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan ve 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen, bölge tarihi ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirdiği değişimler hakkında bilgi veren fosil ormanı, yürütülen çalışmalarla ziyaret edilebilir hale getirilecek.
Gezen Sinema TIR'ı Adana'da
Yüreğir Belediyesi’nin yoğun ilgi gören ‘Arabada Sinema Günleri etkinliğinin yanı sıra şimdi de ‘Gezen Sinema Günleri’ ile Yüreğirli çocuklar sinema keyfi yaşıyor.