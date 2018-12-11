Magazin ve sanat turu (11 Aralık 2018)
ntv.com.tr
11 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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MISS UNIVERSE'TE ULUSAL KOSTÜMLER (TÜRKİYE HÜRREM SULTAN'I TERCİH ETTİ)
Miss Turkey 2018'de ikinci seçilen Tara De Vries, Miss Universe 2018 yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Aralık'ta düzenlenecek yarışma öncesi tüm ülkelerin güzelleri ulusal kostümlerini tanıttı. Tara De Vries de Hürrem Sultan'ı andıran Osmanlı dönemi kostümüyle boy gösterdi.
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MEGHAN MARKLE KRALİYET PROTOKOLÜNÜ ÇİĞNEDİ
Sürpriz bir şekilde 2018 Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards) gecesine katılan Meghan Markle, kraliyet protokolüne ait bir güzellik kuralını hiçe saydı.
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HABABAM SINIFI, TAYFUN AKALIN’I SON YOLCULUĞUNA UĞURLADITedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hababam Sınıfı filmi oyuncularından Tayfun Akalın, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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MODADA YILIN GECESİ (EN İYİ MODEL SEÇİLDİ)
Modanın en önemli gecelerinden biri dün akşam Londra'da gerçekleşti. 2018 Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Yılın modeli Kaia Gerber seçilirken , kırmızı halıda en dikkat çeken isimler Kendall Jenner ve Rita Ora oldu. Uma Thurman, Penelope Cruz gibi Hollywood yıldızları da gecedeydi.
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YENİ PROJE
Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır'ın yeni projesi belli oldu.
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DÜNYANIN EN PAHALI DÜĞÜNÜ
Hindistan'ın en zengini olan Mukesh Ambani’nin 27 yaşındaki kızı Isha Ambani ile ülkenin bir başka milyarderinin 33 yaşındaki oğlu Anand Piramal’ın düğünü yıldızlar geçidine dönüştü. Birçok Bollywood yıldızının da katıldığı gecede ABD’li pop kraliçesi Beyonce sahne aldı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın da ve dünyanın en pahalısı olduğu konuşulan düğüne davetliler 100 uçakla taşındı.
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MÜSLÜM'DEN REKOR ÜSTÜNE REKORFilmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun hedefim Ayla'nın rekorunu kırmak dediği Müslüm filmi 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek Ayla'yı geçti. Film yeni rakamıyla tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında 6. sıraya yükseldi. Film 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı da geçmeyi başararak bu yılın zirvesine oturdu. İşte Box Office verilerine göre Türk sinemasının tüm zamanlar listesinin ilk 30'u...
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ÜNLÜLERDEN LEZZET PAYLAŞIMLARI
Gösteri dünyasının yıldızları, lüks davetlerde görmeye alışkın olduğumuz halleri dışındaki hayatlarında lezzet tercihlerini hepimiz gibi kullanıyorlar. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları
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SERENAY SARIKAYA: ZAMAN GEÇTİKÇE KIYMETE BİNDİGeçtiğimiz yıl puhutv'den yayınlanan Fi dizisi 45. Altın Kelebek'te En İyi İnternet Dizisi oldu. Dizinin ödülünü almak için sahneye çıkanlar arasında olan Serenay Sarıkaya, "Çekerken bunu biliyorduk ama zaman geçtikçe sanıyorum daha da kıymete biniyor. Bu kadar zaman sonra bu ödülü almak bunun en güzel kanıtı sanırım" dedi.
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HAILEY BALDWIN BIEBER'DAN SOSYAL MEDYA KULLANMAMANIN FAYDALARI
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile dünyaevine giren ünlü model Hailey Baldwin Bieber, "Sosyal medyaya ne zaman ara versem daha iyi ve mutlu bir insan oluyorum. Döndüğümdeyse, endişelerim artıyor ve mutsuzlaşıyorum" dedi.
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HAFTANIN RAKAMLARI AÇIKLANDI, GİŞEDE LİDER DEĞİŞTİHaftanın yeni filmlerinden Kafalar Karışık, geçtiğimiz haftanın lideri Hedefim Sensin'i geçerek seyirci bazından birinci sıraya otururken, gişe rakamı merakla beklenen Bizim İçin Şampiyon ise kendine üçüncü sırada yer buldu. İşte hafta sonunun (7-9 Aralık 2018) gişedeki seyirci rakamları...
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2018 ONLARIN YILI OLDU
2018 yılı boyunca ünlüler arasından pek çok isim dünyaevine girdi. İşte, ilişkilerini evlilikle taçlandıran dünyaca ünlü yıldızlar...
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TANGO HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLERAfrika’dan Arjantin'e gelen ticaret gemilerinin etkisiye ortaya çıkan Tango'nun, Türkiye'ye ilk defa Atatürk'ün düzenlendiği geceyle geldiğini biliyor musunuz? Peki, 11 Aralık'ın Tango Günü olarak seçilmesinin nedeninin; dansa yön veren efsane isimler Carlos Gardel ve Julio De Caro’nun farklı yıllarda da olsa bugün dünyaya gelmeleri olduğunu? Bu isimlerin Tango üzerindeki etkisi öyle büyüktür ki Carlos Gardel’in 24 Haziran 1935’te uçak kazasında ölmeden önceki son şarkısı Adios Muchachos'un uğursuzluk getireceğine inanılır ve Arjantin’de kimse bu parça ile dans etmez. Peki tango nasıl ortaya çıktı? Aşkın ve tutkunun dansı tangoyu Türkiye'deki tangonun öncüsü Aydoğan Arkış anlattı. (Sema.OZCAN@ntv.com.tr)
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JAVIER BARDEM VE SALMA HAYEK AYNI FİLMDE BULUŞUYOR
Senarist ve yönetmen Sally Potter'ın yeni filmi için ünlü yıldızlar Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, Chris Rock ve Laura Linney bir araya geliyor.
