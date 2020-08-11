Magazin ve sanat turu (11 Ağustos 2020)

Kim Kardashian ile Kanye West tatilden döndü

Özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ve ABD başkan adaylığıyla gündem olan Kanye West, Kim Kardashian ve çocukları ile birlikte çıktığı Dominik Cumhuriyeti seyahatinden döndü. West ve Kardashian'ın aile fotoğrafı 'Buzlar eridi mi' sorusunu akıllar getirdi.

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