Magazin ve sanat turu (11 Aralık 2018)

Afrika’dan Arjantin'e gelen ticaret gemilerinin etkisiye ortaya çıkan Tango'nun, Türkiye'ye ilk defa Atatürk'ün düzenlendiği geceyle geldiğini biliyor musunuz? Peki, 11 Aralık'ın Tango Günü olarak seçilmesinin nedeninin; dansa yön veren efsane isimler Carlos Gardel ve Julio De Caro’nun farklı yıllarda da olsa bugün dünyaya gelmeleri olduğunu? Bu isimlerin Tango üzerindeki etkisi öyle büyüktür ki Carlos Gardel’in 24 Haziran 1935’te uçak kazasında ölmeden önceki son şarkısı Adios Muchachos'un uğursuzluk getireceğine inanılır ve Arjantin’de kimse bu parça ile dans etmez. Peki tango nasıl ortaya çıktı? Aşkın ve tutkunun dansı tangoyu Türkiye'deki tangonun öncüsü Aydoğan Arkış anlattı. (Sema.OZCAN@ntv.com.tr)