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VAHİDE PERÇİN'DEN DİZİ SETİ KARARIUsta oyuncu Vahide Perçin, dizi sürelerinin uzun olması ve set ortamındaki huzursuzluklar nedeniyle, gelecek sezon dizi oyunculuğunu bırakacak.
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CEZAEVİNDEN ZİRVEYE (BILLBOARD'DA BİR NUMARA)
ABD’li rap’çi Meek Mill, cezaevinden tahliye olduktan sonra çıkardığı albümüyle Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.
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ATA DEMİRER: ZEKİ MÜREN FİLMİ ÇEKİLİRSE OYNAMAYA TALİBİMHedefim Sensin filmiyle gündemde olan Ata Demirer, hayatını oynamak isteyeceği ünlü isim sorulduğunda, "Fiziksel olarak oynamam biraz güç ama Zeki Müren olabilir. Belki yaşlılığını... Bir Zeki Müren filmi çekilirse 50 ile 70 arasına talip olabilirim. Çünkü o zaman kilo almıştı" dedi.
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CEM YILMAZ'DAN YENİ BİR FİLM DAHA: DELİ (OYUNCU KADROSU)Karakomik Filmler'de 2 Arada ve Kaçamak ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz'ın bu projelerinin afişleri yayınlandı. Yılmaz ayrıca 4. filminin Deli olduğunu ifade ederek oyuncu kadrosunu da açıkladı.
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"UFAK BİR ŞEKERLEME" (ÜNLÜLERİN SET HALLERİ)Oyuncu Serra Yılmaz, yeni filminin setinden fotoğraflar paylaştı. Peki oyuncular setlerde neler yaşıyor? İşte ünlü isimlerin sette çekilmiş fotoğraflları...
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YEŞİLCAM'IN DEV İSMİ ADİLE NAŞİT ARAMIZDAN AYRILALI 31 YIL OLDU11 Aralık 1987'de kaybettiğimiz Adile Naşit aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu.. İşte Yeşilcam'ın dev isimlerinden olan, Hababam Sınıfı'ndaki Hafize Ana ile hafızalara kazınan Adile Naşit'in hayatı ve hakkında bilinmeyenler...
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OYUNCU ÇİFTİN MUTLU GÜNÜ: OĞLUMUZU KUCAĞIMIZA ALDIK
5 yaşında bir oğlu bulunan Alper Kul ve Aylin Kontente çiftinin ikinci çocukları bugün dünyaya geldi. Çiftin ikinci çocuğu da erkek.
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DEVASA CANAVARLAR KARŞI KARŞIYA
Godzilla'nın devam halkası Godzilla: King of the Monsters'tan (Godzilla: Canavarlar Kralı) yeni fragman yayınlandı. Devasa canavarları karşı karşıya getiren yeni Godzilla filmi 31 Mayıs 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.
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İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ’NDEN GENÇ PİYANİSTLERE ÇAĞRI
İstanbul Filarmoni Derneği, bu yıl ikinci kez düzenlediği müzik yarışmasında ülke çapında genç piyanistlere başvuru çağırısında bulundu. İdil Biret'şn jüri başkanı olduğu yarışmaya son başvuru tarihi 8 Şubat.
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YILMAZ GRUDA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
Yılmaz Gruda, 73 yıllık tiyatro yolculuğumda yeniden kabare yapmanın heyecanını yaşıyor...
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HAYALİ GERÇEK OLDU
Oyuncu Türkü Turan hayatı boyunca yaptırmak istediği yeni dövmenin hikayesini 2018'de Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Yeniden doğuşlar, çocuklar ve ejderhalar aşkına notunu düştü.
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BUSE TERİM MUTFAKTA
Buse Terim kaldığı otelin mutfağına girdi ve yemek yaparken çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına ekledi. Terim, paylaşımının altına
"Bu fotoğrafımı 'artık hiç yemek yapmıyorsun' diyen eşim Volkan Bahçekapılı'ya armağa ediyorum" notu düştü. Terim'in fotoğrafını ünlülerin ev hallerini akıllara getirdi. İşte yerli ve yabancı ünlülerin ev halleri
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ŞEHİR TİYATROLARI’NDAN YENİ OYUN: TATLI KAÇIKİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, John Patrick’in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu’nun çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği Tatlı Kaçık adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor.
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PEPEE FİLMİ DÜNYA ÇOCUKLARIYLA BULUŞACAKPepee'nin yaratıcısı Düşyeri, İngilizce ve Türkçe'den sonra Çince, Rusça, Çekçe ve Slovakça dahil olmak üzere toplam 6 farklı dilde çizgi filmin yayınını yapacak.
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